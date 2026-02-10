【2026年2月10日新発売】極細0.9mm芯でナチュラルな垢抜け眉に!　ほんのり赤みのある格上げカラー「ロイヤルブラウン」が新登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、アイメイクシリーズ「ブロウラッシュEX」よりアイブロウを2026年2月10日に発売します。

眉毛を1本1本リアルに描き足して、ナチュラルな眉メイクが叶います。新色のロイヤルブラウンは、赤みのある抜け感ブラウンのカラーで、自然な印象のまま垢抜け眉に仕上げます。

ブロウラッシュEX ウルトラスキニーペンシルブロウ N 04 ＜アイブロウペンシル＞ \990（税込）

ほんのり赤みのある格上げカラー ロイヤルブラウン

赤みのあるブラウンや暗めのヘアカラーの方にぴったりの新色が登場。

上品なイメージのナチュラル眉を演出します。

まるで植毛のようにリアルな眉が描ける

【極細0.9mm芯】

繊細に描けるため、眉尻などの細かい部分の調整も自由自在。

【マイクロブラシ】

描いたラインを自然にぼかせる細型の極細毛ブラシで、よりリアルに。

汗・皮脂・水に強く、24時間消えない*

耐久テスト*をクリアしたウォータープルーフ処方で、朝描いた眉を夜まで

しっかりキープします。

パンテノール配合（保湿）

【使用方法】

芯を1mm程度繰り出し、眉毛を足したい部分にやさしいタッチで1本1本自眉のように描きます。目尻のラインも繊細に描けます。

※1mm以上繰り出しすぎると折れることがあります。

＊ 当社測定基準による耐久テストに基づく。個人差有。

【ブロウラッシュEX公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/brand/browlash/

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/

[公式instagram］@bcl_company_official

https://www.instagram.com/bcl_company_official/

[公式X]@BCL_company

https://twitter.com/BCL_company