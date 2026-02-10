1日1組限定！こたつで贅沢BBQを満喫する冬限定グランピング宿泊プランが新登場！富士山と海を望みながら “ととのう”絶景サウナ付き。近未来的なグランピング施設【スペースキーポイント】

株式会社 リビエラ

「寒い季節もグランピングを快適に楽しみたい」という声に応え、“あったかおこもり”仕様の1日1組限定の特別宿泊プランを販売しております。アーリーチェックインのほか、海を望むプライベートテラスに設えたこたつでのランチBBQや、富士山や江の島を望みながら“ととのう”オーシャンサウナなどを楽しめる、3月31日（火）までの冬期限定プランです。

株式会社リビエラリゾート（本社：神奈川県逗子市、代表取締役社長 小林昭雄、以下リビエラ）は、湘南のラグジュアリーリゾート【リビエラ逗子マリーナ】で運営するオーシャンビューのグランピング施設「SPACE KEY POINT リビエラ逗子マリーナ（以下スペースキーポイント）」にて、3月31日（火）までの期間、1日1組限定の“BBQ×こたつ”仕様の特別宿泊プランを販売中です。

本宿泊プランでは、通常より2時間早い12時からアーリーチェックインが可能になり、22時間ロングステイを実現。チェックイン後は、プライベートテラスに特別に設えたこたつで身体を温めながら、ランチBBQをお楽しみいただけます。BBQメニューには骨付きスペアリブをはじめ、伊勢海老・金目鯛・蛤を贅沢に使用した魚介の旨味が凝縮したブイヤベースをご用意。地産地消の食材をふんだんに使い、身体の芯から温まる、冬ならではのメニューを厳選しました。滞在中はオーシャンサウナで“ととのう”贅沢なひとときもご堪能いただけます。

空気が澄みわたる冬は、富士山と相模湾を望む絶景がひときわ美しい季節。相模湾を一望する開放的なロケーションで、非日常の景色に身をゆだね、海風と波音に包まれながら心身を整える、この冬だけの“あったかおこもりリトリート”をご体感いただけます。

■新プラン

≪冬期限定≫スペアリブとブイヤベースの贅沢こたつでBBQ～12時チェックイン付～

客室からの眺め愛犬同伴可能な客室あり

宿泊期間：～2026年3月31日（火）まで

宿泊料金：おひとり様 27,700円～（1泊昼食付・2名様1棟利用時）

滞在時間：チェックイン12時／チェックアウト10時

ご予約 ：https://reserve.489ban.net/client/zushi/0/plan/id/238425/stay

公式ＨＰ：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/space-key-point/event/kotatsu_bbq/

＜含まれるもの＞

●オーシャンサウナ

相模湾の水平線を望むオーシャンサウナを、1組ずつ貸し切り利用可能。専用デッキでは、海と富士山を眺めながら外気浴で「ととのう」贅沢な時間をお過ごしいただけます。

＜利用時間（1枠90分）／先着順＞

１. 16:30～18:00 ２.19:00～20:30 ３.翌日10:00～11:30

※4名まで利用可

※お時間帯は希望に添えない場合がございます。予約不可の場合は施設よりご連絡をいたします。

●ランチBBQ【メニュー例】

・シーザーサラダ

・リビエラ湘南循環野菜の季節グリル

・やまゆりポーク 骨付きスペアリブのロースト

・魚介の旨みを味わう ブイヤベース（伊勢海老・金目鯛・蛤ほか）

・〆のチーズリゾット

・季節のフルーツ

※メニューは仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※リビエラ湘南循環野菜とは…生ごみを堆肥に変え、三浦半島で育て、再びリビエラで味わう。2006年より、リビエラ逗子マリーナ内のコンポストで生ごみを堆肥化し、三浦半島の契約農家で育てた野菜を、再びマリーナ内で提供しています。ゼロウェイストとCO2ゼロを目指し、リビエラが湘南の地で20年続けている「食の循環」です。

