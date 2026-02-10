【開催レポート】文化服装学院発クリエイティブクルー「NEW BORN」x 刺し子ブランドTERAS、原宿ハラカドでコラボイベントを開催

株式会社TOMOS companyNEW BORNが企画・制作した限定アイテムと映像で会場を演出

文化服装学院発の多国籍クリエイティブクルー「NEW BORN」は、2026年2月2日（月）、東急プラザ原宿「ハラカド」3F「THE COFFEE BREW CLUB」にてコラボイベントを開催しました。

本イベントは、若手クリエイターの挑戦を後押しする取り組みとして、栃木県宇都宮発の刺し子ブランド「TERAS」（株式会社TOMOS company）が、素材・プロダクト面で協力しサポートしました。

当日は、イベント限定アイテムの展示・販売に加え、刺し子バンダナキットの展開、会場内での映像上映を実施。文化服装学院関係者やクリエイティブ関係者を中心に、多くの来場者にご参加いただきました。

▪️NEW BORNについて

文化服装学院の学生を中心に立ち上げられたクリエイティブクルー。 韓国・日本・中国・アメリカなど多様な国籍のメンバーが集い、ファッション、音楽、インテリア、写真など異なる分野のスキルを掛け合わせ、多層的な視点で新たな表現を生み出している。

Instagram: @newborn_crew

https://www.instagram.com/newborn_crew/(https://www.instagram.com/newborn_crew/)

▪️イベントの様子メンバーによるアイテム紹介の様子メンバーによるDJパフォーマンス上映映像に見入るゲストレセプション多くの来場者で賑わう店内開催コメント

主催（NEW BORNより）

「今回はTERASとコラボし、プロダクトと映像を同じ空間で提示する場をつくりました。原宿という発信地で、来場者の方に直接手に取っていただき、各メンバーそれぞれの強みを活かした作品作りができました。直接イベントにてゲストからの良い反応を受け取れたことが大きな収穫です。ご来場いただいた皆さま、そして企画を支えてくださった皆さまに感謝します。」

サポート（TERAS／株式会社TOMOS companyより）

「本イベントはNEW BORNの企画・主催による取り組みです。弊社は若手クリエイターの挑戦を後押しするきっかけになればと、素材・プロダクト面で連携しサポートしました。

当日は、来場者の反応とともに場が立ち上がっていく瞬間を間近で見られたことが嬉しく、NEW BORNの今後の活動にも期待しています。なお、一部メンバーはTERASのハラカド店舗でも活動していますので、ぜひお店にも会いにいらしてください。」

▪️実施内容

1）限定アイテムの展示・販売

会場では、映像作品と連動した布ポスター、バッグ、願いごとブレスレット等の限定アイテムを展示・販売しました。来場者が実際に手に取れるラインアップとして展開しました。イベント終了後はハラカド常設店でも作品を購入をいただけます。

限定コラボ布ポスター：刺し子のステッチを加えた一点もの願いごとブレスレット：BORO（襤褸）生地の糸を用いたアイテムバッグ：持ち手やサイドに刺し子を施した限定アイテムBOROジャケット：古布を用いた限定ジャケット

2）刺し子バンダナキット

刺し子模様がプリントされたバンダナに、購入者自身が糸と針でステッチを加えて楽しめる「刺し子バンダナキット」を展開しました。

刺し子模様をプリントしたバンダナキットNEW BORNメンバーによるアイテム紹介の様子購入者自身が糸と針でステッチを加えて楽しめる仕様手仕事の工程（ハンドステッチ）

3）短編映像上映（会場内）

会場内では短編映像を上映し、イベントのコンテンツの一つとして実施しました。

短編映像：クリスマス翌日以降のサンタクロースがモチーフディレクション／出演／小物制作などNEWBORNが手がけた映像制作背景をゲストに説明するクルー

TERASはNEWBORNの今後の活躍を応援しています

▪️開催概要

名称：NEW BORN × TERAS コラボレーションパーティー

日時：2026年2月2日（月）18:00～22:30（施設閉館 23:00）

会場：THE COFFEE BREW CLUB（東急プラザ原宿「ハラカド」3F）

人数：50～100名程度

料金：1000円（ワンドリンクオーダー制）

▪️イベント共催：TERAS ハラカドとは

「TERAS」は、株式会社TOMOS company内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上がった、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。“手を抜かず手間をかける”ものづくりを大切に、オリジナル製品の制作・販売に加え、企業・ブランドとの共創やOEMにも取り組んでいます。

2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。2026年からはシーズンレスで年中BOROジャケットを販売予定。原宿で通年BORO商品を扱うのはハラカドのみ。

▪️株式会社TOMOS company

株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。

2026年末（予定）、宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。

事業内容：

- 就労継続支援A型・B型事業所を運営- 障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し- SASHIKOや100年以上前の古布・BOROを活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売- 福祉とデザイン、アート、ファッションを融合したプロジェクトを企画・運営- オープンファクトリーやグループホームを通じた地域交流・教育活動を推進

会社名：株式会社 TOMOS company

所在地：栃木県宇都宮市

代表者：代表取締役 飯島 亮



URL：https://tomoscompany.com/

設立：2015年7月

総合お問い合わせ：info@tomoscompany.com

※取材、採用のお問い合わせもこちらへお願いいたします。