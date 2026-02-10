令和の現役高校生の5人に1人が「努力は報われない」と思っている！？その全貌を公開！
自分の夢や目標のために「努力」をすることは人間なら誰でもあることです。
しかし、その「努力」の結果、夢や目標が実現した人もいれば、
実現しなかった人もいるのが現実。
「努力した甲斐があった」と喜ぶ瞬間の裏には
「あんなに頑張ったのに」と肩を落とす瞬間もあるといえます。
そこで、１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、
全国の現役高校生（男女）に「あなたは“努力は報われる”と思いますか？」というという
アンケート調査を実施。その結果の一部をご紹介します。
【「努力は報われない」20.6%の高校生「才能には勝てない」などの声】「あなたは“努力は報われる”と思いますか？」
今回、「報われると思う」と回答したのが79.4%で
「報われると思わない」と回答したのが20.6％という結果に。
約５人に1人の現役高校生が「努力は報われない」と考えていることがわかりました。
「努力は報われない派」の高校生に、
なぜ、報われないと考えているのかを伺うと、
「膨大な努力も才能の前には無力と知っているから」
「才能の差は仕方がない」
「元々の能力も関係あるから」
「運や才能も大切。親ガチャが悪かったら努力しても無駄」
「いくら努力をしても、才能のある人やギフテッドには勝てない場合があるから」
といった、もともとその人が持っている“才能”や“能力”には勝てないという声。
“アスリート家系から生まれたスポーツ万能な友人”
“アート系の仕事をしている両親に育ててもらった芸術部の高校生”
そういった環境で育ってきた人を目の当たりにしているケースもあり、
「才能あるやつに努力したって勝てっこない」
と考えている高校生も。
自分が努力をしている出来事の前に“才能”と“能力”と兼ね備えている人が現れると
「努力は報われない」と考えてしまうのかもしれません。
また、
「人それぞれ得意不得意があるから」
「やるだけやっても向き不向きは存在する」
「やってもできないものはできないこともありますよ」
と回答する高校生も。
自分には向いてないものに努力をするのではなく、
自分の得意分野を伸ばすために努力をすべきと、コスパ面での理由を挙げる傾向もあったようです。
他には、
「実際に、努力して報われなかった人を何人も見てきているため」
「努力してる人ほど報われてない例が周りに多いから」
「努力して全てが報われるならみんな苦労していないと思うから」
といった、“努力が報われなかった人”を目の当たりにしたことや、
「（いままで努力が）報われたことがないから」
「実際、報われんかったことがあるから」
「努力しても報われたことがないから」
など、自分が努力をしたのに“報われなかった経験”をした高校生から
「努力は報われない」という回答が多数寄せられたそうです。
【「努力は報われる」と回答した79.4%の高校生「実際に報われたから」の声】
続いて、努力は「報われると思う」と回答した79.4%の高校生の意見を見ていくと、
「努力して上手くいったことがあるから」
「実体験でそんなような事があったから」
「自分が努力によって報われた経験があるから」
「努力して報われたことが自分にもあるし友達にも多いから」
と、実際に”努力が報われた経験“のある高校生からの意見がほとんどとなりました。
具体的には、
「部活をしていて一生懸命頑張っていたら入賞できたから」
「部活で努力をして全国大会に出れたから」
「中学生の時練習を頑張り県大会3位になったから」
「部活で努力して練習したおかげでライバルに勝つことができたから」
「サッカー部で中学生まで試合に出れなかったけど、高校生でキャプテンとスタメンに入ったから」
など、スポーツ・部活での出来事や、
「努力して高校受験受かったから」
「高校の受験時に全力で勉強に取り組み合格したから」
「努力した教科はテストの点が高い時があるからです」
「頑張って勉強して成績が伸びた経験があるから」
といった、勉強・受験での出来事で“努力が報われた”を感じている高校生が多かったようです。
他には、
「頑張った人に損は無いから」
「例え成功しなくてもいつか努力した事が人生の糧になる」
「努力することで自信や自己肯定感の上昇に繋がると思ったから」
「努力を積み重ねることで自分の夢や成功に繋がっていくと思う」
「当たり前。努力してない奴は何にも結果が出ない」
など、自分自身は報われた経験がなくても、
成功者や頑張っている人を見て、努力は“今”ではなくても“いつか”は実を結ぶものと信じている高校生も一定数いる結果となりました。
また、
「神様が見てくれているから」
「この世には神様がいるから」
「天使は見てくれています」
という、若干スピリチュアルな意見も。
“神様が存在するのであれば、努力した人を邪険に扱うことはない”
そのような考えの元、回答をしていたようです。
