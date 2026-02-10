【LILY BROWN】『Hearts2Hearts』との初コラボレーションアイテムが発売！2025年10月より年間プロジェクトとしてスペシャルモデルに起用＜2月18日(水)全国発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「LILY BROWN(リリー ブラウン)」は、2025年10月より年間プロジェクトとしてスペシャルモデルに迎えた韓国の8人組ガールズグループ「Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）」との初のコラボレーションアイテムを、2026年2月18日(水)12:00(正午)よりオフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」、ECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）およびLILY BROWN全国直営店(直営店舗の発売開始は館の始業時刻に準ずる)にて発売いたします。各オンラインストアでは、全国発売に先駆けて2月10日(火)12:00(正午)より最新ヴィジュアルと商品一覧を公開いたします。

また、コラボレーションを記念して、各オンラインストアおよびLILY BROWN全国直営店にて、LILY BROWN限定Hearts2Heartsヴィジュアルトレーディングカード(8枚1セット)のノベルティをご用意しております。

LILY BROWN

meets

Hearts2Hearts

’’Hearts that Meet’’

グローバルな魅力とフレッシュな感性を兼ね備えたHearts2Heartsとの

スペシャルコラボレーションが実現。

彼女たちの世界観とLILY BROWNの感性が交差する

ここでしか手に入らない特別なデザインのスウェットをご用意しました。

COLLABORATION ITEM

WHT/0sizePNK/0sizeBLU/0sizeCGRY/0size

WHT/1sizePNK/1sizeBLU/1sizeCGRY/1size

【LILY BROWN×Hearts2Hearts】コラボレーションビジューロゴスウェット

価格：\14,960（税込）

カラー：WHT, PNK, BLU, CGRY

サイズ：0,1

ほどよい厚みのコットン素材を使用した生地のスウェットに、コラボオリジナルのロゴを配色でプリントした特別な一着。

サイズによって異なるオリジナルデザインを施しました。

0サイズはコンパクトなクロップド丈で、左胸にそれぞれの頭文字"L"と"H"を組み合わせたオリジナルロゴをビジューで乗せました。また、袖にもビジューを飾り、一層華やかな印象に。

1サイズはオーバーサイズでユニセックスでの着用が可能。ブランドのコンセプトである"Vintage Feature Dress"と"Hearts2Hearts"を反転させたグラフィックをフロントに大胆に乗せ、まわりにビジューを散りばめました。

LOOK

SPECIAL NOVELTY

A-NA WHT/0sizeSTELLA CGRY/0sizeJIWOO BLU/0sizeCARMEN PNK/0sizeYUHA WHT/1sizeIAN BLU/1sizeYE-ON PNK/1sizeJUUN CGRY/1size

コラボレーションアイテムを1点以上お買い上げのお客様に先着順にて、LILY BROWN限定『Hearts2Heartsヴィジュアルトレカ（8枚1セット）』をプレゼントいたします。

※数量限定の為、なくなり次第終了いたします。

対象店舗：

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

販売について

■ヴィジュアル・商品一覧公開日：2026年2月10日(火)12:00(正午）

・LILY BROWNオフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

■全国発売日：2026年2月18日(水)12:00(正午)

取扱店舗：

・LILY BROWN全国直営店〈 https://lily-brw.com/Page/shoplist.aspx 〉※始業時間に準ずる

・オフィシャルオンラインストア〈 https://lily-brw.com/ 〉

・MASH STORE（公式アプリ）※スマートフォンのみ閲覧可能

・USAGI ONLINE〈 https://usagi-online.com/brand/lilybrown/ 〉

Hearts2Hearts (ハーツ・トゥ・ハーツ) プロフィール

【Team Profile】

Hearts2Hearts(ハーツ・トゥ・ハーツ)は様々な感情や心からのメッセージを込めた神秘的で美しい音楽世界を通じて、世界中のファンと心を繋ぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められているグループ。

多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONの計8人のメンバーで構成されている。

LILY BROWN(リリー ブラウン)について

『Vintage Feature Dress』をコンセプトに、ヴィンテージアイテムから伝わる繊細なクラフトワークや独創的なデザインを現代のファッションに取り入れたリアルクローズを提案。ファッションの歴史にリスペクトを込めたコレクションは、大胆な⾊使いや目を楽しませるディテールで魅せる自由な感性と洗練されたムードを併せもつワードローブです。

LILY BROWN HP: https://lily-brw.com/

lnstagram：@lily_brown_official

X: https://x.com/_lilybrown

FaceBook：https://www.facebook.com/fashion.lilybrown