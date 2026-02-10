AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』が三菱UFJキャピタルなど5社と連携し、初期導入コスト最大70%カットの特別プランを提供開始。

タッチスポット株式会社

CEOクローンとベンチャーキャピタル5社が連携し、各社の投資先および紹介企業を対象とした「VC連携特別プラン」の提供を開始いたします。

本プランでは、「1年間の縛りで契約するのはハードルが高い」と感じていた方のニーズに応え、『CEOクローン』を6ヶ月（制作3ヶ月＋運用3ヶ月）から利用可能なスモールスタート形式で提供します。これにより初期の導入コストを最大70%圧縮し、リスクを抑えて最先端のAIコンテンツマーケティングを実装できる環境を整備いたしました。

AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』は、成約数を減らすことなく月間100時間の商談工数削減、約98.5％の架電工数削減など業務効率化はもちろん、成約率3.6倍、休眠顧客の掘り起こしでCVR7.4倍など、成約率の改善やハウスリストの掘り起こしにも大きく貢献しています。

コスト制約、労働人口減少下における採用難などに悩む企業様の事業成長をご支援します。

■VC連携特別プラン概要

お申し込み・お問い合わせ :https://about.ceoclone.com/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=banner1&utm_id=press-vc- 対象企業：- - 連携VCから出資を受けている企業- - 連携VCから紹介を受けた企業- 提供内容：- - 6ヶ月のスモールスタート：制作3ヶ月 ＋ 運用3ヶ月- - 制作工数ほぼゼロ： ディレクションから制作まで一気通貫で対応- - CSフルサポート： 専任担当者による伴走支援付き

■お申し込み・お問い合わせ

https://about.ceoclone.com/contact(https://about.ceoclone.com/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=banner1&utm_id=press-vc)

■効果事例

■連携VC一覧

・三菱UFJキャピタル株式会社

・ユナイテッド株式会社

・みずほキャピタル株式会社

・DBJキャピタル株式会社

・Headline Asia

■連携VCコメント

三菱UFJキャピタル株式会社

執行役員 投資第二部長 田口順一さま

商談前のサービス理解促進にトップセールスの動画を活用するCEOクローン。BtoB、BtoC両方の領域で活用事例が増えています。実際に弊社投資先の活用事例では2回目の商談につながる率が改善、効果が出ております。リードからの受注率に課題のあるスタートアップの方に、今回のVC連携プランをご活用いただければ幸いです。

ユナイテッド株式会社

投資事業本部 キャピタリスト/マネージャー 八重樫郁哉さま

タッチスポット社に出資して約1年半。CEOクローンはその間、プロダクトを磨き上げ、営業効率と成約率の双方を引き上げる洗練されたソリューションへと進化してきました。ハウスリストの活用や商談コストの最適化にも高い効果を発揮しており、本プランによって、より多くの成長企業がその価値を手軽に実感できることを期待しています。

DBJキャピタル株式会社

投資部 ディレクター 森下正弥さま

タッチスポットがこれまで培ってきた動画技術を活用し開発したCEOクローンが、今なら安く気軽にご利用できることとなりました。DBJキャピタルの投資先でも、売上増や商談のクオリティの上昇など、大きな成果が出ております。ホットリードを生み、発見するCEOクローン、是非この機会にご利用いただければと思います。

Headline Asia

Principal 島川 敏明さま

営業やピッチで重要なのは社長の覇気。言葉表現や声の強弱や間の開け方などテキストだけでは伝わらない魅力があり、それが社長がトップセールスたる所以でもあります。CEOクローンを使うとプロダクトと社長自身の魅力を無限に届けられますので、今回のキャンペーンを機にぜひ活用してみてください。

■『CEOクローン』とは

『CEOクローン』は、視聴者からの質問に応じてAIが「テキストによる即時回答」と「映像による詳細な解説」を使い分け、視聴者ごとに最適な提案を行い、かつ視聴者の興味を可視化し、リアルタイムでホットリードを自動発見する革新的なAIコンテンツマーケティングです。視聴が増えるほど精度が高まる世界初の進化型AIとして、リードの獲得から商談創出までを一気通貫で支援し、営業・マーケティング活動の常識を塗り替えます。

BtoB、BtoCを問わずグローバルに対応可能であり、AIによる提案は地域や業種の壁を越えて成長し続け、最適化されます。労働人口減少下の日本において、労働集約型ビジネスからの脱却に寄与します。

■5分でCEOクローンを説明いたします

https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KBEDFRDS7JPAA8EJ3A4NZQGE/(https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KBEDFRDS7JPAA8EJ3A4NZQGE/)

プラン詳細については、右上の商談予約orお問い合わせからご連絡ください

■会社概要

会社名：タッチスポット株式会社

所在地：〒141-0031 東京都 品川区 西五反田3-6-20 いちご西五反田ビル７F

代表者：代表取締役社長 水嶋 泰一

設立：2015年9月28日

事業内容：AIコンテンツマーケティング『CEOクローン』

電話番号：03-6805-0296

コーポレートサイト：https://touchspot.jp/(https://touchspot.jp/)

サービスサイト：https://about.ceoclone.com/(https://about.ceoclone.com/)

CEOクローンは下記URLからご覧いただけます。

https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KBEDFRDS7JPAA8EJ3A4NZQGE/(https://ai.ceoclone.com/touchspot/ceoclone-public/01KBEDFRDS7JPAA8EJ3A4NZQGE/)