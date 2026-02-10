山口 貴大（ライオン兄さん）、逗子市沼間小学校にて6年生を対象に「資産運用」の無料講義を実施

株式会社バイアンドホールド

金融・起業スクール「Financial Free College」を運営する株式会社バイアンドホールド（本社：神奈川県逗子市、代表取締役：山口 貴大）は、“ライオン兄さん”として知られる代表取締役の山口が2026年1月27日（火）、逗子市沼間小学校（神奈川県逗子市、校長：雨宮 彰子、以下 沼間小学校）にて無料の資産運用講義を実施したことをお知らせいたします。

■講義の概要

今回は小学校側の要望を受け、資産運用をテーマに講義を行いました。小学生にも理解できる言葉を選びつつ、中身は大人向けセミナーに引けを取らない本格的な構成となっています。

まず、講義の冒頭では、逗子市市長・桐ケ谷覚氏が登壇し、山口が逗子市の高額納税事業者であることや金融系YouTuberとして活動していることをご紹介いただきました。

そして講義の冒頭では、「お金のEQ」をテーマに「お金とはエネルギーのようなもの。つまり、ポジティブな感情を持てば、自分や周りの人を幸せにできる。一方でネガティブな感情を持てば、逆のことが起こりやすくなってしまう」という内容をお伝えしました。

その後、「老後2000万円問題」や「金利低下」といった時事問題へ。インフレや円安の進行によって資産運用の必要性が高まっていることを解説しました。あわせて、伝統的な資産の分類を踏まえ、初心者でも始めやすいインデックス投資やNISA、iDeCoの制度についても紹介しました。

後半には、日本やアメリカで起きているインフレや、ゴールドなどの貴金属の価格が上昇している状況をフォーカス。最後に「『経済』という字は経世＋済民の略語であり、『経済力は人の痛みを和らげる力』である」というメッセージで講義を締めくくりました。

講義後に行った質疑応答の時間では、「インフレ対策として貯金をレアなポケモンカードや遊戯王カードに変えておきたいのですが、貯金はすべて親が銀行に預金していて引き出せません。どうすれば良いでしょうか？」などの質問が挙がり、小学生ならではの視点から内容を受け止めている様子がうかがえました。

■山口 貴大（ライオン兄さん）のコメント

小学生には難易度の高いテーマで「集中力が継続するだろうか？」という心配な気持ちがありましたが、実際に講義を始めてみると、生徒の皆さんが真剣な表情でメモを取っている姿が印象的でした。

驚いたのは、講義中に「NISAについて知っていますか？」と尋ねたところ、小学6年生にして、約3分の1が「知っている」と手を挙げたことです。

子どもたちは柔軟な感性で知識をインプットし、将来に向けて資産運用のことを考えていきます。そんななかで親の金融リテラシーが備わっていなければ、せっかくの子どもたちの学習意欲を活かせず、成長を止めてしまう可能性もあります。そこで、今後は保護者向けの金融教育の講義が必要と強く感じ、講義後にさっそく、教育委員会や逗子市役所の皆様に提案いたしました。

小学校、中学校、高校と子どもたちが成長しているなかで、持続性を持って金融教育を受けられる環境が今の日本には欠かせません。今後も少しずつ貢献していきたいと思います。

■沼間小学校について

1929年、逗子小学校の沼間分教場として誕生し、1947年に現在の名称で創立。「心豊かに ともに生きる 沼間の子」を教育目標に、確かな学力や健やかな心身の育成に取り組む。通級指導教室沼間（通称「やまびこ」）や、学級担任とTT担当教員が協力して授業を進める TT（Team Teaching）学習の制度などを設け、児童一人ひとりのペースを尊重した教育を実践している。

学校名：沼間小学校

所在地：神奈川県逗子市沼間1-7-18

校 長：雨宮 彰子

HP ：https://www.city-zushi.ed.jp/e-numama/index.html

■山口 貴大（ライオン兄さん）プロフィール

金融教育の「Financial Free College」代表。ネット関連会社などに会社員として8年間勤務後、サービス業関連会社を起業。2018年に事業を売却。その後、米国株を中心とした運用により経済的自由を獲得する。代表を務めるマネースクールは、「投資家が推奨するお金のスクール」、「未経験から学べるお金のスクール」、「結果が見込めるお金のスクール」の3冠を取得。（JMRO 日本マーケティングリサーチ機構調べ）2021年10月4日に「1時間で TikTok に投稿された同じ文章を言う人のビデオの最多数」で世界記録としてギネス認定。

現在は、KADOKAWAセミナーでも認定講師として、「投資」「経済」「貯蓄」のジャンルを担当。さらに、日本人の金融リテラシーを高めるために「ライオン兄さん」名義で、資産運用ノウハウやお金にまつわる旬な情報をSNSで発信している。

2022年2月に初著書となる『年収300万円FIRE 貯金ゼロから7年でセミリタイアする「お金の増やし方」』を出版。1年6カ月で出版部数10万部を突破。

https://www.amazon.co.jp/dp/4046054069/ref=cm_sw_r_

2023年11月9日には2冊目の著書『【新NISA完全攻略】月5万円から始める「リアルすぎる」1億円の作り方』を出版。予約受け付け中のAmazonでは本総合1位を獲得（2023年9月19日）。 発売3カ月で10万部を突破した。

https://amzn.asia/d/11eWptZ

2025年6月18日には3冊目の著書として『S&P500・オルカン完全攻略！月10万円を永久にもらえる配当マシンの作り方』を出版。初版部数は2万部。新NISA制度の非課税枠を活用した「月10万円の配当マシン」の作り方のほか、個別株や債券、ゴールド、ビットコインといった多様な投資対象についても網羅し、読者の年代や運用スタイルに応じた資産形成をサポートする内容となっている。

https://amzn.asia/d/7FYAdyM

