「泡×水圧」の力で、歯間・歯周ポケットの汚れにアプローチe angleより、「ウルトラファインバブルフロッサー」が新登場
微細な泡を含んだ水流で、汚れの約99％を洗浄※1
株式会社エディオンは、2026年2月13日（金）より、プライベートブランド「e angle」において、ウルトラファインバブルフロッサー「ANG-OI30-A-WH」の販売を開始いたします。エディオン全店と、当社のインターネット通販サイト（ エディオンネットショップ ）で取り扱います。
近年、「国民皆歯科検診」制度の導入検討などを背景に、オーラルケアへの関心が一層高まっています。一方で、フロスや歯間ブラシなどの補助用具については「使い方が難しい」「手間がかかる」といったお悩みも多く、手軽で効果的なケア用品が求められています。
ウルトラファインバブルフロッサー「ANG-OI30-A-WH」は1μm未満の微細な泡「ウルトラファインバブル※2」に注目して開発しました。ナノサイズの泡と水圧を組み合わせることで、歯ブラシでは届きにくい隙間の汚れを効率的に洗い流し、毎日のオーラルケア習慣を心地よくサポートします。
6段階の水圧調整に加え、パルス強・弱モードを搭載しており、口腔状態にあわせたケアが可能です。また、IPX7等級の防水仕様かつ、コードレスタイプなので、本体を丸洗いできるほか、持ち運びにも便利です。
さらに、お客様の多様な口腔環境やお悩みに寄り添うため、用途にあわせてご使用いただける4種5本のノズルをご用意しました。
【 概要 】
商 品：e angleシリーズ ウルトラファインバブルフロッサー「ANG-OI30-A-WH」
発 売 日：2026年2月13日（金）
取り扱い：エディオン全店、およびエディオンネットショップ
価 格：12,800円（税込）
詳細はe angle特設サイト（ https://www.edion.com/eangle ）よりご確認ください。
【 特長 】
◇ ウルトラファインバブル※2 × 水圧で、汚れの約99％を洗浄※1
1μm未満の微細な泡「ウルトラファインバブル※2」を発生させる機能を搭載。
水圧とあわせることで、歯ブラシでは届かない歯周ポケットや歯間の奥深くまで入り込み、汚れを強力に洗い流します。
◇ 6段階の水圧調整×2種のパルスモードで、口腔状態にあわせたケア
水圧を6段階で細かく調整できるほか、一定の間隔で強弱を繰り返す「パルスモード」を搭載。
ガンコな汚れを除去したい時には「パルス強」モード、歯茎をやさしくケアしたい時には「パルス弱」モードなど、口腔状態にあわせた最適なモードをお選びいただけます。
また、約300mlの大容量タンクにより、1回約2分間※3の連続使用が可能です。
◇ 防水仕様とコードレス設計で、場所を選ばず快適ケア
IPX7等級の高度な防水性能を備えているため、お風呂などでも安心してご使用いただけます。本体の丸洗いも可能なので、清潔に保つことができます。
また、持ち運びに便利なコードレスタイプで、1回のフル充電で15回以上※4使用可能な長持ちバッテリーなので、外出先でも手軽に本格的な口腔ケアが可能です。
◇ 用途にあわせて使い分けができる、4種5本のノズル
標準ノズル（2本）のほか、ポイント磨き、歯周ポケット、舌磨き※5の計4種5本のノズルを同梱。
歯並びの気になる箇所や舌のケアなど用途に合わせた集中ケアに対応しています。
【 仕様 】
https://digitalpr.jp/table_img/2946/127954/127954_web_1.png
※1 洗浄率について：セラミックプレートに人工プラークを塗布し、約2mmの距離、水圧6段階目で10秒間洗浄する試験を実施。
試験環境下での数値のため、実際の効果は異なる場合があります。全ての汚れを除去できることを保証するものではありません。
※2 「ファインバブル」「ウルトラファインバブル」「FINE BUBBLE」は、一般社団法人ファインバブル産業会の登録商標です。
本モデルにおけるウルトラファインバブルの効果・性能データについては、以下をご確認ください。
URL: https://www.support-elm.com/ufbflosser_ang-oi30-a-wh.pdf
※3 水圧調整モード1段階（弱）で使用した場合。
※4 フル充電の状態から、水圧6段階目（強）で1回あたり約2分間使用した場合。
※5 舌磨きノズルはウルトラファインバブル非対応です。
※6 ノズル含まず。
