医療機関専用の人事評価制度・教育管理クラウドシステム「DoctorHR」で「医療人に頑張る理由を創る」ことをコンセプトに、医療業界の組織イノベーションを目指します【株式会社Tobe-Ru】と連携を開始

株式会社オール・デンタル・ジャパン

株式会社オール・デンタル・ジャパン（https://all-dental-japan.com/）は株式会社Tobe-Ru（https://tobe-ru.co.jp/）との連携により、医療機関専用の人事評価制度・教育管理クラウドシステム「DoctorHR」で医療業界の組織イノベーションを目指します。

「DoctorHR」とは

医療機関専用の人事評価制度・教育管理クラウドシステムで、「医療人に頑張る理由を創る」ことをコンセプトに、医療業界の組織イノベーションを目指しています。

1 医療機関専用×300院超の構築実績

医科・歯科それぞれの現場文化や職種構成を熟知したコンサルタントが、300院以上で培った評

価項目テンプレートと成功事例をベースにカスタマイズ。

「スタッフ5 名の小規模クリニック」から「スタッフ 30 名超のクリニック」まで、組織規模や診療科

目を問わず“今の医院にマッチする”制度を設計できます。

2 ゼロベースでも OK ― 院長の想いを“言語化”して制度化

「スタッフへの想いはあるが、評価項目に落とし込めていない」

「経営理念はあるが行動基準が曖昧」―そんな状態でもご安心ください。

院長へのヒアリングで理念を言語化 → コンサルタントが評価制度に反映。

医院の成長ベクトルに沿ったオリジナルの指標で、スタッフが“何を頑張ればよいか”を明確化し

ます。

3 クラウド運用+伴走サポート*“診療にかかりきりの院長でも安心”

ワンクリック配信&自動集計:評価時期が来たらシステムが自動通知。

スタッフはスマホ入力、院長はリアルタイムで結果を確認。

煩雑なスプレッドシート作業・紙の集計も不要です。

導入後もカスタマーサクセスがオンラインで定着支援・制度改定を伴走サポート。過去に制度運

用が失敗した医院でも安心してご依頼いただけます。

「DoctorHR」の主な機能

・実績管理

売上、個人別の実績、生産性や各種KPIなど法人で大切にしている各実績指標を設定し、評価に連動させていくことができます。

・360度評価

スタッフ同士で評価できる機能です。スタッフに抵抗なく行っていただける内容をご準備しております。

・相互評価

自己評価と上長評価ができる機能です。お互いの乖離を見つけ、次に活かすことができます。

・ポイント制度

スタッフに診療以外で取り組んでほしい内容をまとめ、各自実施してもらい、登録をするとポイントがたまる機能です。

・スキル管理

新人だけではなく、2年目、3年目以降のスキル管理も可能です。数値として各自の状況が把握できます。

・個人目標

個人目標管理ができます。自己での振り返りや上長評価も可能ですので達成度なども数値化しやすいです。

・患者満足度

会計時などに、患者さんからの簡単なレビューを回答していただける機能です。

集計も自動化されます。

・面談記録

個人面談の記録ができます。シンプルな設計になっているので管理がしやすいです。

院長の組織ビジョンに合わせて自由に設計可能となっています。

導入いただいたクリニック様のお声

Aクリニック 千葉

360度評価で寄せられた称賛コメントを面談でお伝えすると、「同僚も見てくれていた」と涙ぐむスタッフがいました。面談は主観をぶつけ合う場ではなく、事実を確かめて未来を考える時間に変わりました。外部研修への参加希望も増え、学びのスピードが上がった実感があります。私自身の主観的な負担が軽くなり、評価の透明性も高まったと感じています。



B歯科 東京

従来の面談は院長やチーフの主観が強く、改善提案も遠慮がちでしたが、360度評価では「スタッフ全員があなたをこう見ている」という客観データを提示できるため、面談がポジティブかつ具体的になり、目標設定も合意形成がスムーズに進むようになりました。スマホ入力対応で運用負荷も低減しています。

「ADJ×株式会社tobe-ru」の連携で、医療業界における組織イノベーションを支えます。

「DoctorHR」で人事評価制度の構築~運用までをトータルサポートします。

STEP1：評価制度構築

豊富な実績を持つ医療専門コンサルタントによる評価制度構築サポート

STEP2：導入サポート

医院への導入をスムーズに進められるようカスタマーサクセスが伴走型でサポート

STEP3：活用支援

導入後、成長実感に繋げていくための活用支援を定期的に実施します。

ご不明な点やご興味のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

【問い合せ窓口】

株式会社オール・デンタル・ジャパン

TEL：03-6820-1000

Mail：info@all-dental-japan.com

担当：秋谷・小向