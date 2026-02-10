中古車販売店オーシャンデザイン が自社ローン販売1000台を達成

株式会社AOZORA COMPANY

中古車販売店オーシャンデザイン

全国へ店舗展開しているオーシャンデザインでは、生活再建事業の取り組みの一環として自社ローンでの中古車の販売を行っております。

株式会社AOZORA COMPANY（新潟県新潟市）は、独自審査による自社ローンで信用情報に課題を抱える方の車両購入と生活立て直しを支援する生活再建事業に取り組んでまいりました。

2023年からスタートした、一般的なローンが組めない方を対象とした「自社ローン販売台数」が1000件を超えました。

新型コロナウイルスの影響による失業や物価高により、支払いが滞りいわゆるブラックリストに載る人が2020年から500万人以上増加しているというCICのデータが公開されており、これはもはや社会現象となっています。

日本の政策が2023年以降景気回復を優先する中、ついていけない人たちが置き去りにされている現状があります。

日本の自家用車所有率は80％を超え、都心以外では就職に車が必要不可欠な状況にも関わらず、ローンが組めず車が購入できないことにより就職もできず、生活も立て直せない世帯が確実に増加しています。

このような社会課題に対し、同社では独自の審査基準を設けた「オーシャンデザイン自社ローン」のサービスを提供してまいりました。

同サービスは、単なる中古車販売ではなく、お客様の現在の就業状況や家庭環境から相談に応じ、最適な返済額の提示と最適な車両の案内を行います。

さらに、アフターサービス保証、故障時のレッカー対応、整備、その間のレンタカー貸出までワンストップで対応し、自社ローン返済期間中のサポート体制も万全に整えています。車両購入により就職機会が拡大し、安定した収入確保が可能となることで、自社ローンの返済を通じて信用情報の回復も期待できます。

同社は「すべての人に安全に車に乗ってもらいたい」というモットーのもと、社会に置き去りにされた人たちが自分の生活を立て直す足掛かりとなることを目指し、この事業を拡大していく予定です。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業レンタカー貸出事業自社ローン（自社割賦販売）レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/