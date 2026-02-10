【観覧無料】刈谷から島根へ熱い青援を！2/15(日) オアシス館刈谷でパブリックビューイング開催。

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年2月15日(日)、刈谷ハイウェイオアシス内の「オアシス館刈谷」にてパブリックビューイングの開催が決定しました！！

対戦相手は元シーホース三河所属の＃77岡田侑大選手と#11中村太地選手率いる島根スサノオマジックです。

ぜひ会場にてご青援をお願いします！！

イベント概要

2月15日(日)14:05 TIP OFF

※14日(土)にも試合がございますが、パブリックビューイングは15日(日)のみとなりますのでご注意ください

〇主催

刈谷市／株式会社トワール

〇開場時間

13:30～試合終了まで

〇放映試合

2月15日(日) りそなグループB.LEAGUE2025-26シーズンB1リーグ 第23節(vs.島根スサノオマジック) 14:05 TIP OFF

〇参加費

無料 ※着席できるお席に限りがございます。

〇開催場所

刈谷ハイウェイオアシス オアシス館刈谷

注意事項

- 本イベントは雨天決行です。- イベント内容は予告なく、急遽変更になる場合がございます。- イベント広場の収容人数に達した場合、観覧をお断りする場合もございますのであらかじめご了承ください。- 弊社スタッフにより、イベント中の写真を撮影いたします。- 撮影した写真はシーホース三河公式SNSなどで使用する場合がございますので、ご了承ください。- お荷物や張り紙等による列内の場所取り行為は一切禁止とさせていただきます。- お荷物や張り紙等を発見した場合には撤去させていただくこともございます。また撤去したものについての責任は一切負えませんので、あらかじめご了承ください。- その他園内で開催されるイベント等については、弊社ではお答えできません。- お問い合わせ先：刈谷市企画政策課(0566-95-0003)