【サービス紹介のAIアニメ動画を新公開】ノーコードで「オンラインガチャ・診断・アンケート」を作れるマーケティングツール「クロワッサン」

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）が開発・提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」は、導入検討中の企業・団体向けに、サービス紹介のAIアニメ動画（約55秒）を新たに公開しました。

本動画は、機能の羅列ではなく、「課題→参加型施策→成果につながる導線」を短尺で把握できる構成とし、社内共有・稟議検討の初期段階でも活用しやすい説明素材として位置づけています。

※本リリースは、動画制作支援等の新サービス提供を告知するものではありません。

公開の背景

参加型施策（オンラインガチャ／診断／アンケート）は、SNS広告やLP、展示会・イベントなど、さまざまな接点で活用が進む一方で、「施策の全体像が伝わりにくい」「導入前に社内で合意形成しづらい」といった課題が生まれやすい領域です。

そこでクロワッサンは、導入検討の初期に生じやすい〈理解の壁〉を下げるため、短尺で活用イメージをつかめる公式の紹介動画を新たに公開しました。

公開動画の概要

- 内容：クロワッサンで作成できる「オンラインガチャ／診断／アンケート」の活用イメージ紹介- 再生時間：約55秒- 公開先：YouTube等（順次展開）AIアニメ動画を視聴する :https://www.youtube.com/watch?v=tMkW09Jw2Qo

※本リリースは、動画制作支援等の提供を告知するものではありません。

本動画で伝えるポイント（55秒で分かる設計）

- オンラインガチャ：キャンペーン参加のハードルを下げ、回遊・購買を後押しする導線に- 診断：購買前の迷いを解消し、商品理解・選択をスムーズにする導線に- アンケート：回答を集めて次の企画や改善につなげる導線に

「何ができるか」だけでなく、どう使うと施策になるか（導線）までを短尺で示します。

活用提案（クロワッサンで設計できる参加型施策例）

サービス概要：「クロワッサン」

- EC／メーカー向け：商品レコメンド診断で迷いを解消 → 参加型キャンペーン（オンラインガチャ等）へ誘導- 周年・季節キャンペーン向け：参加型コンテンツでイベント感をつくり、SNS拡散・回遊を促進- 展示会・イベント向け：会場導線に参加型施策を組み込み、短時間でリード獲得につなげる

「クロワッサン」は、株式会社on the bakeryが提供する、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。法人・自治体・アイドル運営会社・クリエイター等の施策に活用されています。

本件に関するお問い合わせ先

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery（広報窓口）

Email：satou@onthebakery.co.jp

お問い合わせフォーム：https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/