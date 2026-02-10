【首里城公園】見る・知る・めぐる首里城公園「華みぐい」開催！

一般財団法人 沖縄美ら島財団

世界遺産・首里城を擁する首里城公園（沖縄県那覇市）では、2026年2月7日（土）から3月1日（日）まで、花と文化をテーマにしたイベント「首里城公園『華みぐい』」を開催します。

本イベントでは、守礼門・歓会門周辺を、色鮮やかな花々で装飾。歴史的景観と花々が調和した、今だけの首里城の風景を楽しめます。

2月21日（土）・22日（日）には、首里城公園の学芸員と植物専門スタッフが園内を案内するガイドツアーを実施。城と植物の関係を、専門的かつ親しみやすい解説で伝えます。

さらに、ガイダンスホールでは、琉球王国時代の工芸品に使われた植物をテーマにしたパネル展を開催。自然を写し取り、暮らしの中に取り入れてきた琉球文化の美意識を、分かりやすく紹介します。

世誇殿では、首里城公園内に息づく植物を、園内で見られる場所とともに紹介する映像を上映。あわせて、紅型や漆器など、琉球王国時代の工芸品に描かれた植物と、その素材となった草花を、財団所蔵の画像を用いて解説します。



「華みぐい」は、花を「見る」だけでなく、歴史や工芸、解説と結びつけて体験することで、首里城の新たな魅力に出会えるイベントです。

是非この機会に、春の訪れを感じる首里城公園をお楽しみください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/158_1_b7bf0a39350e11b75335021f19dbc175.jpg?v=202602101051 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/158_2_0894e963ffabcbe61d8b0c6a4e0b92dd.jpg?v=202602101051 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/158_3_4d69b4f5c5785c1f812cf0d8ff563e3c.jpg?v=202602101051 ]詳しくはこちらから :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10563

【首里城公園】

首里城は、1429年から1879年まで約450年間にわたり栄えた琉球王国の歴史そのものです。

現在は「見せる復興」をテーマに、復元が進む首里城の魅力の発信や調査研究による史実に基づいた展示、芸能・文化を体感できる催事を行っております。

また安全・安心な管理体制の構築、地域と協働した持続可能なまちづくりや歴史・文化の継承と人材育成を通して、首里城の未来を次世代へつないでいきます。