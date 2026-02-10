【3/10～13開催】Marketing LEADERS2026～常識を捨てて、 加速度的なブレークスルーを起こす～　成長の停滞を破り、“新しい成長曲線”をつくるための戦略と組織、そして思考を徹底解説

株式会社４Ｘ

ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、戦略設計からWeb、SNS、動画などコンテンツにまつわるあらゆる施策を提供する株式会社４Ｘ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：家口 寛、以下「４Ｘ」）は、3月10日（火）～13日（金）10:00～株式会社TWOSTONE&Sons主催の大型カンファレンス『Marketing LEADERS2026～常識を捨てて、 加速度的なブレークスルーを起こす～』へ登壇いたします。

▼ウェビナーの詳細・お申し込みはこちら

https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=2231(https://expertpartners.jp/marketing/seminar/260310-13/?organizationId=2231)

■ウェビナー概要

成長企業は今、かつてない変化の波の中にいます。

これまでの勝ち方は通用しなくなり、正解のない市場で“次の成長”を描くことが求められています。

限られたリソースで戦略と実行を担い、人材育成も採用も追いつかない。

挑戦を止めた瞬間に、埋もれてしまう。

だからこそ、常識を捨て、加速度的なブレークスルーを起こす必要があります。

本カンファレンスは、「経営」「事業」「マーケ組織」「トレンド」と4日間テーマを分け、成長の停滞を破り、“新しい成長曲線”をつくるための戦略と組織、そして思考を提示します。

４Ｘは、2日目の3/11（水）12:55～13:35に『事業インパクトがないマーケは、なぜ生まれるのか。 事業成長を取り戻す「ブランドの意思決定」』をテーマにCINC社とトークセッションいたします。

【このような方におすすめです】

・成長が鈍化し、次の成長曲線が描けない

・マーケティングが“施策の実行部隊”に留まっている

・伸びない時の意思決定が曖昧で、突破する一手が打てない

・マーケ組織が育たず、再現性も加速度も生まれない

・社員だけでは限界があり、最適なチーム編成を保てない

・市場変化が速すぎて、従来の成功パターンが通用しなくなっている

ウェビナー名：

Marketing LEADERS2026～常識を捨てて、 加速度的なブレークスルーを起こす～

開催日時：

2026年3月10日(火)～3月13日(金) 10:00‐18:00

４Ｘ登壇日（3/11）プログラム：

第1部 (10:05-10:50): チロルチョコ株式会社・株式会社ContentAge

総再生1000万回突破、20年振りのブランドコンテンツ「名探偵チロル」が話題

ソーシャル起点の熱量がマスを動かした裏側

第2部 (10:50-11:30): 株式会社デコム・Braze株式会社

横ばい事業を跳ねさせる“ブレークスルーの法則”

第3部 (11:30-12:10): JAPAN AI株式会社・株式会社エルテス

AI時代の事業戦略

“人ではなく仕組み”で成長させる事業運営

第4部 (12:15-12:55): 株式会社シーラベル・株式会社ExKey

きれいごとでは、事業は伸びない。

高い成長目標に向き合うマーケのトップが担う役割

第5部 (12:55-13:35): 株式会社CINC・株式会社４Ｘ

事業インパクトがないマーケは、なぜ生まれるのか。 事業成長を取り戻す「ブランドの意思決定」

第6部 (13:35-14:15): 株式会社KASHIKA・株式会社Canelle.

ショート広告で年間2.5億再生＆ロング広告1本で売上3億

動画広告で事業成長を実現する「コンセプト」

第7部 (14:20-15:00): スマートニュース株式会社・株式会社ナビタイムジャパン

「朝のニュースチェック」と「移動の瞬間」をハックする SmartNews×NAVITIMEが実現する生活導線マーケティングの全貌

第8部 (15:00-15:40): 株式会社シンカー（ベルシステム24グループ）・株式会社コムニコ

“積み上げ型の事業成長”のつくり方

指名検索・UGC・好意度・関与度で実現する事業成長

第9部 (15:40-16:20): 株式会社オプト・株式会社電通デジタル・株式会社LeanGo

事業会社がAI時代に共創すべき広告代理店とは

各社の取り組み事例を大公開

■４ＸのSNSマーケティング関連サービス

４Ｘでは、800社以上のコンテンツマーケティング支援実績に基づく豊富なノウハウを活かし、動画マーケティングやブランディング支援やSNSマーケティングを支援しています。

▼ソーシャルメディア・SNS（アーンドメディア）向けサービス

ターゲットやプラットフォームに応じた最適なアプローチにより、有効なソーシャルメディア活用を実現します。Instagram／X／LINE／TikTok／YouTubeアカウント運用支援はもちろん、ショッピング運用支援、キャンペーン運用支援、広告運用支援、ショート動画制作、オリジナルキャラクター運用支援、インフルエンサーマーケティングなど、SNS活用の目的やお客様のニーズに応じて、サポート内容をお選びいただけます。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/

▼動画マーケティング

「自社に制作ノウハウやリソースがない」「動画を作ってみたが期待した効果が得られていない」。ユーザー目線での企画、配信プラットフォームや目標設定の最適化などにより、動画活用のよくある課題を解決し、目的に沿った行動喚起・態度変容を図ります。

詳細はこちら：https://somewrite.com/business/earned/movie/

▼YouTubeチャンネル運用支援

YouTubeならではのグロースハック術を駆使して、潜在層にアプローチすると同時に既存ファンとのリレーション強化を実現します。また、目的やリソースに応じて運用戦略を綿密に立てるだけでなく、適切かつ丁寧にPDCAを回すことでマーケティング成果へとつなげます。

詳細はこちら： https://somewrite.com/business/earned/youtube/

その他、デジタルマーケティングを主軸にブランディング支援や動画制作、SNS運用のコンサルティングなど、ご要望や課題に応じて柔軟にサポートいたします。マーケティングに関して課題をお持ちの企業様はぜひお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら：https://form.k3r.jp/somewrite/4x-corp

■株式会社４Ｘについて

４Ｘは、ブランドと社会をつなぐ伴走型コミュニケーションカンパニーとして、顧客の課題に寄り添い、多様化する顧客ニーズに対して、最適なソリューションを提供します。

また、ブランド戦略支援、記事広告、動画制作、広告制作、マーケティング支援（デジタル・オフライン）、イベント支援、ウェブメディア運営、イベント企画・運営などといった多様な専門性を結集し、成果につながる実践的な支援をいたします。

【会社概要】

社名：株式会社４Ｘ

東京都中央区築地5-3-2 朝日新聞東京本社 新館9階

コーポレートサイト：https://4x-corp.com

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社４Ｘ

Mail：contact@4x-corp.com