●アーリーチェックイン

通常チェックインより2時間早い12時からのアーリーチェックインで22時間ロングステイ

※朝食をご希望の方はオプションよりお選びください。

※ディナーをご希望の方は、リビエラ逗子マリーナの2つのレストラン「リストランテAO 逗子マリーナ」「マリブファーム 逗子マリーナ」のご予約を承っております。

サステナブルな旅先としての価値

リビエラ逗子マリーナでは、「人と自然と社会の共生」を理念に掲げ、2001年から環境保全活動やリサイクルループによる食の循環、海洋教育など、持続可能な地域社会の形成に力を注いできました。アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ*」マリーナ認証を取得するなど、国際的にも高く評価されているサステナブルなマリーナです。

2022年に誕生したSPACE KEY POINTは、「自然と同期する」をコンセプトに掲げ、環境に配慮した設備やアメニティを導入し、再生可能エネルギーの活用をはじめとするサステナブルな宿泊体験を展開しています。スペースキーポイントでの滞在そのものが、心身を整えるリトリートであると同時に、環境に配慮しながら楽しめるサステナブルな新しい旅の選択肢です。

*ブルーフラッグとは、デンマークに本部がある国際NGO「FEE（国際環境教育基金）」による、ビーチ・マリーナなどのサステナブルな海辺を評価する国際環境認証制度で、40年以上の歴史があり、SDGsの17ゴールすべてに関わるプログラムです。

■施設概要

施設名：SPACE KEY POINT リビエラ逗子マリーナ

住 所：神奈川県逗子市小坪5-23-15

TEL ：0467-23-0005

【SPACE KEY POINT】

『自然と同期する』をコンセプトにした日本初の近未来デザインのトレーラーホテルが、富士山を望み相模湾に面した、都心から約60分の「リビエラ逗子マリーナ」、約80分の「リビエラシーボニアマリーナ」に2022年7月7日同時オープン。刻々と変化する幻想的なサンセットなど地球・宇宙を感じる非日常空間で、時間の移ろいを堪能いただくため前面ガラス窓を採用した客室は、全棟オーシャンビュー。プライベートテラスにはバーデプールやBBQセットを完備し、ドッグフレンドリールームも用意しています。セルフロウリュが可能な宿泊者専用のサウナを設け、海を眺めて「ととのう」時間を大切にしています。また、滞在や食事、アクティビティを通じて海や地球の循環・再生を体感し、サステナビリティも意識できるコンテンツをご提案。心の中にSPACEをつくりマインドを整え、そして人生のKEY POINTとなる時間を提供します。

公式WEBサイト：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/hotel/space-key-point/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/spacekeypoint/

【リビエラ逗子マリーナ】

日本有数のマリーナとして1971年に誕生、2001年にリビエラグループが取得し神奈川県逗子市で展開する湘南のラグジュアリーリゾート。アジアで初めて国際環境認証「ブルーフラッグ」マリーナ認証を2022年に取得したサステナブルマリーナです。

都心から約60分の近距離にあり、約900本のヤシ並木と高級なプレジャーボート・ヨットが停泊する非日常のロケーションを備えた『リビエラ逗子マリーナ』は、湘南の海の向こうに富士山を望み、映画等のロケ地としても有名です。約5万坪の敷地には、ヨットハーバー、ホテル(2軒)、レストラン(2店舗)、カフェ、イベント会場、バンケット、リゾートマンション(9棟1,266戸)、テニスコート(4面)、ショップ等の施設を有しています。2020年には全11室のスモールラグジュアリーホテル『マリブホテル』と、日本初上陸のレストラン『マリブファーム』がオープン。さらに2022年、日本初上陸の近未来デザインのトレーラーホテル＆オーシャンサウナ『SPACE KEY POINT』がオープンし、マリーナリゾートとして進化し続けています。

リビエラでは、マリーナ事業を始めた2001年より環境保全活動をスタート。2006年には「リビエラ未来づくりプロジェクト」を発足し、全社員でサステナビリティに力を注いできました。リビエラ逗子マリーナにおいては「サステナビリティタウン・リビエラ逗子マリーナ」としてのまちづくりに取り組み、ゼロウェイストと大幅CO2削減を達成する循環型農法や100％再エネ電力を導入するなど、さまざまな活動でSDGsを推進しています。

公式WEBサイト：https://www.riviera.co.jp/area/zushi/

公式Instagram ：https://www.instagram.com/riviera_zushi_marina