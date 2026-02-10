【宿泊者限定レストラン】A5米沢牛シャトーブリアンステーキなど食べ比べ(500g)が、10,000円で!!ペットも一緒に食事ができる完全貸切ステーキハウス「牛米山」が2026年3月米沢に誕生
■ 「米沢に行ってみたい」の「最初のきっかけ」をつくる、特別なステーキ体験
2026年3月、山形県米沢市にて、A5ランク米沢牛のシャトーブリアンなど500gの豪華食べ比べセットが10,000円（サ・税抜）で楽しめる完全貸切ステーキハウス「牛米山」が誕生します。
運営は、米沢市で宿泊施設や食品ブランドを展開するKELO株式会社。
このステーキハウスは、KELO運営の宿泊施設に1泊以上ご宿泊の方限定でご利用いただける特別な空間。
都内の高級ステーキ店だと、30,000円以上する米沢牛ステーキ食べ比べセットを、圧倒的開放感のある空間（天井高4m・200インチプロジェクター付）で完全貸切にて、たった10,000円で堪能できます。
■牛米山のご予約、および宿泊予約
牛米山のご予約：https://yonezawagyu-steak.com/
ワンニャンステイのご予約：https://nete.kelo.co.jp/
■ 米沢牛 × プライベート空間 × 子連れ歓迎 × ペット歓迎
A5ランクの米沢牛：
シャトーブリアン
ロース（サーロイン／リブロース）
モモ（ランプ／シンタマ／マルシン）を贅沢につかった500gのセット
都内では提供不可能なクオリティが10,000円（宿泊者限定）
完全貸切でゆったりと過ごせるプライベート空間
-他のお客様を気にせずに、ご宿泊者のみでお楽しみいただけます-
お子様が遊べるプレイスペースも完備
-お食事飽きてしまったお子様が遊べる40平米の程度のプレイスポットをご用意しております-
4mの高い天井と200インチプロジェクターでシアター感覚の演出
-旅の思い出や好きな映画を見ながらお食事をお楽しみいただけます-
ペットも一緒に
- わんちゃん・猫ちゃん専用のお食事をご用意しております -
＊ご利用後には、次のお客様のために適切な清掃と換気をおこなっておりますので、ご安心下さい。
■ 米沢牛の魅力
日本三大和牛のひとつに数えられる「米沢牛」は、山形県米沢市を代表するブランド牛。寒暖差の大きな気候と清らかな水、伝統ある肥育技術によって育まれる肉質は、霜降りが美しく、脂の甘みと旨味、繊細な肉繊維が絶妙に絡み合います。赤身と脂のバランスがよく、口の中でとろけるような食感が特徴。まさに“芸術品”と呼ぶにふさわしい逸品です。
■ 肉の部位ごとの特徴
シャトーブリアン
ヒレ肉の中心部分にあたる最も柔らかい部位で、1頭からわずかしか取れない超希少部位。脂は少なめながら極めてジューシーで、口の中で溶けるような上品な食感と深い旨味が楽しめます。
リブロース
肩ロースとサーロインの間にある部位で、霜降りが多く脂の甘みと柔らかさが魅力。ステーキとしての存在感があり、噛むたびにジューシーな肉汁が広がります。
サーロイン
“ステーキの王様”とも言われる部位で、ほどよい脂と肉の旨味のバランスが最高。ジューシーで食べ応えがありながら、しっとりとした食感も楽しめます。
ランプ
モモの上部に位置する赤身の代表部位。脂が少なくヘルシーながらも旨味が濃厚で、噛むほどに肉本来の美味しさが広がります。赤身ファンには外せない一品。
シンタマ
モモの中心部にあり、しっかりとした赤身と適度なやわらかさを兼ね備えた部位。あっさりとしながらも深い味わいで、ステーキやローストにも最適です。
マルシン（シンシン）
シンタマの一部で、特に繊細で柔らかな食感が特徴。赤身ながら非常にしっとりとしており、噛むごとに旨味がじわりと広がる希少部位です。
■ 【お肉の分量が自由に】オーダーメイドコースメニュー
