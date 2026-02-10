社内研修イベント「HaxPark SUMMIT III」実施 ──人生の主人公を取り戻せ!!

株式会社HaxPark

株式会社HaxPark（本社：東京都港区、代表：笹山 雄志）は、2026年1月24日（土）～25日（日）の2日間にわたり、社内研修イベント「HaxPark SUMMIT III」を開催しました。

今回で3回目を迎えた本イベントには、全国各地で活動するメンバーが一堂に会しました。

■ 各地にいるメンバーが“同じ方向”を見るために

今回のSUMMITでは、普段はリモートで活動しているメンバーが一箇所に集まり、2日間にわたる集中研修を実施しました。

初日は代表より、HaxParkの理念やサービスが生まれた背景について改めて説明が行われました。

HaxParkが掲げるコンセプトは、「人生の主人公を取り戻せ」。

誰かに決められた正解ではなく、自ら考え、選び、行動できる人を増やすことを目指しています。

■ 知識ではなく、実践できる行動指針を揃えるために

代表 笹山 雄志による登壇

理念を形だけで終わらせないため、後半では教育事業者としての営業やお客様対応の在り方をテーマにした実践形式のワークショップを実施。

実際のシーンを想定した実践形式でのディスカッションを通じて、「何を大切に判断し、どう行動する組織なのか」という価値観レベルでの理解を深めるとともに、HaxParkとしての考え方・判断軸・行動指針を体感的に学ぶ機会となりました。

HaxParkは、AI活用やSNS、ビジネススキルを軸とした教育事業を展開しており、業務の多くがオンラインで完結。その中でも、サービス品質を安定して提供するため、業務内容そのものだけでなく、判断や行動の基準となる考え方を組織として共有することを重要視しています。

SUMMITは、その共通認識を組織全体で揃えることを目的とした研修です。

■ 信頼は、組織の在り方から生まれる

サービスの内容だけでなく、それを支える組織の在り方が信頼につながるとHaxParkは考えています。だからこそHaxParkでは、「どんな人たちが、どんな価値観で運営しているのか」を外部に開いていくことを大切にしています。

HaxPark SUMMITは、サービスの裏側にある組織としての姿勢や思想を磨き、信頼の土台を築くための継続的な取り組みです。

今後もHaxParkは、人と組織の可能性を広げるため、教育と組織づくりの両面から挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社HaxPark

代表者：代表取締役 笹山 雄志

本社：東京都港区麻布十番1丁目2番7号

設立：2025年5月23日

事業内容：オンラインスクール事業

URL：https://haxpark.com/