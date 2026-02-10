自動精算機「テマサック」、2026年3月開催「クリニックEXPO大阪」出展決定。前回EXPO東京展では事前来場予約数1位、会期中33台の成約の注目ブース

株式会社カワニシバークメド

株式会社カワニシバークメド（本社：岡山県岡山市、代表取締役：本山章）は、2026年3月10日（火）から12日（木）に開催される「メディカルジャパン 大阪 クリニックEXPO」（主催：RX Japan株式会社）に出展いたします。前回、2025年10月1日～3日の「メディカルジャパン 東京 クリニックEXPO」では、全出展企業の中で事前来場予約数1位を獲得し、その期間中に 33台 の自動精算機テマサックをご成約いただく大きな反響を得ました。この実績を踏まえ、大阪展でもクリニック運営・医療機関向けに当社の最新技術・製品を広く紹介し、医療の効率化・DX支援を加速させます。

■背景・今回の出展の意義

近年、医療現場では受付・会計業務の効率化、キャッシュレス化、非対面対応のニーズが急速に高まっています。当社が提供する自動精算機テマサックは、会計処理の迅速化・人為的ミスの削減・スタッフ負担軽減に寄与し、数多くの医療機関様にご採用いただいています。

特に2025年のクリニックEXPO東京での出展では、事前来場登録数で全出展企業中1位、さらに 会期中33台をご成約 いただくなど高い評価を得ました。

この実績を踏まえ、関西圏の医療機関様にも当社ソリューションを広く体験していただくため、今回の「メディカルジャパン 大阪 クリニックEXPO」への出展を決定しました。

■出展内容・見どころ

＜最新版「クリニック向け自動精算機」の実機展示＞

コンパクトモデルから高機能モデルまで、導入規模や運用スタイルに合わせた複数機種を展示。

＜受付・会計業務を再現したデモンストレーション＞

来場者には、患者受付 → 診療 → 会計の流れを想定した体験デモをご用意。導入前後で業務がどれほど軽減されるかを実感いただけます。

＜個別相談＞

医療機関の運営状況に合わせ、最適な機種選定・運用方法・費用感・設置環境などを専門スタッフが丁寧に解説。

＜導入事例紹介＞

これまでの多くの導入事例や運用ノウハウを交えながら、他医療機関様で実際に導入することで得られた効果（待ち時間短縮、スタッフの負荷軽減など）をご紹介。

■ 開催概要

イベント名：メディカルジャパン 大阪 クリニックEXPO

会期：2026年3月10日（火）～12日（木）

場所：インテックス大阪

ブース番号：1-6

公式サイト：https://www.medical-jpn.jp/osaka/ja-jp.html

■会社概要：

会社名：株式会社カワニシバークメド

所在地：〒700-0024 岡山市北区駅元町1-6 岡山フコク生命駅前ビル805号室

代表者：本山 章

設立：2019年7月

事業内容：医療業界向けインターネット関連事業、その他関連事業

URL：https://kawanishi-bm.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先：

お問い合わせフォーム：https://kawanishi-bm.co.jp/contact/