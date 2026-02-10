【ハンドトラック キャリーカート】再入荷！重い荷物も楽々運ぶ。驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬。ユーザー目線の設計・開発で使いやすさを実現！

Fun Standard株式会社

ハンドトラック キャリーカート

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、「ハンドトラック キャリーカート」が再入荷したことをお知らせいたします。こちらの商品は2025年11月に発売後、早くもAmazonベストセラーを獲得した人気商品となります。

商品概要

販売

- 抜群の運搬力と安定性。- 耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。- 重い荷物も楽々運搬。折りたたみ式で、あらゆるシーンでも大活躍。- スタイルに合わせて選べる大小2サイズ！

■参考販売価格

- 小サイズ（耐荷重最大80kg）：4,380円～- 大サイズ（耐荷重最大120kg）：5,980円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

■楽天市場公式ショップ

・小サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-m/

・大サイズ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1570hdcrc-bk-l/

■Amazon公式ストア

https://www.amazon.co.jp/stores/page/C25C72D0-AD41-4DA1-ACA1-4CD11048813C?channel=PRT-INSTOCK-A1570

■Yahoo!ショッピング公式ストア

・小サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-m.html

・大サイズ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1570hdcrc-l.html

ハンドトラックキャリーカート「小サイズ」

- 耐荷重80kg- 静音スムーズ走行- 折りたたみ式重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ

ハンドトラックキャリーカート「大サイズ」

- 耐荷重120kg- 静音スムーズ走行- 折りたたみ式

重い荷物も一瞬でラクラク運ぶ

驚異の耐久性と安定感で“静か”に運搬

“静か”に運搬

こんなお悩みの方へオススメ

ハンドトラックが選ばれる理由

- 抜群の運搬力と安定性- 静かで安定した走行- スッキリ収納・スペースも無駄なく- 高さ調整・運びやすい- 使いやすさの究極- どこでもラクラク運べる

POINT1 抜群の運搬力と安定性

耐荷重を適切に設定することで、強度を保ちながら無駄を排除。

最適な運搬力を提供します。

小サイズ（耐荷重最大80kg）大サイズ（耐荷重最大120kg）

POINT2 フックロープで荷物の落下を防止

伸縮性のあるロープで荷物の大きさ問わずしっかり固定が可能です。

荷物をしっかり守る

POINT3 “静か”で安定した走行

スムーズに、どんな道でも。

タイヤには衝撃を吸収するTPR素材を採用。

硬さと柔軟性のバランスで、快適な運搬を実現します。

小サイズ（耐荷重最大80kg）大サイズ（耐荷重最大120kg）

POINT5 高さ調整 運びやすい！

■小サイズ

展開時：101cm × 38.5cm × 38.5cm

折りたたみ時：76.8cm × 38.5cm × 5cm

■大サイズ

展開時：113.7cm × 48.5cm × 53m

折りたたみ時：89cm × 48.5cm × 6.3cm

※大小、それぞれのサイズをご確認ください

小サイズ（耐荷重最大80kg）大サイズ（耐荷重最大120kg）

POINT5 男女・体格・荷物に合わせて最適な高さ

男女・体格・荷物に合わせて最適な高さ

POINT6 使いやすさの究極

ユーザー目線の設計と開発

- 荷台部分には凹凸滑り止め加工- 濡れてもサビないステンレス素材を採用- クッション性のあるグリップで重い荷物でもラクラク運搬

使いやすさの究極

POINT7 どこでもラクラク運べる

軽量設計で女性でも無理なく持ち運べます。

※大小、それぞれの重さをご確認ください

小サイズ（耐荷重最大80kg）大サイズ（耐荷重最大120kg）

持ち運び、楽々。あらゆるシーンで大活躍

- キャンプや運動会の往復を減らす- 引越しやイベントもラクラク- 荷物を載せても運びやすいハンドル付き- 現場での作業をよりスムーズに

持ち運び、楽々。あらゆるシーンで大活躍

製品詳細：小サイズ（耐荷重最大80kg）

カラー：ブラックカラー：シルバー

[製品詳細]

・材質

スチール、アルミ合金、TPR（車輪）



・サイズ

【展開時のサイズ】

縦101cm 横38.5cm 縦38.5cm



【縮小時のサイズ】

高さ76.8cm. 横38.5cm 縦5cm



タイヤサイズ

厚み2.7cm. 直径11.8cm



重量：3.2kg

総耐荷重：80kg



注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

製品詳細：大サイズ（耐荷重最大120kg）

カラー：ブラックカラー：シルバー



[製品詳細]

・材質

スチール、アルミ合金、TPR（車輪）



・サイズ

【展開時のサイズ】

縦113.7cm 横48.5cm 縦53cm



【縮小時のサイズ】

高さ89cm. 横48.5cm 縦6.3cm



タイヤサイズ

直径17cm 厚み3.3cm



重量：5.9kg

総耐荷重：120kg



注意）サイズ・重量は、計測方法によって若干異なる場合がございます。

イメージ１.イメージ２.イメージ３.イメージ４.

その他CRAFT WORKS車種専用商品

業務用スチールラック：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000858.000079792.html

折りたたみコンテナ：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000654.000079792.html

クラフトワゴン：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000604.000079792.html

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

CRAFT WORKSロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式メディア】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/