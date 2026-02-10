PM専門の転職エージェント「ネコノテキャリア」サービス開始

株式会社スナネコ

株式会社スナネコ（本社：東京都江東区）は、プロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント職に特化した転職エージェントサービス「ネコノテキャリア」(https://sunaneko.jp/nekonote-career)を2026年2月より提供開始いたします。プロジェクトマネージャー（PM）やプロダクトマネージャー（PdM）に限らず、プロジェクトリーダー（PL）やプロジェクトメンバーとして活躍されている方も幅広く支援いたします。

サービス開始の背景

近年、企業のAI活用やDX推進などプロジェクト主導の経営が加速する中、プロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント人材の需要は急速に拡大しています。PM・PdM求人数は3年で1.6倍に増加し、流通・金融・製造といった大企業においても採用が活発化しています。

一方で、プロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント職は求められるスキルセットが多岐にわたり、企業ごとに期待される役割も異なるため、総合型の転職エージェントでは十分なマッチングが難しいという課題がありました。

「ネコノテキャリア」(https://sunaneko.jp/nekonote-career)は、プロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント領域に精通した専門アドバイザーが、求職者一人ひとりのキャリア志向と企業のニーズを深く理解し、最適なマッチングを実現します。

サービスの特徴

1. プロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント専門のキャリアアドバイザーが伴走

アドバイザーは全員、プロジェクトマネジメントの実務経験があります。プロジェクト推進からプロダクト開発まで、あなたの専門領域を正しく理解し、強みを企業へ正確に推薦します。

2. 大手企業・成長企業の求人に強み

東証プライム上場企業をはじめとする大手企業や、急成長中のメガベンチャーの求人を多数取り扱い。DX推進部門の新設ポジションや、プロダクト組織の立ち上げフェーズなど、市場に出回りにくい非公開求人もご紹介可能です。

3. AI活用などのスキルアップ支援

転職支援に加え、PMのAI活用などスキルアップ支援も実施。現場で役立つ知見に触れながら、キャリアの次の一歩を一緒に考えます。

こんな方におすすめ

利用の流れ

サービス概要

会社概要

- プロジェクトマネージャー（PM）・プロダクトマネージャー（PdM）として、より大きな裁量や年収アップを目指したい方- プロジェクトリーダー（PL）やプロジェクトメンバーとして活躍中で、次のステップを目指したい方- エンジニアや営業などからプロジェクトマネジメント・プロダクトマネジメント職へのキャリアチェンジを検討している方- 大手企業やメガベンチャーでプロジェクト推進・プロダクト開発に携わりたい方会員登録する :https://sunaneko.jp/nekonote-career- 無料会員登録(https://sunaneko.jp/nekonote-career)（所要時間：約1分）- キャリアアドバイザーとのオンライン面談- 求人紹介・応募- 選考対策- 面接 内定- 入社