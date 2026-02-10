株式会社エージェント

社会の「困った」を事業の力で解決する株式会社エージェント（東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二、東証TPM：7098 以下「当社」）は、起業を志すビジネスパーソンが会社に所属したまま(社員として)新規事業に挑戦できる社内起業家プログラム「スマートスタートアッププログラム（通称：スマスタ、以下「スマスタ」）」の提供を開始しました。これに伴い、本プログラムを通じて事業創出に挑む、起業家候補者300名の大規模採用を開始いたします。

スマートスタートアッププログラム【日本最大級の事業共創プロジェクト、始動。】(https://youtu.be/6HF6rvCsz60)

■背景：挑戦のハードルを下げ、日本の開業率向上へ

新規事業の創出は日本経済の重要課題ですが、個人が起業するには「キャリアの断絶」「金銭的な生活不安」「資金調達の難易度」といった高いリスクが存在します。

当社は20年にわたり培ってきた事業開発ノウハウと専門的な支援体制を統合し、これらの課題を解決します。「スマスタ」は、組織の仕組みによって企画から立ち上げまでを高速で実行。日本に溢れる社会の「困った」を解決する“事業を生み出す人”を増やし、2034年までに300事業の創出を目指します。

■「スマスタ」4つの特徴：成功確率を高める支援体制

1. 【社員採用】給与・報酬を確保した「個人リスク最小化」の起業体験

本プログラムの最大の特徴は、参加者が「株式会社エージェントの社員」として雇用される点です。スキルや経験に応じた給与を受け取りながら、生活の心配をすることなく事業開発にフルコミットできます。「起業してみたいが、家族や生活のためにリスクは取れない」という意欲はあるけど踏み切れずにいる人に向けて、挑戦の場を提供します。

2. 【初期投資】事業開発のプロによる伴走と、1,200万円の予算枠

事業特性に応じた一流メンターと、開発・マーケティング・法務などの専門チームが徹底的に伴走します。また、事業立ち上げに必要な初期予算として1,200万円(必要に応じ追加投資あり)を設定。資金調達の労力を事業検証のスピードに転換し、短期間での黒字化を目指します。

※事業内容・進捗に応じて審査の上決定

3. 【公正なリターン】事業化後には「株式保有」制度を用意

社員としての給与だけでなく、起業家としての成功報酬も設計しています。事業が成長し、独立会社としてカーブアウト(会社化)する際には、貢献度に応じて最大10%を基準とした株式保有(ストックオプション等含む)を設計しています。雇われの安定と、オーナーとしての夢を両立させる仕組みです。

4. 【挑戦の機会】次世代の起業家300名を大規模募集

既存の社内起業制度が「既存社員」向けであるのに対し、本プログラムは「これから挑戦したい外部の人材」も含めた300名規模の募集を行います。多様なバックグラウンドを持つメンバーでコミュニティを形成し、互いにナレッジを高め合う国内最大級の事業共創プラットフォームを目指します。

※当社調べ、同種プログラムとの比較による

■今後の展開

今後はプログラムの拡大と企業連携を強化し、成功事例の創出とナレッジ蓄積を加速させてまいります。「スマスタ」を通じて、“会社で働きながら挑戦できる起業の形”を社会に広げ、多様な社会課題解決の創出に貢献してまいります。

■「スマートスタートアッププログラム(スマスタ)」募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30953/table/146_1_0403c8c7d97f31eed44f1fbb927f4770.jpg?v=202602101051 ]株式会社エージェント

株式会社エージェントは、社会の「困った」を事業の力で解決する事業共創ファームです。2034年までに社内外から300の持続可能な事業を創出し、日本発のソーシャルベンチャープラットフォームの確立を目指しています。

■会社概要

代表者 ：代表取締役 四宮 浩二

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂2丁目25-23道玄坂通 5階

事業内容：事業開発支援、人材領域サービス

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エージェント メディア戦略室

TEL : 03-3780-3911【メディア戦略室担当とお伝えください。】



〇オンラインお問い合わせフォーム

https://agent-network.com/contact/business/