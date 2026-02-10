【2月20-22日】JR宇都宮駅ビル「パセオ」にて：宇都宮発の刺し子ブランド「TERASの刺し子展」開催｜3事業所合同POP UP＆実演

株式会社TOMOS company

就労継続支援A型・B型事業所を運営する株式会社TOMOS company（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役：飯島 亮、以下「TOMOS」）は、宇都宮発のブランド「TERAS」による期間限定イベント「TERASの刺し子展」を、2026年2月20日（金）～2月22日（日）の3日間、JR宇都宮駅直結の商業施設「パセオ（PASEO）」2階にて開催します。

TOMOSは、SASHIKO（刺し子）・BORO（襤褸）を軸にしたブランド「TERAS」を展開し、「福祉からブランドをつくる」「会社はローカルに、モノはグローバルに」を掲げ、取り組みを推進してきました。

会場では、日常使いにぴったりのトートバッグをはじめ、彩り豊かな刺し子ポーチやヘアゴムなど、春のギフトにもおすすめのアイテムを多数ご用意しました。駅をご利用の際や、お買い物の合間に、写真だけでは伝えきれない刺し子の凹凸や温かみを、ぜひ手に取ってご覧ください。

開催概要- イベント名：TERASの刺し子展- 会期：2026年2月20日（金）～2月22日（日）- 時間：10:00～20:00（※最終日のみ18:00閉場）- 刺し子実演：10:00～15:00- 会場：JR宇都宮駅ビル パセオ 2F（タリーズコーヒー前）（栃木県宇都宮市川向町1-23）見どころ- 3拠点合同のPOP UP（宇都宮市内：松原・上大曽・東宝木）

宇都宮市内の就労継続支援3拠点（松原・上大曽・東宝木）で制作される刺し子アイテムが一堂に会する合同開催です。ひとりひとり個性が異なる手仕事の表情やデザインの違いも、まとめてご覧いただけます。

- “魅せる福祉” 刺し子実演（10:00～15:00）

利用者が実際に刺し子を施す工程を会場で公開します。針を進めるリズム、布の重なり、糸の凹凸 -完成品だけでは伝わりにくい“手仕事・モノづくりの時間”を実際に間近でご覧ください。

- “手を抜かず手間をかける”商品ラインナップ

トートバッグ／刺し子ポーチ／ヘアゴムなど、日常で使いやすいアイテムを中心に展開します。実用性のあるプロダクトとして、ギフト需要にも応えるラインナップです。

前回の実演の様子前回の実演の様子

会期中は、事業所の利用者による刺し子の実演（10:00～15:00）も実施します。手仕事の工程を間近でご覧いただけるほか、制作に携わる利用者と来場者が言葉を交わす交流の機会にもなります。駅ビルという公共性の高い場所での実演を通じて、手仕事の背景や現場の雰囲気を感じていただき、TOMOSが目指す、障がいの有無を越えてともに働き、ともに暮らす「境目のない世界」を体感するきっかけとなれば幸いです。

前回のPASEO刺し子展での利用者と職員の様子▪️TERASとは：SASHIKOとBOROを、いまの暮らしへ。刺し子(SASHIKO)襤褸（BORO）

「TERAS」は、株式会社TOMOS company内の就労継続支援A型事業所として2017年に立ち上がった、SASHIKO（刺し子）／BORO（襤褸）を用いたMADE IN JAPANのブランドです。“手を抜かず手間をかける”ものづくりを大切に、オリジナル製品の制作・販売に加え、企業・ブランドとの共創やOEMにも取り組んでいます。2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。

2024年には原宿「ハラカド」に常設店を構え、伝統技術の文化と、その背景にあるストーリーを表現してきました。2026年からはシーズンレスで年中BOROジャケットを販売開始。原宿で通年BORO（襤褸）商品を扱うのはハラカドのみです。

株式会社TOMOS company

株式会社TOMOS companyは、就労支援事業所の運営を基盤に、伝統工芸「SASHIKO・BORO」を軸にしたブランド「TERAS」を展開しています。地域発のクラフトを現代のライフスタイルに合わせて発信し、国内外のコラボレーションや販売を広げてきました。これにより、「福祉からブランドをつくる」モデルをいち早く実装してきました。

2026年末（予定）、宇都宮に業界初の【グループホーム併設・オープンファクトリー】を開業します。「与えられる福祉から、与えるクリエイティブ」へ。生産・販売・見学／体験が循環する“魅せる現場”で、TOMOSが描く「境目のない世界」を実装します。

事業内容：

就労継続支援A型・B型事業所を運営

障がいのある方々の就労支援と一般就労への橋渡し

SASHIKOや100年以上前の古布・BOROを活用したブランド「TERAS」の企画・制作・販売

福祉とデザイン、アート、ファッションを融合したプロジェクトを企画・運営

オープンファクトリーやグループホームを通じた地域交流・教育活動を推進

会社名：株式会社 TOMOS company

所在地：栃木県宇都宮市

代表者：代表取締役 飯島 亮



URL：https://tomoscompany.com/

設立：2015年7月

総合お問い合わせ：info@tomoscompany.com

※取材、採用のお問い合わせもこちらへお願いいたします。



