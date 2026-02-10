千葉県船橋市の「サンメディカル船橋クリニック」、自動音声応答システム「DXでんわ」を導入。電話対応の労力を90%削減。

メディアリンク株式会社

電話対応をゼロにする「DXでんわ」やカスタマーサポートを自動化するAIエージェント「AIto（アイト）」を提供するメディアリンク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松本 淳志、以下 メディアリンク）は、サンメディカル船橋クリニック（所在地：千葉県船橋市、院長：北林 香織、以下 サンメディカル船橋クリニック）において、「DXでんわ」が導入されたことをお知らせします。

導入クリニック紹介

サンメディカル船橋クリニックは、千葉県船橋市に位置する心療内科・精神科のクリニックです。同院では、通常の精神科外来診察に加え、オンライン診療も提供。通院時間の確保が難しい育児中・介護中の方に対してもアクセス性の高い医療の提供を目指し、幅広い患者様に対応しています。

導入の背景

サンメディカル船橋クリニックでは、患者からの予約や質問のほか、行政機関からの問い合わせ、調剤薬局からの疑義照会、さらには営業電話など、日々多様な種類の電話に対応していました。中でも課題となっていたのが、「ホームページを見ればわかる情報」の問い合わせの多さです。電話件数の多い日には、スタッフ1名がほぼ丸一日、電話対応に拘束されることもあり、受付、会計、診療報酬請求といった本来の業務が圧迫される状況が発生していました。

導入の成果

「DXでんわ」の導入により、電話対応の労力を体感90%削減しました。課題としていた「よくある問い合わせ」については、SMS送信機能を活用してホームページのURLを案内し、完全自動化を実現。患者様からの予約についてもSMS送信機能でWeb予約システムへ誘導することで、スタッフの予約対応時間を大幅に削減しました。また、行政機関からの問い合わせや調剤薬局からの疑義照会など、スタッフが直接対応すべき電話は自動で人につながるように設定。一方で、不要な営業電話については自動応答で「お断り」を伝達することで、対応の省人化に成功しました。

「DXでんわ」について

企業の電話業務をDXすることで、対応の効率化・省力化を推進するサービス「DXでんわ」は、メディアリンクが提供するIVR（自動音声応答システム）です。

企業にかかってきた電話の一次受付と転送を自動化することで、電話業務の大幅な効率化に貢献。また、電話相手が吹き込んだ内容を自動でテキスト化し、関係者に通知する機能も標準搭載。さらに、より柔軟な自動応答を可能にするSMS送信機能も備えています。

音声案内フローは自由に分岐を設定できるため、状況に応じた最適な設定が可能。英語をはじめ、中国語や韓国語、フランス語など、約40言語に対応しており、ホテル・小売・不動産・クリニックなど、幅広い業界で活用されています。

メディアリンク株式会社について

サンメディカル船橋クリニックについて

- 会社名 ：メディアリンク株式会社（https://www.medialink-ml.co.jp/）- 所在地 ：〒108-0014 東京都港区芝5-31-17 PMO田町5F- 代表者 ：代表取締役 松本 淳志- 設立 ：2009年7月- 事業内容：コールセンターシステムやチャットサポートツールなど、「ビジネスコミュニケーション」に特化したシステム開発、及びコンサルティング- 医院名称：サンメディカル船橋クリニック（https://sunmedical-clinic.com/）- 所在地 ：千葉県船橋市本町7-6-1 イトーヨーカドー船橋店 東館3Ｆ- 代表者 ：院長 北林 香織- 診療科目：- - 精神科- - 心療内科