1分間に3.5枚が売れた、岡山・縫製工場発のハンカチ＆手ぬぐい。SNSで巻き起こった反響が、逆境の現場を動かした。全国からの再販要望に応え、3日間限定で再受注を開始。

株式会社笏本縫製

創業57年の歴史を持つ株式会社笏本縫製（本社：岡山県津山市、代表取締役社長：笏本 達宏）は、前回販売時にわずか3日間で15,000点以上を受注した「ダブルガーゼハンカチ＆手ぬぐい」について、2月20日(金)12:00から、22日(日)23:59までの3日間限定で、再受注を実施いたします。国賓への贈呈するネクタイを手がけた実績もある職人が一枚ずつ縫製を行う本製品は、前回のご注文ではSNSを中心に皆様からの応援をいただき、1分間に3.5枚売れ続ける記録を樹立 。国内生産1.4％という衰退の危機にある地場産業の現場から、再び日本製の誇りを全国へ届けます。

■ 日本製・産地を取り巻く厳しい現実

・ダブルガーゼハンカチ＆手ぬぐい、全10デザイン

日本の縫製業や織物産地は、長年にわたり厳しい環境に置かれてきました。価格競争の激化、海外生産への移行、後継者不足。



「日本製は高い」「需要は限られている」

そう語られる場面も少なくありません。

今回使用している播州織も、200年以上の歴史を持つ日本有数の織物産地でありながら、生産量の減少や工場の縮小といった課題を抱えています。弊社が拠点を置く岡山県津山市の町工場もまた、下請け仕事の減少などを背景に、ものづくりを続ける意義を問い続けてきました。国内縫製業全体が縮小する流れの中で、下請け仕事は年々減少。



一時は先行きが見えず、事業の継続すら危ぶまれる状況にまで追い込まれました。

■ それでも、日本で縫うことを選び続けた

私たちが選んだのは、効率や大量生産ではなく、日本の産地と日本の工場で完結するものづくりでした。播州織の生地を用い、岡山の縫製工場で縫製し、検品までを国内で行う。

特別な仕掛けはなく、ハンカチ・手ぬぐいという日常的なアイテムに、素材と縫製の良さ、そして心が躍るようなデザインを取り入れ、そのまま反映させています。

職人にとっては“当たり前”の仕事。

しかし、その積み重ねが、使い手の共感を呼びました。

■ SNSを通じて広がった「共創」のものづくり。

■ SNSを通じて広がった「共創」のものづくり。本製品のもう一つの特徴は、完成品を一方的に届けるのではなく、SNSを通じて使い手と一緒につくり上げてきた点にあります。

デザインや色柄、仕様についてはその企画の段階からSNSで発信。



「この柄が好き」「この色を残してほしい」といった声を受け取りながら、最終的には投票形式でデザインを決定するなど、多くの方が参加する“共創”のプロセスを経て完成しました。

職人の技術と、画面の向こうにいる顧客の声。その両方が重なったことで、本製品は「自分も関わった一枚」として受け取っていただける存在になりました。

そして、広告や大規模な販促を行わない中で、商品の背景や現場の取り組みがSNSを通じて共有され、10月におこなった受注の結果として、わずか3日間で約6,000件、15,000点以上の受注につながりました。

日本製のものづくりは、もう選ばれないのではないか。

その不安に対し、数字という形で示された結果でした。

■ 新作を含む全10デザインを、3日間限定で再受注

今回の再販では、新作を含む全10デザインを対象に、2月20日(金)～22日(日)23:59までの3日間限定で再受注を行います。すべての商品は、播州織の生地を使用し、岡山の縫製工場で仕立てた日本製です。

【商品について】

■ダブルガーゼハンカチ

価格：1,760円（税込み）

サイズ：36cm×36cm

■ダブルガーゼ手ぬぐい

価格：3,850円 (税込み)

サイズ：36cm×110cm

※旧サイズからサイズ変更がございます。

■デザイン共通10種類

ウサギ、ウマ、サメ、シカ、ゾウ、フクロウ、イヌ、ネコ(新)、クマ(新)、シマエナガクマ(新)

※販売は新ECサイト限定です。

・新デザイン「シマエナガ」・新デザイン「ネコ」・新デザイン「クマ」■ 再販は受注生産、順次出荷で対応

再販は受注生産で行います。町工場という生産体制上、ご注文状況によってはお届けまでお時間をいただく可能性がありますが、一枚一枚、縫製・検品を行い、完成次第、順次出荷してまいります。

■ このムーブメントが意味するもの

今回の反響は、単なる人気商品の追加販売ではありません。

SNSを通じた共創と応援、そして購買行動は、結果として産地の生地を使い、町工場で縫い、職人が仕事を続けられる環境を守ることにつながりました。

伝統技術は、残すだけでは続きません。

現代の暮らしの中で選ばれることで、初めて守られる。

この再受注は、その可能性を示す一つの事例です。

■ 日本製の価値を、現場から伝え続ける

今回の再販は、単なる人気商品の追加販売ではありません。日本の産地、日本の工場、日本の職人。

その現場で積み重ねられてきた仕事が、現代の生活者とつながった結果として生まれた動きです。

私たちは今後も職人として、職人の技術と魅力を活かしながら、日本製のものづくりを全国へ届ける取り組みを続けてまいります。

・ブランドロゴSHAKUNONEについて

SHAKUNONE（シャクノネ）は、創業57年を迎える岡山県津山市の縫製工場・株式会社笏本縫製（しゃくもとほうせい）が、未来に託すバトンとして立ち上げた自社ブランドです。

縫製工場という現場から、職人の技術と想いを日常に届くかたちで提案し続け、お客様に喜びと作り手に幸せを届けるものづくりに挑戦しています。

ブランドコンセプト「心が少し、前向きになるプロダクト」

Vision「日本製が循環し、守られるものから、次の世代に選ばれる存在へ」

Mission「立ち上がる日本製を生み出し、“売れる現場”をつくる」

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社笏本縫製

メールアドレス：info@shakumoto.co.jp

電話番号：0868-57-3577 担当：笏本(しゃくもと)、中村(なかむら)

■株式会社笏本縫製 会社概要

会社名：株式会社笏本縫製

所在地：〒709-4623 岡山県津山市桑下1333-6

URL ：https://shakumoto.co.jp/

ショップURL：https://store.shakumoto.co.jp/

事業内容：縫製加工／自社ブランド製品の企画・製造・販売

■ 取材・掲載について

産地・町工場の現場、日本製への取り組み、再販決定に至る背景など、各種取材に対応可能です。