【2026年2月10日新発売】極細0.9mm芯でナチュラルな垢抜け眉に!　ほんのり赤みのある格上げカラー「ロイヤルブラウン」が新登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、アイメイクシリーズ「ブロウラッシュEX」よりアイブロウを2026年2月10日に発売します。



眉毛を1本1本リアルに描き足して、ナチュラルな眉メイクが叶います。新色のロイヤルブラウンは、赤みのある抜け感ブラウンのカラーで、自然な印象のまま垢抜け眉に仕上げます。



ブロウラッシュEX　ウルトラスキニーペンシルブロウ N 04 ＜アイブロウペンシル＞ \990（税込）











ほんのり赤みのある格上げカラー ロイヤルブラウン


赤みのあるブラウンや暗めのヘアカラーの方にぴったりの新色が登場。


上品なイメージのナチュラル眉を演出します。




まるで植毛のようにリアルな眉が描ける


【極細0.9mm芯】


繊細に描けるため、眉尻などの細かい部分の調整も自由自在。




【マイクロブラシ】


描いたラインを自然にぼかせる細型の極細毛ブラシで、よりリアルに。




汗・皮脂・水に強く、24時間消えない*


耐久テスト*をクリアしたウォータープルーフ処方で、朝描いた眉を夜まで


しっかりキープします。



パンテノール配合（保湿）




【使用方法】


芯を1mm程度繰り出し、眉毛を足したい部分にやさしいタッチで1本1本自眉のように描きます。目尻のラインも繊細に描けます。


※1mm以上繰り出しすぎると折れることがあります。




＊ 当社測定基準による耐久テストに基づく。個人差有。




BCLカンパニーとは




「＋1の発想で、美しさを塗り替え　毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。





