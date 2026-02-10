【協賛募集】初学者エンジニア/ゲームエンジニア学生向け育成プロジェクト「登竜門プロジェクト」2026年度の協賛募集を開始いたします

登竜門プロジェクトとは

特定非営利活動法人NxTEND

登竜門プロジェクトは「学生エンジニアに最高のスタートダッシュを」をコンセプトに、NxTENDが2024年に立ち上げた、初学者向けの育成型イベント/コミュニティです。

概要

登竜門プロジェクトでは、年間を通じた4つのフェーズで構成される継続的な育成プログラムを通じ、初学者から中級者へのステップアップを支援し、縦（先輩・後輩）と横（同期）のつながりを生み出す成長コミュニティの構築を目指します。

- 導入期（4～6月）育成型ハッカソンを通して技術に対するポジティブな感情を育み、自分がやりたい技術領域を見つけることを目標とする期間です。- 深掘り期（7～9月）勉強会や合宿を通じて、自分の専門領域を深く掘り下げます。技術的な情報共有を通じてコミュニティ内で互いを高め合い、目指すエンジニア像を考える期間です。- 展開期（10～12月）企業交流会や企業コラボハッカソンを実施し、社会でエンジニアがどのように活躍しているかを学びます。目指すエンジニア像の解像度を上げ、成長できる環境づくりに自ら取り組むことを目指します。- まとめ期（1～3月）1年間の集大成として「登竜門カンファレンス」を開催し、学生が自らの成果を対外的に発表します。最終成果物制作ハッカソンも行い、世の中に求められるプロダクトづくりに挑戦します。2つのコミュニティ

登竜門プロジェクトでは、2つのコミュニティを運営します。

- 登竜門Hack：Webやネイティブアプリ開発を中心としたエンジニア向けのコミュニティ- 登竜門Jam：ゲーム開発を軸としたゲームエンジニア向けのコミュニティ

過去開催実績

登竜門プロジェクトは2024年より開催しており、本年で3年目の開催になります。

2年間の開催では通年でのプロジェクトではなく、1ヶ月間のハッカソン形式を通じてのべ100名以上の学生の育成を行ってまいりました。

今年度からは、先述の4つのフェーズに分けた通年のプロジェクトへと拡大して参ります。

ご協賛について

- 登竜門2025- - Hack：60名（大阪・名古屋）- 登竜門2024- - Hack：30名（大阪）- - Jam：13名（大阪）登竜門Hack2025名古屋会場の様子登竜門Hack2024大阪会場の様子

登竜門プロジェクトでは、固定プランではなく、御社のニーズに合わせた共創といった形でプロジェクトにご参画いただけます。（以下想定活用事例）

- 採用母集団形成1年生～2年生などの初学者時代から継続的にアプローチを行うことができ「技術・教育支援に熱心な企業」という認知を拡大することが可能です。・企業コラボ勉強会/ハッカソンの開催・企業エンジニアとの交流会開催- 技術広報勉強会・ハッカソン等での自社サービスを用いた教育コンテンツの実施により、技術普及を図り、将来の開発者コミュニティの形成に寄与することが可能です。・自社サービスを使った勉強会/ハッカソンの開催- 地域でのブランド構築登竜門プロジェクトでは九州・関西・東海・北陸を始めとした各地域でのオフラインイベントの開催を通じた、地方コミュニティの形成を目指します。ご支援いただくことで、特定地域へのコミットメントを可視化し、地域に根ざしたブランド構築につなげることが可能です。

御社のニーズに合わせた施策の実施が可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

特定非営利活動法人NxTENDについて

特定非営利活動法人NxTENDは、日本全国の“学生エンジニア”や学生団体に対し、交流・コミュニティの形成や技術共有を支援することを目的として、2023年に設立されたNPO法人です。

NxTENDは、エンジニアコミュニティやイベントが関東・東京周辺に集中している現状に注目し、地方の学生が参加しやすくするため、地域のエンジニアコミュニティの活性化を目指して様々なイベントを企画・運営しています。

本法人は、関西の情報系学生団体を対象としたイベント「KC3運営委員会」を前身としており、大規模なITイベントの企画・運営を経験したメンバーが、そのノウハウを活かして多様なイベントを実施しています。

また、運営に携わる会員の9割以上が学生エンジニアである点も、本法人の特徴となっています。

資料請求・お問合せ

法人概要- 法人名：特定非営利活動法人NxTEND- 所在地：京都府京都市下京区中堂寺南町134 京都リサーチパーク ASTEM棟8F STC3内 8D18- 設立：2023年5月15日- 代表者名：理事長 堀越 俊行- HP：https://www.nxtend.or.jp

協賛についての詳細資料のご請求や、御社の課題に合わせた施策のご相談を承っております。まずはお気軽にお問い合わせください。

