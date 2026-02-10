分析AIエージェント搭載Webサイト解析ツール「Content Analytics」が「ITreview Grid Award 2026 Winter」に3部門が受賞！

株式会社 UNCOVER TRUTH

株式会社UNCOVER TRUTH（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：石川 敬三、以下 UNCOVER TRUTH）が提供するAIエージェント機能搭載Webサイト分析ツール「Content Analytics（コンテンツアナリティクス）」が、この度、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品/SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「アクセス解析ツール」部門で「Leader」、「ヒートマップツール」部門および「コンテンツマーケティングツール」部門の2部門で「High Performer」を受賞いたしましたことをお知らせいたします。

■Content Analyticsの受賞カテゴリー

「ITreview Grid Award」は、ITreviewに寄せられたユーザーレビューをもとに、顧客満足度と市場での認知度をかけ合わせた独自の指標「ITreview Grid」により、優れたIT製品/SaaSを表彰するシステムです。

「アクセス解析ツール」部門での「Leader」受賞は初の快挙であり、「ヒートマップ部門」では三期連続、「コンテンツマーケティング部門」では二期連続での受賞となります。

「Content Analytics」は、Webサイトのユーザー行動を詳細に分析し、コンテンツヒートマップやアクセス解析データを通じて、サイト改善を強力にサポートするツールです。今回の受賞を励みに、今後もお客様のビジネス成長に貢献できるよう、機能改善とサービス向上に一層努めてまいります。

Content Analyticsについて

「Content Analytics（コンテンツアナリティクス）」は、従来のWebサイト分析を刷新するAI搭載型ツールです。従来の分析では見えなかったユーザーの深層ニーズやコンテンツの真の価値を明らかにします。

WEBページ内のコンテンツを自動認識し、ユーザー行動に与える影響を定量的に分析する機能を持ち、例えば「この画像はユーザーを引きつけるが、次の見出しは飛ばされている」といった詳細な洞察を得られます。

効果の低いコンテンツを特定し修正することで、広告費用対効果（CPA）を改善。ユーザーニーズに合ったコンテンツを増やすことで、コンバージョン率（CVR）の向上に寄与いたします。

アナリストレベルの専門知識がなくても、深い分析や改善点を発見しやすいように設計されたUIも特徴です。さらに、生成AIによる自動分析＋示唆出しや改善提案を活用することで、施策立案→実行→検証までのPDCAサイクルを迅速化します。

Content Analyticsは、コンテンツデータに基づいた深いユーザー理解を促進し、生成AIにより高度な分析を専門家なしで実現。マーケティング施策の精度を格段に高め、費用対効果の最大化を支援し、事業成長を加速させる戦略的なソリューションです。

■株式会社UNCOVER TRUTHについて

会社名：株式会社UNCOVER TRUTH

所在地：東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー13階

代表者：代表取締役 石川 敬三

設立：2013年4月24日

事業内容：

AI搭載Web解析ツール「Content Analytics」の提供

顧客データの収集・統合・活用ノーコードCDP「Eark」の提供

データ活用人材の常駐型支援サービス「DX-Accelerator」の提供

各種マーケティング、CDPを活用したデータ統合・分析・改善コンサルティングサービスの提供

URL： https://www.uncovertruth.co.jp/