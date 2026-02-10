宮城蔵王の希少な自然美「スノーモンスター」を間近で体感。暖房完備の雪上車で行く「樹氷めぐりツアー」付き宿泊プランを、2、3月限定販売【メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

雄大な蔵王連峰を望む高原リゾートホテル「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」（所在地：宮城県刈田郡蔵王町／総支配人：吉田 貴文）では、樹氷を間近で見ることができるツアーが含まれた、宿泊プランを販売開始しました。このプランでは、ホテルから送迎バスで20分ほどの場所にある「マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ」で、暖房完備の雪上車「ワイルドモンスター号」に乗り、蔵王山の標高1,600m付近へ向かいます。散策時間には雪上車を降り、幻想的な樹氷を間近で鑑賞できます。また、2月～3月の土曜日にはホテル敷地内に設置されたファイヤーピットで焚き火や焼きマシュマロが体験でき、家族の冬の思い出づくりにもおすすめです。

プラン概要

【プラン名】みやぎ蔵王の樹氷めぐりと心温まるビュッフェを堪能＜夕朝食付＞

【宿泊期間】2026年3月7日（土）の宿泊まで

【料金】1泊オールインクルーシブ 22,480円～（樹氷めぐりツアー参加代、夕食、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込）

【樹氷めぐりツアー】

マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ

〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有林内

※11:30発の雪上車にご乗車いただきます。

※ホテルより車で約20分。ホテル前から乗降できる「500円ワンコイン送迎バス（予約制）」があります。 http://www.zao-sumikawa.jp/freebus/

※申込期限は3日前17時まで。キャンセル料は3日前より100％かかります。

※ツアー不催行時は「地吹雪体験ツアー」に変更となり、料金の返金はありません。

※未成年の方は保護者の同伴が必要です。

※座席を必要としない2歳以下のお子様は保護者の方の膝の上にご乗車いただきます。

【予約・詳細】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/rime-tour/

「樹氷」とは

樹氷とは、およそ氷点下5度以下に冷却した水蒸気や過冷却の水滴が、樹木などに吹きつけられ凍結してできる氷を指します。特に蔵王の樹氷は別名「スノーモンスター」とも呼ばれ、世界的にも希少な自然が織りなす造形美です。水蒸気を含んだ冬の西風が山の西斜面に自生するアオモリトドマツの葉に衝突して氷の粒になることで樹氷ができます。日本国内でも限られた地域のみで見ることができ、特に宮城県側の樹氷は「荒々しく男性的な樹氷」とも言われています（*1）。

*1：出典「マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ」ホームページ

http://www.zao-sumikawa.jp/spot/

毎週土曜日は焚き火＆焼きマシュマロの無料体験も

雪に覆われたホテル中庭では、雪国の冬の夜を楽しむ特別イベントとして、ファイヤーピットを囲んだ焼きマシュマロ体験を実施。揺れる炎の光が織りなす幻想的な景色は、思わず写真に残したくなる美しさです。ホットココアなど、温かいドリンクでほっとする時間をお届けします。2月14日（土）はバレンタインの特別お菓子として、焼いてとろとろになったマシュマロをビスケットで挟んで食べる「スモア」も楽しめます。

焼きマシュマロ イメージ

【開催日】2026年2月14日（土）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、3月7日（土）、14日（土）、20日（金）、21日（土）、28日（土）

【開催時間】18:30～20:00（最終入場19:45）

【場所】ホテル 中庭

【料金】無料（宿泊者限定）

【詳細】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/courtyard-experience/

【備考】

・悪天候やその他状況により、予告無く内容の変更や中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

・ホットドリンクの提供は数量限定です。

宿泊はオールインクルーシブで気ままに滞在

蔵王連峰を望む高原に立地するリゾートホテル開湯から400年以上経つ由緒ある温泉を引いた露天風呂ディナー、朝食ともビュッフェスタイルでお好きなものをお好きなだけ

レストランでのアルコールやラウンジでのドリンクが宿泊料金に含まれ、大浴場には温泉露天風呂「遠刈田温泉 不動の湯」やサウナを備えており、気兼ねなくリラックスする時間を過ごせます。ディナー、朝食はビュッフェスタイルで提供、この地域ならではのローカルメニューとして「ずんだ餅」や「仙台麩の卵とじ」「森林鶏の炒め物」「揚げ笹かま」「三角揚げ」などが人気です。また、その土地ならではの趣やストーリーにふれるアクティビティ「ローカルディスカバリー」として、ホテルの周辺を散策しながら松ぼっくりやどんぐりなど自然の素材を集め、グルーガンでその形や素材を生かしたオブジェを作る「クラフト体験」がおすすめです。

【3月までのビュッフェ限定メニュー】ホテルオリジナル「牛乳仕立ての芋煮」

「芋煮」は、地域ごとに味が異なるのが魅力。宮城県では豚肉に味噌仕立てで、仙台味噌の特徴である赤味噌のコクに野菜のうまみが合わさった、優しい甘みを感じる味わいです。さらに地元の牛乳を使用した、当ホテル特製「牛乳仕立ての芋煮」を期間限定で提供します。

【ホテル名】メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ

【所在地】宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1

【TEL】03-6830-3926（予約センター）

【URL】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料

※ランチの提供はございません

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュールホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年2月10日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。