経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」、登録事業者数が3.5万社突破！

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（本社：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）が提供する、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」の登録事業者数が35,000社を突破いたしましたのでお知らせします。

全国の事業者が活用する「bixid（ビサイド）」とは？

「bixid（ビサイド）」は、中小企業のための経営支援クラウドです。

会計データをもとに、月次決算・予算管理・キャッシュフローをリアルタイムで可視化します。グラフや図で直感的に理解できるため、経営者から経理・経営企画、現場の責任者まで活用できます。気になる数字はクリック一つで内訳を確認可能なため、資料探しや情報整理の負担を解消し、組織全体の生産性を向上させます。

35,000社突破への想い（代表取締役社長 岡本 辰徳）

このたび、経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」の登録事業者数が 35,000社を突破いたしました。2025年8月に30,000社を超えてから約半年という短い期間で、さらに5,000社もの中小企業の皆さまにご登録いただいたことを、大変ありがたく、そして重みのある事実として受け止めています。

bixidは、会計データを「記録のための数字」ではなく、経営判断のための数字として活用していただくことを目指してきました。資金繰りや月次管理、将来に向けた計画づくりなど、経営者が日々直面する意思決定の場面で、数字が少しでも安心材料になり、次の一手を考える支えになること。その積み重ねが、この半年間の広がりにつながっているのだと感じています。

また、こうした動きは、経営者個人の取り組みにとどまらず、会計事務所や支援者との対話、さらには金融機関との関係性にも、少しずつ変化をもたらし始めています。共通のデータをもとに、事業の現状や将来を共有し、建設的な対話を行う。そのための“土台”として、bixidが使われる場面が増えてきました。

35,000社という数字は、通過点に過ぎません。

これからも私たちは、中小企業の経営者が「独りで悩まなくていい」環境をつくるために、会計データを軸とした経営支援のあり方を、現場とともに磨き続けてまいります。

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。