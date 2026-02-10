【本日Makuake開始】スパイスカレー×和の融合。行列必至の名店「MANOS」2年ぶりの新作！第2弾は「すき焼」と「白味噌」の進化系レトルト

SINCEED株式会社創作スパイスカレー2種（合挽きSpicyすき焼キーマ／白味噌仕立てのはんなりポークカレー）

SINCEED株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役：川崎裕平）は、東京・三軒茶屋で行列必至の人気店「創作カレーMANOS」とタッグを組み、約2年ぶりとなるレトルトカレー第2弾を開発いたしました。

本日2026年2月10日（火）11時より、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始します。

▼Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/manoscurry2/(https://www.makuake.com/project/manoscurry2/)

【期間：2026年2月10日(火)11:00 ～ 3月30日(月)22:00】

好評を博した第1弾から2年。

今回は、過去に店舗で提供された週替わり・月替わりカレー、累計500種類以上にも及ぶ膨大なレシピの中から、「スパイス×和」をテーマにMANOSの真骨頂とも言える「珠玉の2皿」を厳選。

・合挽きSpicyすき焼キーマ

・白味噌仕立てのはんなりポークカレー

という、同店ならではの独創的なラインナップがついに完成しました。

お店に並ばなければ味わえなかった名店の「進化系スパイスカレー」を、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。

行列必至の名店「MANOS」の味を、家庭で

レトルト化された創作スパイスカレー2種（左：合挽きSpicyすき焼キーマ／右：白味噌仕立てのはんなりポークカレー）

「創作カレーMANOS」は、スパイスの使い方にこだわった独創的なカレーが評判を呼び、連日多くの来店客で賑わう人気店です。

食べログ評価3.82（2026年1月20日時点）を獲得し、同サイトの「TOP5000」にも選出されるなど、味とクオリティの高さが第三者からも評価されています。

また、その独自性と完成度の高さから、これまでにグルメ系メディアを中心に複数の媒体でも紹介されてきました。

「外食でしか味わえなかった一皿を、自宅でも楽しんでほしい」という想いから、店舗の味を可能な限り忠実に再現するレトルトカレーの開発がスタートしました。

第一弾では、「お店の味そのまま」「レトルトとは思えない完成度」といった声が寄せられ、今回の第二弾プロジェクトへとつながっています。

常識を覆す「和×スパイス」の融合

■ 合挽きSpicyすき焼キーマ合挽きSpicyすき焼キーマ（盛り付けイメージ）

牛肉と豚肉の合い挽きを使用し、甘辛い醤油ベースの割り下と、MANOS特有の鮮烈なスパイスが見事に融合。「すき焼き」の濃厚な旨味をスパイスが引き立てる、ご飯が止まらない一皿です。生卵を落として食べる「味変」もおすすめ 。

合い挽きSpicyすき焼キーマ レトルトカレー パッケージデザイン■ 白味噌仕立てのはんなりポークカレー白味噌仕立てのはんなりポークカレー（盛り付けイメージ）

まろやかな白味噌のコクと、出汁の旨味、そして豚肉の甘みが溶け合う優しい味わい。スパイスカレー初心者からマニアまで唸らせる、奥深い「和」のスパイスカレーです 。

白味噌仕立てのはんなりポークカレー レトルトカレー パッケージデザイン

クラウドファンディング実施の背景

店舗の味を忠実に再現するレトルトカレーの開発には、原材料選定や製法、品質管理など多くの工程が必要です。 本プロジェクトでは、支援者の皆さまと共に商品を育て、想いを共有しながら世に届けたいという考えから、クラウドファンディングという形を選択しました。

Makuakeでは、レトルトカレーの先行販売に加え、実店舗「創作カレーMANOS」で利用できる食事券がセットになったリターンや、数量限定の特別プランも用意しています。 店舗で味わう一皿と、自宅で楽しむレトルトの両方を体験できる内容となっています。

プロジェクト概要

プロジェクト名：1486％達成の衝撃再び。常識を覆す「すき焼キーマ」＆「白味噌ポーク」遂に解禁

募集期間：2026年2月10日～3月30日

販売場所：クラウドファンディングサイト「Makuake」

内容：レトルトカレー2種の先行販売（数量限定）

URL：https://www.makuake.com/project/manoscurry2/

今後の展望

本プロジェクトを通じて、MANOSの味を全国へ届けるとともに、今後はさらなる商品展開や新たな創作カレーのレトルト化も視野に入れています。

外食と家庭食の垣根を越えた、新しいカレー体験の提供を目指してまいります。

会社概要

商号：SINCEED株式会社

代表者：代表取締役 川崎 裕平

所在地：〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-1-9-601

設立：2021年11月

資本金：300万円

URL：https://www.sinceed.co.jp/