高速連続照射×冷却機能で、スピードも心地よさも叶える光美容器。「ReFa EPI GO COOL（リファエピ ゴー クール）」2026年3月4日（水）新発売
※イメージ
※イメージ
株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は、美容ブランド『ReFa（リファ）』より、高速連続照射と冷却機能を両立した光美容器「ReFa EPI GO COOL（リファエピ ゴー クール）」を、2026年3月4日（水）に発売いたします。また、発売に先立ちまして、2026年2月10日（火）より、 【楽天市場店】MTG公式オンラインショップにて先行予約を開始いたします。
ReFa EPI GO COOLは、AUTOモードにより従来比約4倍※1のスピードでスムーズな連続照射を実現し、全身ケアにかかる時間を大きく短縮します。さらに、照射面を約10℃まで冷却する「アイストーニングシステム」を搭載し、痛みを抑えながら心地よく使える仕様に。スピードとやさしさを両立し、引き締まったなめらかな肌へ導きます。
■高速連続照射
AUTOモードを搭載しており、約4倍※1のスピードでIPLを高速連続照射できます。最速0.28秒間隔※2で照射できるため、ボディケアの時間を大幅に短縮できます。短時間でもしっかりお手入れができるので、忙しい日でも無理なく続けられます。
■ReFa光美容器の冷却機能「アイストーニングシステム」
肌に触れる照射面を冷却する「アイストーニングシステム」は、光の照射時の熱ダメージや痛みを和らげるテクノロジーです。より快適なムダ毛ケアをすることが可能に。また、肌を引き締める効果も備え、毛穴にアプローチすることで、美しい素肌へ導きます。
※1 当社従来品ReFa BEAUTECH EPIと比べ、約4倍の高速連続連射が可能
※2 ReFa EPI GO COOLのSOFTモードにおいて、オート照射を選択した場合
■商品概要
商品名：ReFa EPI GO COOL（リファエピ ゴー クール）
価 格：60,000円（税込）
発売日：2026年3月4日（水）
販 売：
2026年2月10日（火）より、【楽天市場店】MTG公式オンラインショップにて先行予約開始。
その後3月4日（水）より、MTG公式オンラインショップ、通販市場、美容室、エステティックサロンにて順次発売予定。
※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問い合わせください。
【楽天市場店】MTG公式オンラインショップ 予約受付ページ：https://item.rakuten.co.jp/mtgec-beauty/4008420101/
■『ReFa』ブランドについて
ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。
＜『ReFa』ブランドサイト＞
http://www.refa.net/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■株式会社MTGについて
MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。
＜MTGコーポレートサイト＞
https://www.mtg.gr.jp/