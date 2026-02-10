株式会社マーベリックスの完全子会社のお知らせ

株式会社アガルート

株式会社アガルートホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩崎 北斗、以下「アガルート」）は、2026年1月23日、株式会社マーベリックス（本社：北海道札幌市、代表取締役：竹部 裕介、以下「マーベリックス」）の全株式を取得し、完全子会社化いたしましたことをお知らせいたします。

◆株式会社アガルートホールディングスとは

2023年11月設立。国家試験、検定試験等のオンライン講座「アガルートアカデミー」を主軸に、医学部受験オンライン予備校「アガルートメディカル」など様々な事業を展開する株式会社アガルート及びその他のアガルートグループ会社の持株会社。「人を変え、社会を変える」をミッションに、「教育を中核とする社会的インフラの構築」を目指しています。

◆株式会マーベリックスとは

2019年6月設立。「最高のチームで、最高の価値を提供する」をパーパスに、北海道札幌市を拠点に活動する開発チームです。デザインから実装まで、Webアプリ開発やWeb制作を一気通貫で手がけています。 TypeScript、Node.js、AWSなどのモダンな技術スタックに加え、最新の「AI駆動開発」を駆使した効率的な開発が強み。最大の特徴である「コミュニケーション力」を武器に、何でも相談できる良きパートナーとして、最高の価値を追求します。

◆完全子会社化の背景

現在、アガルートは国家試験、検定試験等のオンライン講座「アガルートアカデミー」や医学部受験オンライン予備校「アガルートメディカル」などの個人の学習者向けのサービスを中心に提供しています。

（アガルートの目指す姿）

マーベリックスをグループに迎えることで、アガルートグループのシステム開発力を向上させるとともに、マーベリックスが有する大手Sier等との信頼関係に基づくネットワークの活用や、札幌という土地を生かした採用・営業戦略を展開することにより、グループのさらなる成長につなげることができます。

また、アガルートグループには、システム開発会社、web制作会社、SEOメディア事業会社など、周辺事業を展開している企業が多く存在しており、それらの企業と協業することによるシナジーも期待できます。

代表取締役の竹部裕介は代表取締役として留任をし、マーベリックス及びアガルートのより一層の事業成長に向けて全力を尽くしてまいります。

【株式会社アガルートホールディングスについて】

本 社：東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル4F

設 立 日 ：2023年11月

資 本 金 ：10,000,000円

代 表 者 ：岩崎 北斗

HP ：https://agaroot.co.jp/

主な子会社：株式会社アガルート

株式会社ファンオブライフ

株式会社シナプス

株式会社プラハ など

【株式会社マーベリックスについて】

本 社：北海道札幌市中央区南３条東２丁目１番地サンシャインビル2F

設 立 日 ：2019年６月

代 表 者 ：竹部裕介

HP ：https://ma-vericks.com/

事業内容：ITコンサルティング

システム開発

Webサイト制作