「豊岡演劇祭2026」を開催します！～フリンジプログラム参加団体の募集も始まります～

1 豊岡演劇祭の概要

豊岡市

今年で7年目を迎える豊岡演劇祭は、観光やまちづくりと連動した回遊型の演劇祭です。劇場だけではなく温泉街、海岸、高原、神社の境内に設けられた木造の農村舞台など、まちの至る所が舞台になるのが大きな特徴です。

2025年からは開催エリアが但馬地域全域に広がり、海外からの参加アーティストをはじめ、国内外からアーティストやストリートパフォーマーなど国内外から124 団体が参加。

山陰海岸ジオパークとも重なる土地の魅力を存分に引き出すとともに、全国の舞台芸術ファンの期待に応えるプログラムが上演されます。

会期：2026年9月18日（金）～9月27日（日）

主催 : 豊岡演劇祭実行委員会

構成団体：（特非）コミュニティアートセンタープラッツ、（一社）豊岡観光イノベーション、

豊岡ツーリズム協議会、兵庫県但馬県民局、豊岡商工会議所、豊岡市商工会、豊岡市

スリーピルバーグス 第３回野外公演 in ビーチ！『歌唱劇 パラダイスをくちずさむ』/ (C) igaki photo studioチェルフィッチュ『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』/ (C) igaki photo studio

2 フェスティバルディレクター・実行委員会会長のコメント

豊岡演劇祭2026が始動します。コロナ禍が明け、フルスペック開催から3年目。豊岡演劇祭は、名実ともに日本最大級の演劇祭へと育ってきました。この演劇祭が目指すのは、アジアの舞台芸術のハブとなり、多くのアーティストが憧れる演劇祭です。

地域での関連事業も増え、文字通り「祭り」の雰囲気も色濃くなってきました。芸術文化観光専門職大学は今年も、全国から多くの学生を集めています。演劇的手法を使ったコミュニケーション教育は豊岡を核として全国に広がりつつあります。そのような足腰の強さも豊岡演劇祭が誇りとするところです。

アートと観光を起点に、今年も、多くの方に楽しんでいただける演劇祭が実現できればと願っています。

豊岡演劇祭フェスティバルディレクター 平田 オリザ 氏

2020年に産声を上げた豊岡演劇祭は、2026年、7年目のシーズンを迎えます。

本演劇祭は、単なる舞台芸術の祭典ではありません。城崎の温泉街、美しい日本海、高原やスキー場、そして歴史を刻む農村舞台……。

但馬・豊岡の豊かな風土そのものを劇場へと変える、世界でも類を見ない「まちづくり」と連動した回遊型演劇祭です。

昨年は「演、縁、宴。」をテーマに開催しましたが、2026年度は、その「縁」をさらに外へと広げ、これまで以上にボーダーレスで「国際色豊かな祝祭」を目指しています。

現在、9月の開催に向けて、国内外から集まる多彩なアーティストたちと、この地でしか成し得ない「驚き」を準備しています。プログラムの全容公開まで、いましばらくお待ちください。

思わぬ場所で、思わぬ表現に出会う。そしてこの土地の呼吸を感じる。

2026年9月、新しく、そしてより深化した「豊岡演劇祭」で皆さまとお会いできることを、心より楽しみにしております。

豊岡演劇祭実行委員会会長（豊岡ツーリズム協議会会長） 高宮 浩之 氏

3 フリンジプログラム公募

Humpit『Swallow a room』/ (C)トモカネアヤカ餓鬼の断食『STUDY | 修飾を歓迎する環境←→拒否する身体』/ (C)トモカネアヤカ

豊岡演劇祭2026の開催決定に伴い、フリンジ参加団体の公募も開始されます。募集内容は【セレクション】【ショーケース】【ストリート】の3部門で、概要は下記の通りです。

公募期間：2026年3月2日（月）～4月1日（水）9時申込締切

申込方法：専用応募フォーム申込のみ受付予定

説 明 会 ：実施予定（日程は後日発表）

詳細は後日、豊岡演劇祭2026WEBサイトにて、発表予定です。

https://toyooka-theaterfestival.jp/fringe-opencall2026/(https://toyooka-theaterfestival.jp/fringe-opencall2026/)

豊岡演劇祭WEBサイト 二次元コード

糸口と問い『ラジオとワークショップ』/ (C)トモカネアヤカうきも -project-『うきふね』 / (C)トモカネアヤカ

【豊岡演劇祭2026全体に関するお問合せ】

豊岡演劇祭実行委員会事務局（豊岡市役所観光文化部観光政策課）

TEL：0796-21-9016 FAX：0796-22-3872

E-mail：toyooka.theaterfestival@gmail.com

【フリンジ参加団体募集に関するお問合せ】

豊岡演劇祭実行委員会 : 松岡（プロデューサー）

TEL：0796-21-9016（豊岡市役所内）

E-mail：fringe@toyooka-theaterfestival.jp