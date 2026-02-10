シンガポール日本大使館主催「天皇誕生日祝賀レセプション」にて、日本の発酵技術が光る「ラグジュアリー・コンブチャ」を提供

合同会社トラゲット

料理に寄り添う発酵由来のKombuchaをベースに創るノンアルコールドリンク「Alcomock」を展開する合同会社トラゲット（愛知県名古屋市千種区、代表：菊池陽介、以下「トラゲット」）は、在シンガポール日本国大使館主催の天皇誕生日祝賀レセプション「The Reception to Celebrate the Birthday of His Majesty the Emperor of Japan」（[2026年2月13日]、[会場：ザ・リッツ・カールトン・ミレニア シンガポール]）にて、自社一貫醸造のクラフト・コンブチャを出展・提供いたします。

【公式ウェブサイト】https://traghetto.jp

■ 出展の背景：世界のハブ・シンガポールで「日本の発酵」を発信

シンガポールは、東南アジアにおける経済・文化のハブであり、世界中の美食が集まるガストロノミーの最前線でもあります。毎年開催される天皇誕生日祝賀レセプションには、各国の外交団、政府関係者、財界人など約800名のVIPが招かれます。 2026年のレセプションにおいて、トラゲットは東海エリアで育てられた素晴らしい果物と日本の伝統的な「お茶」と「発酵」文化を融合させた「ラグジュアリー・コンブチャ」を提供。世界的なトレンドである「ソーバーキュリアス（あえてお酒を飲まないライフスタイル）」の需要に応え、シャンパンやワインに代わる「料理を引き立てる最高の一杯」として、日本の技術力を世界へ発信します。

【提供商品概要】 Japanese Luxury Kombucha（ジャパニーズ・ラグジュアリー・コンブチャ） 提供フレーバー：[よつぼしウィングイチゴ、ローズ、ユズ]

日本国内でも数少ない本格的な醸造設備を持つトラゲットが、厳選された茶葉と素材を使用し、手間暇をかけて醸造した発酵スパークリングティーです。

日本のテロワール（風土）を飲む体験： ベースとなる茶葉や、風味付けに使用するフルーツ・ハーブは、日本の生産者から直接仕入れた高品質な素材を使用。その土地特有の香りや味わいを、発酵の力で最大限に引き出しています。

シャンパンのような口当たり： お酢のような強い酸味ではなく、フルーティーで柔らかな酸味と、きめ細やかな天然の微炭酸が特徴。乾杯のシーンや、繊細な和食や寿司、フレンチ、イタリアン、中華など、あらゆる食事に寄り添います。

完全無添加・ナチュラル： 香料や保存料は一切不使用。素材そのものの力強さと、酢酸菌と微量の酵母が織りなす複雑な味わいをお楽しみいただけます。

国内でも料理に合わせる最適解と評されるトラゲットが創るKombucha

■ 本プロジェクトで提案したい価値：「お酒を飲まない」をポジティブに

世界的な健康志向の高まりと共に、アルコールを控える動きが加速しています。同時に、「お酒を飲まない時間を楽しむ」動きも加速しています。しかし、高級レストランやパーティーシーンにおいて、お酒を飲まない人への選択肢は「水かジュースかお茶」に限られていました。 トラゲットは、ワインや日本酒と同じように、産地や品種、醸造方法によって味わいが異なる「コンブチャ」を提案することで、「お酒を飲めない人・飲まない人」も、料理とのペアリングやその場の雰囲気を心から楽しめる「食のバリアフリー」を目指しています。

お酒を飲む人も、飲まない人も満足できる味わいに。一緒に楽しめる満足感。

■ 今後の展開：日本発の「KOMBUCHA」を世界基準へ

今回のシンガポールでの提供を皮切りに、海外の富裕層やフーディー（食通）に向けた輸出・展開への土台構築を加速させます。また、国内においても、高級ホテルやレストランへの導入をより加速させ、日本の発酵文化の新たなスタンダードを構築し、ノンアルコール飲料のスタンダードとしての立ち位置も確立してまいります。

■ 合同会社トラゲットについて

代表者：菊池 陽介 所在地：愛知県名古屋市千種区東山通4-17 黒川ビル1階

事業内容：Kombucha（コンブチャ）の製造・販売、カフェ運営、発酵技術の研究開発

サンプル購入ページURL：https://traghetto.jp/sample-form/

※恐れ入りますが、サンプルご購入は飲食店様・ホテル様・その運営母体企業様に限ります。

一般販売用オンラインショップ：https://plus-kombucha.square.site

【本件に関するお問い合わせ先】

合同会社トラゲット 担当：[菊池陽介] Email：traghetto.yosuke@playkombucha.com

【公式ウェブサイト】https://traghetto.jp