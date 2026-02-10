「ミナコネ」への登録事業所数が全国1,000事業所突破

株式会社ミンナのミカタHD

企業の業務と全国の就労継続支援事業所をつなぐBPOマッチングサービス「ミナコネ」を提供する

株式会社ミンナのシゴト（ミンナのミカタHDグループ）は、「ミナコネ」への登録就労継続支援事業所数が、2025年12月中旬に全国1,000事業所を突破したことをお知らせいたします。

2025年、多くの企業・支援事業所・現場で働く方々に支えられ、

“地域に左右されずに働ける仕組み”が日本全国へと着実に広がりました。

1,000という数字は、全国の就労支援事業所の約1割に相当し、

この取り組みが社会の中に根づき始めていることを示す節目となります。

ミスマッチこそが社会課題の本質

- 働きたいのに働けない人と、人手が足りない会社。この“ミスマッチ”が起き続けている理由

全国には、働きたいと思っていても地域や環境の制約で働く機会が限られる方がいます。

一方で企業側には、細かな業務が積み上がり、コア業務に集中できない／人手不足が続くといった課題があります。

本来は“働きたい人”と“任せたい仕事”があるのに、双方をつなぎ続ける仕組みが不足していました。

私たちは、このミスマッチこそが社会課題の本質だと考えています。

【1,000拠点突破が意味すること】

利用者が就労支援事業所を卒業し、一般就労する様子。丁寧に車の点検を実施する。

― 人手不足の時代に、「採用」以外の打ち手が全国に生まれた ―

ミンナのミカタHDグループ（株式会社ミンナのシゴト）は、企業の中に埋もれがちな細かな業務を「任せられる単位」に整理し、全国の就労継続支援事業所へ届ける仕組みをつくってきました。

登録事業所が1,000を超えたことで、企業にとって次のような価値が現実的になっています。

・日常的な定常業務を外部化し、社員はコア業務に集中できる

・採用や配置転換だけに頼らず、人材不足を補う“もう一つの手段”を持てる

・複数拠点への分散により、特定拠点のトラブルや地域要因に左右されにくい体制をとれる

・地域を問わず、必要な業務を継続して任せられるネットワークとして活用できる

こうしたネットワークが広がることで、「人が足りないからできない仕事」を減らし、人材不足という社会課題に対して、現実的な解決策を提示できると考えています。

【対応業務の広がり】

「Hello Light」の動作確認、検品作業を丁寧に行う様子。Hello Light詳細はこちら▶︎https://hello.inc/hellolight/

― “できる仕事”が増えれば、働く選択肢も増えていく ―

導入事業所の増加に伴い、企業からの依頼内容も多様化しています。

代表的な業務

リユース商品の検品・仕分け・クリーニング・梱包／出荷準備（リユース）

営業メールの送信代行（アウトバウンド）

物件データ入力（不動産）

ECサイトの商品登録・在庫管理（小売）

画像編集・簡易デザイン

契約書類のスキャン・分類・リネーム

営業資料のデータ化

動画文字起こし

SNS運用補助 など

現在は月間数千件規模のタスクが全国に流通しています。

【企業と支援事業所双方からの反響】

■ 企業の声

社内では手が回らず後回しになっていた業務を、継続して前に進められるようになりました。

福祉事業に“仕事を出す”というより、必要な業務を専門業者に依頼する感覚に近いです。

■ 支援事業所の声

“社会の中の役割”として仕事を実感できる機会が増え、利用者さんの前向きな姿勢が見られるようになりました。

結果として、工賃アップにもつながっています。

【代表コメント】社会と現場を繋げていく存在でありたい

株式会社ミンナのミカタホールディングス 代表取締役 兼子 紘子

2025年は、利用者さんの日々の業務に真剣に向き合う姿や、「この仕事が誰かの役に立っている」という実感を胸に働く表情に、何度も背中を押されてきた一年でした。

企業の皆さま、支援事業所の皆さま、そして現場で働く一人ひとりの方に、心より感謝申し上げます。

1,000事業所という節目は、数字以上に、全国の現場と社会が、確かにつながり始めた証だと感じています。

現場で生まれる一つひとつの仕事が、企業の業務として社会に届き、その積み重ねが「任せられる」「必要とされている」という自信につながっていく。その循環こそが、私たちが大切にしてきた価値です。

これから先、だれもが自然に働き、自分らしく社会とつながれるという私たちのミッションを、現場から社会へ、さらに強く広げていく一年にしたいと考えています。

仕事を通じて生まれる小さな信頼を、確かな仕組みに変え、現場の力がそのまま社会の力になる未来をつくるため、1000事業所からまた一層仲間が増えるよう、一層精進してまいります。

【今後の展望】

・2026年以降：マッチングサービス「ミナコネ」導入事業所2,000拠点へ

・サービスの全国展開強化

・企業との共同プロジェクト（共創型BPOモデル）

・障がい者の工賃アップにつながる継続可能な仕組みづくり

私たちはこれからも、“働きたい”をあきらめない仕組みを全国に届けてまいります。

【会社概要】

鹿沼市楡木町にある本社。直営の就労継続支援事業所、グループホームを運営する。

株式会社ミンナのミカタHD

所在地：〒322-0526 栃木県鹿沼市楡木町458

代表者：代表取締役 兼子 紘子

事業内容：障がい者就労支援グループの企画・運営および経営管理

株式会社ミンナのシゴト

事業内容：障がい者特化型BPO事業／BPOマッチングサービス「ミナコネ」の運営

株式会社ミンナのミライ

事業内容：就労継続支援A型・B型事業所の運営

TEL：080-7463-6514

URL：https://minnanomikata.com/