【ハンドトラック キャリーカート】再入荷！重い荷物も楽々運ぶ。驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬。ユーザー目線の設計・開発で使いやすさを実現！
ハンドトラック キャリーカート
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハンドトラック キャリーカート」が再入荷したことをお知らせいたします。こちらの商品は2025年11月に発売後、早くもAmazonベストセラーを獲得した人気商品となります。
商品概要
- 抜群の運搬力と安定性。
- 耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。
- 重い荷物も楽々運搬。折りたたみ式で、あらゆるシーンでも大活躍。
- スタイルに合わせて選べる大小2サイズ！
販売
■参考販売価格
- 小サイズ（耐荷重最大80kg）：4,380円～
- 大サイズ（耐荷重最大120kg）：5,980円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
■楽天市場公式ショップ
・小サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-m/
・大サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-l/
■Amazon公式ストア
https://www.amazon.co.jp/stores/page/C25C72D0-AD41-4DA1-ACA1-4CD11048813C?channel=PRT-INSTOCK-A1570
■Yahoo!ショッピング公式ストア
・小サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-m.html
・大サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-l.html
ハンドトラックキャリーカート「小サイズ」- 耐荷重80kg
- 静音スムーズ走行
- 折りたたみ式
重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ
ハンドトラックキャリーカート「大サイズ」- 耐荷重120kg
- 静音スムーズ走行
- 折りたたみ式
重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ
驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬
こんなお悩みの方へオススメ- ケース買いの飲料水、楽器など重くて持ちづらい...
- キャンプ場までモノを持って行くのが大変...
- キャリーカート自体にスペースは使いたくない...
ハンドトラックが選ばれる理由- 抜群の運搬力と安定性
- 静かで安定した走行
- スッキリ収納・スペースも無駄なく
- 高さ調整・運びやすい
- 使いやすさの究極
- どこでもラクラク運べる
POINT1 抜群の運搬力と安定性
耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。
最適な運搬力を提供します。
小サイズ（耐荷重最大80kg）
大サイズ（耐荷重最大120kg）
POINT2 フックロープで荷物の落下を防止
伸縮性のあるロープで荷物の大きさ問わずしっかり固定が可能です。
POINT3 “静か”で安定した走行
スムーズに、どんな道でも。
タイヤには衝撃を吸収するTPR素材を採用。
硬さと柔軟性のバランスで、快適な運搬を実現します。
小サイズ（耐荷重最大80kg）
大サイズ（耐荷重最大120kg）
POINT5 高さ調整 運びやすい！
■小サイズ
展開時：101cm × 38.5cm × 38.5cm
折りたたみ時：76.8cm × 38.5cm × 5cm
■大サイズ
展開時：113.7cm × 48.5cm × 53m
折りたたみ時：89cm × 48.5cm × 6.3cm
※大小、それぞれのサイズをご確認ください
小サイズ（耐荷重最大80kg）
大サイズ（耐荷重最大120kg）
POINT5 男女・体格・荷物に合わせて最適な高さ
POINT6 使いやすさの究極
ユーザー目線の設計と開発
- 荷台部分には凹凸滑り止め加工
- 濡れてもサビないステンレス素材を採用
- クッション性のあるグリップで重い荷物でもラクラク運搬
POINT7 どこでもラクラク運べる
軽量設計で女性でも無理なく持ち運べます。
※大小、それぞれの重さをご確認ください
小サイズ（耐荷重最大80kg）
大サイズ（耐荷重最大120kg）
持ち運び、楽々。あらゆるシーンで大活躍- キャンプや運動会の往復を減らす
- 引越しやイベントもラクラク
- 荷物を載せても運びやすいハンドル付き
- 現場での作業をよりスムーズに
製品詳細：小サイズ（耐荷重最大80kg）
カラー：ブラック
カラー：シルバー
[製品詳細]
・材質
スチール、アルミ合金、TPR（車輪）
・サイズ
【展開時のサイズ】
縦101cm 横38.5cm 縦38.5cm
【縮小時のサイズ】
高さ76.8cm. 横38.5cm 縦5cm
タイヤサイズ
厚み2.7cm. 直径11.8cm
重量：3.2kg
総耐荷重：80kg
注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。
製品詳細：大サイズ（耐荷重最大120kg）
カラー：ブラック
カラー：シルバー
[製品詳細]
・材質
スチール、アルミ合金、TPR（車輪）
・サイズ
【展開時のサイズ】
縦113.7cm 横48.5cm 縦53cm
【縮小時のサイズ】
高さ89cm. 横48.5cm 縦6.3cm
タイヤサイズ
直径17cm 厚み3.3cm
重量：5.9kg
総耐荷重：120kg
注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。
イメージ１.
イメージ２.
イメージ３.
イメージ４.
その他CRAFT WORKS車種専用商品
業務用スチールラック：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000858.000079792.html
折りたたみコンテナ：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000654.000079792.html
クラフトワゴン：
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000604.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
CRAFT WORKSロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式メディア】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/