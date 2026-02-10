【MATECH】Apple Watch充電＆15Wワイヤレス対応、厚さ8.5mmの「MagOn Watch Slim 5000」アップグレード版を新発売

MATECH株式会社

MATECH株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：松本 弘暉）は、厚さわずか8.5mmの超スリム設計に、リアルタイムディスプレイとApple Watch充電機能を搭載した多機能モバイルバッテリー「MagOn Watch Slim 5000（アップグレード版）」をAmazon.co.jpにて税込7,990円より販売を開始しました。ディスプレイをリアルタイムディスプレイに、温度のソフト制御を改善したアップデート版です。

■ 製品ページ（Amazon.co.jp）：

https://www.amazon.co.jp/dp/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1RRSZNF)B0G1RRSZNF(https://www.amazon.co.jp/dp/B0G1RRSZNF)

ブラック

ホワイト

【製品特長】

◆ 【極薄8.5mm】ポケットにも収まるスリム設計

Apple Watch対応のモバイルバッテリーでありながら、厚さわずか8.5mmの極薄ボディを実現。バッグやポケットでもかさばらず、常に持ち歩きたくなるスリムさが魅力です。

◆ 【Apple Watchもスマホも、これ1台で充電】

Apple Watch用の専用モジュールを搭載し、iPhone有線＋Apple Watchの2台同時充電に対応。出張や旅行でも、複数の充電器を持ち歩く必要がなく、スッキリとスマートに充電をまとめられます。

※MFi未認証のため、Apple Watch充電速度は制限があります。

◆ 【多機能スタンド付き】スマホを立てて使える充電器にも

角度調整可能な内蔵スタンドを展開すれば、動画視聴やWEB会議に便利なワイヤレス充電スタンドとしても利用可能。スタイリッシュに置けて、省スペース。

◆ 【Qi2対応で充電速度2倍】

Qi1の7.5Wから最大15Wの急速充電へと進化したQi2規格を搭載。MagSafe対応のiPhoneをはじめ、Android端末もマグネット吸着＋高速充電に対応しています。

◆ 【リアルタイムディスプレイ搭載】残量が“数字で見える”安心感

1％単位でバッテリー残量を確認できるデジタルディスプレイを採用。充電中は、満充電までの残り時間もリアルタイムで表示され、常に最適なタイミングでの充電をサポートします。

◆ 【Wake-Up機能搭載】置くだけで即充電スタート

背面にスマホを置くだけで、自動で充電が開始される「Wake-Up自動充電機能」を搭載。煩わしいボタン操作は不要です。

MATECH株式会社（MATECH, Inc.）

MATECHは、2016年に京都で設立された、クリエイティブとテクノロジーを融合するブランドです。

従来の常識にとらわれず、「今」求められる体験と価値を重視し、世界初や業界トップを目指すハイエンドな家電・電子機器を開発しています。



大量生産・低価格路線に頼らず、日本市場に最適な機能と使い心地を追求。ユーザーの心を動かす“発見・驚き・喜び”を届けることを使命としています。



所在地：〒600-8844 京都府京都市下京区朱雀裏畑町30

代表者：代表取締役 松本 弘暉

設立：2016年10月

資本金：3,000万円

事業内容：デジタル製品の企画・開発・製造・販売

公式サイト：https://www.matech-jp.com