コースごとにお肉の最大量が設定されています。
コースの中で、「シャトーブリアン」「ロース」「モモ」の中で、
好きなお肉を好きなだけご注文いただけるオーダーメイドのコースです。
＊美味しく食べていただくため、お肉の量は最小100gとさせていただいております。
＊「シャトーブリアンだけで500g」だけといういうオーダーも大歓迎です。
＊例：牛コース（500g）の場合。シャトーブリアン300g、ロース100g、モモ100g
【牛コース】10,000円
500gステーキコース
【米コース】7,500円
250gステーキコース
【山コース】5,000円
150gステーキコース
人気のコースは【牛コース】のシャトーブリアン300g、ロース100g、モモ100gです！！！
各コースには、以下がセットとして付いてきます。
山形県産日本酒・ワインワンドリンク無料
お櫃（おひつ）ご飯（炊き込みご飯の場合もございます）
旬のフルーツやお野菜
タベテケロ特製ジェラート（米沢市ふるさと納税返礼品）
お土産
＊季節によってステーキ以外のコースに変更があることはございます。
＊消費税として別途10%をいただいております。
■ ご利用対象者様およびご利用条件
KELO株式会社運営の宿泊施設に1泊以上ご宿泊の方限定
宿泊期間中1回限り利用可能
ご宿泊者およびご一緒に宿泊のお客様のみ対象
事前予約制（宿泊時にご連絡くださいませ。）
■ オープンキャンペーン特典
山形県産の日本酒またはワイン1杯無料提供
持ち帰り用米沢市ふるさと納税返礼品のジェラートまたはドライフルーツをプレゼント
■ このレストランに込めた想い
- 米沢の1回目になりたい -
米沢市、ひいては山形県を訪れる“1回目のきっかけ”になりたい。
これが私どものがこのレストランを運営する大きな理由の一つです。
山形の玄関口である米沢市。
東京駅から新幹線で2時間程度の距離にあるアクセスの良い場所にあります。
近隣には、
ラーメンの聖地「喜多方」、
アクティビティの「猪苗代」、
歴史の「会津若松」と
様々なエンターテイメントがあります。
しかも、福島市からは無料の高速道路が開通しています。
観光立地およびビジネスの立地としては非常に恵まれたエリアです。
にもかかわらず、米沢市は、山形の玄関口でありながら、
旅行客の約半分は宿泊されずにお帰りになられてしまいます。
米沢には他の観光地様と同様に「来てくれたら楽しめる」
素晴らしい自然、食文化、アクティビティが多数あります。
それを伝える手段と「来てもらえるきっかけ」が
提供できていないからだと、
私達は考えていました。
そこで私共が考えたのが、
「旅をしながら元が取れるステーキ店」
というコンセプトでした。
米沢牛のシャトーブリアン含めた
500gのステーキコースを10,000円で提供させていただいております。
通常、東京でステーキをいただいた場合、40,000円以上のお値段のする
米沢牛A5ランクのお肉をご提供させていただいております。
まだ米沢に来たことない人に
「まだ知らない価値を」を届けたい。
そして米沢に来た人が「また来たい」と思える体験を通じて、
地元の若者が米沢を誇りに思い、
将来この地で働きたいと思える未来をつくりたい。
私たちKELOは、微力ながらもこの町この地域に還元し、
訪れる方にも、
暮らす人にも
嬉しい循環を生み出していくことに
一生懸命取り組んでいます
■山形県の魅力
山形県は2026年、米有力旅行メディア「Travel + Leisure」で『2026年に行くべき世界の旅行先25選』に選出されており、今後さらなる国内外観光客の流入が予想されます。
■ KELO株式会社について
会社名：KELO株式会社
所在地：山形県米沢市芳泉町18006-5
電話番号：050-3554-2325
メール：info@kelo.co.jp
公式ECサイト：https://kelo.co.jp(https://kelo.co.jp/)