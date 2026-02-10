ボードゲームで盛り上がる「ゲームラウンジ」開設中

一般財団法人 公園財団

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】では、3月29日（日）まで、休憩棟レストラン内に「ゲームラウンジ」を開設しています。来園者の皆さまが食事後や休憩時に気軽に楽しめるよう、ボードゲームの無料貸出を実施。お子さまから大人まで幅広く遊べる定番タイトルを取りそろえ、ご家族や友人同士、グループの親睦を育み、楽しいひと時をお過ごしいただけます。

■期 間／令和8年3月29日（日）まで

■場 所／休憩棟レストラン

◆ボードゲームの魅力

ボードゲーム利用状況（2026/1/31撮影）

ボードゲームは、ルールはシンプルでも奥深く、短時間で盛り上がれるため、食後や休憩のリフレッシュに最適。世代を問わず楽しめるコミュニケーションの場を生み出し、考える力や判断力、協調性を育むのが魅力です。繰り返し遊ぶほど戦略が磨かれ、達成感や発見が得られるのもポイントです。

◆レストラン「北アルプスの食卓」

ボードゲームボードゲームの無料貸出

レストラン「北アルプスの食卓」では、大町市のご当地カレー「黒部ダムカレー」をはじめ、地域の魅力を活かしたこだわりメニューをご提供します。営業日は土日祝日のみ。平日は休憩施設として自由にご利用いただけます。飲料の自動販売機も設置し、園内散策の合間のひと休みにご利用いただけます。

レストラン「北アルプスの食卓」

■営 業 日／土日祝日 ※夏休み期間は平日も営業

■営業時間／ランチ 11:00～14:00、ドリンク 14:00～15:00、オーダーストップ 14:30

◆公園でカフェ気分

レストランでは、休憩にぴったりのカフェメニューをご用意。ベイクドチーズケーキにレアストロベリーケーキを添え、コーヒーまたは紅茶が選べる「ケーキセット」（500円）。粒あんの今川焼にバニラアイスをのせた「今川焼き」（200円）。アイスデイのひと休みに、甘いひとときをお楽しみください。

ケーキセット（500円）今川焼き（200円）国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】について

国営アルプスあづみの公園【大町・松川地区】は、北アルプス山麓の長野県大町市と松川村にまたがる自然豊かな国営公園です。四季を通じて新緑、川遊び、紅葉、雪景色など多彩な自然が楽しめるのが魅力です。園内には、鳥の目線で森を観察できる「空中回廊」、季節の料理や自然素材のクラフト体験ができる「森の体験舎」、建物全体がネットジャングルジムになっている「大草原の家」、親子で本格的なオフロード走行が体験できる「マウンテンバイクパーク」など、家族で楽しめる施設が充実しています。さらに、手ぶらで本格BBQが楽しめる「デイキャンプ場」や芝生広場、遊歩道、「林間アスレチック」など多様な設備も整っています。自然の中でリフレッシュしたい方や、家族や友人とアクティブに過ごしたい方におすすめのスポットです。

休憩棟レストラン

＜お問合せ＞

国営アルプスあづみの公園 大町・松川管理センター

〒398-0004 長野県大町市常盤7791-4

TEL:0261-21-1212

FAX:0261-21-1214

＜公園ホームページ＞

https://www.azumino-koen.jp/oomachi_matsukawa/

＜公式SNS＞

X：https://x.com/azumino_OM

Instagram：https://www.instagram.com/alpsazumino_om/

Facebook：https://www.facebook.com/azumino.OM/

＜管理運営＞

アルプスあづみの公園マネジメント共同体

（共同体代表：一般財団法人公園財団、構成員：大北農業協同組合、株式会社富士植木）