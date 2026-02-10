運搬ドローンの“導入判断”を一気に進める｜DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナーを栃木で開催［2/27（金）・無料・先着18名］

株式会社セキド

DJI（ディージェイアイ）正規販売代理店としてドローンビジネスの最前線を支える株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）は、株式会社NSi真岡（本社：栃木県芳賀郡茂木町、代表者：水沼和幸）と共催で「DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナー」を2026年2月27日（金）に栃木県芳賀郡茂木町で開催します。

運搬ドローンの導入検討で重要となる“運用の勘所”を、実機デモで短時間に把握できる実演型セミナーです。終了後は希望者向けに個別相談も実施し、導入判断に必要な情報を整理できます。参加無料、先着18名の事前申込制です。

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制／先着18名限定）▼

https://sekido-rc.com/?pid=190300198

［メディア関係者の皆さまへ］

当日は、機材展示やデモ画面、サンプルデータなどの撮影が可能です。ご取材や記事化をご希望の方は、媒体名・撮影希望・インタビュー希望内容を、お申込フォームの備考欄にご記入ください。

実機デモで「運用イメージ」を上げ、導入判断を前に進める

運搬ドローンは、山間部・遠隔地・悪路など、従来の手段では搬送効率や安全確保が難しい現場で、作業負荷の軽減や省人化に貢献する選択肢として注目されています。一方で検討を進めるほど、「自社の業務に当てはめた場合の運用が想像しにくい」「安全面・体制・現場条件の考え方が分からない」といった壁に当たりやすいのも実情です。

本セミナーでは、DJI FlyCart 100の機能紹介に加え、実演デモンストレーションと活用事例の共有を通じて、導入判断に必要なポイントを短時間で整理します。

この実演セミナーで得られること（導入判断のポイント）

・自社業務で「空輸が効く」条件（距離・荷重・地形・安全要件）の整理

・現場導入までの検討ステップ（想定シナリオ→運用設計→安全・体制→試験運用）

・運用イメージの解像度（実機サイズ感／オペレーション感／想定リスク）

・質疑応答で、個別事情に合わせた検討ポイントの棚卸し

当日体験できること

・DJI FlyCart 100 の機能紹介

・実演デモンストレーション

・活用事例の紹介

・（終了後）希望者向け個別相談

※当日の実演内容は、天候・安全判断等により変更／中止となる場合があります。

こんな方におすすめ

・ドローン物流／運搬に興味のある方

・農林業関係者など、搬送課題の改善を検討している方

・建設・土木／工事関係者

・官公庁・自治体のご担当者

・現場導入の判断軸（向き／不向き、運用の勘所）を短時間で掴みたい方

開催概要

イベント名： 【無料】DJI FlyCart 100 性能紹介実演セミナー

開催日 ： 2026年2月27日（金）

時間 ： 13時30分～15時30分（受付：13時15分～）

会場 ： NSi真岡飛行場

〒321-3535 栃木県芳賀郡茂木町鮎田2020

定員 ： 18名（定員に達し次第締切）

参加費 ： 無料

主催 ： 株式会社NSi真岡

共催 ： 株式会社セキド

▼お申込はこちら（参加無料・事前申込制）▼

https://sekido-rc.com/?pid=190300198

※先着18名限定です。毎回早期に満席となるため、ご希望の方はお早めにお申込ください。

実演・紹介対象製品

・DJI FLYCART 100

最大積載量80kgの大型物流ドローン DJI FlyCart 100は、山間部や離島、災害現場など、従来の運搬手段では対応が難しい環境での物資輸送を可能にする次世代物流ソリューションです。

高出力推進システムと冗長設計により高い安全性と信頼性を確保することで、自動飛行・遠隔運用を想定した運用設計にも対応し、荷下ろしを含む搬送業務の効率化・省人化に貢献します。

https://sekido-rc.com/?pid=189572743

ドローンを使った業務効率化がわかる無料セミナー／イベント開催中

セキドではより多くの事業者の方にドローンを使った業務効率の改善を実現していただくため、業務用ドローンや関連ソリューションをご紹介する無料セミナーやイベントを定期的に開催しております。今後もオンラインや全国各地での開催を予定しておりますので、ご興味をお持ちのイベントにはぜひお気軽にご参加ください。

・今後開催予定の無料セミナー／イベント 一覧

https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470(https://sekido-rc.com/?mode=grp&gid=1965470)

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁と取引実績がある、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニー。日本で先駆けてドローン事業を始め、後にドローンの世界最大手 DJIの日本初の代理店となり、東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、研究・開発を進めています。



［セキド 産業用ドローン相談窓口］

https://sekidocorp.com/industry/

東京都港区西新橋2丁目35番5号

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 10時00分～17時30分



［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/



［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/



［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/



＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837

受付時間：平日 11時00分～17時00分