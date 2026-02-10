【東海エリア初登場】もうすぐ猫の日！「東京ばにゃ奈クッキーズ」がジェイアール名古屋タカシマヤに期間限定OPEN

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 とCHOCOLATE Inc.が共同開発した新クラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」は、2026年2月15日(日)～2月24日(火)までの期間中「ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階イベントスポット」にてポップアップストアをオープンいたします。

もうすぐ猫の日！「東京ばにゃ奈クッキーズ」が東海エリアに初上陸

2025年7月、東京ばな奈に新しいキャラクターが誕生！その名も「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく、「ばにゃ奈」です。とっても可愛いのにちょっとドジなばにゃ奈たち。そんなばにゃ奈たちが主役のクラフトクッキーブランド「東京ばにゃ奈クッキーズ」が東京駅にオープンしました。

東京ばにゃ奈クッキーズ JR東京駅店POINT 1 それぞれのフレーバーに合わせた厳選素材POINT 2 繊細に焼きあげる立体クッキー製法POINT 3 クッキーのおいしさを引き出すサクほろ食感

北海道産発酵バター、旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖…。厳選の素材から生まれたクラフトクッキーは、東京ばにゃ奈の“しっぽ”のような形にこだわって、ぷっくりとサクほろ食感に焼きあげています。

そんな「東京ばにゃ奈クッキーズ」が2月22日の猫の日に合わせて、東海エリア初進出！「ジェイアール名古屋タカシマヤ」にポップアップストアが登場いたします。ばにゃ奈たちの可愛さに癒されるのはもちろん、「サクほろでうまい」「クセになる味」「食べ応えあり」など、クッキーのおいしさに虜になる方も続出中。普段はJR東京駅でしか出会えないばにゃ奈たちにぜひ会いに来て！

■LINE UP

バナナバター味

北海道産発酵バターとバナナのおいしさを練りこんで、サクほろ食感に焼きあげました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ばにゃ奈

真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。

メープルラテ味

カナダ産メープルシュガーとやさしい甘みの練乳パウダーを練りこんで、香り豊かに焼きあげました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ラテ

後輩系ドジ。空気は読めないが、心は強い。

トマトチーズ味

3種のスパイスを練りこんで、トマトとチーズが香りたつまるでピザのようなクッキーです。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ナポリ

キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。

梅バター味

甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターの新しい出会い。隠し味にシソを忍ばせました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：うめ

お嬢様系ドジ。すぐ恋に落ちる。

宇治抹茶あずきバター味

天保七年創業矢野園の香り高い宇治抹茶と北海道産あずき。まるで宇治金時のような和のクッキーです。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：まっちゃ

クール系ドジ。常に動じない。5・7・5を嗜む。

黒ごまバター味

こだわりの黒ごまを炒って、ぎっしりと練りこみました。香ばしいごまの風味が口いっぱいに広がります。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ごま

熱血系ドジ。筋トレ大好き。

※1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。

※シールの絵柄はランダムです。

詰合せだけのスペシャルパッケージも！

走るばにゃ奈のイラストを描いた3味入『ねこさんボックス』や、ばにゃ奈たちが暮らすNEKOTOKYOを描いた全6味入『大集会ボックス』といったスペシャルパッケージが登場中！

ねこさんボックス

【価 格】9枚入 1,620円(本体価格1,500円)

【内 容】バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚

※ねこさんボックスを1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが3枚ついてきます。

※シールの絵柄はランダムです。

大集会ボックス

【価 格】18枚入 3,240円(本体価格3,000円)

【内 容】バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚、梅バター味 3枚、宇治抹茶あずきバター味 3枚、黒ごまバター味 3枚

※スペシャルステッカーが1枚ついてきます。

金土日祝だけのホリデー限定商品も登場！

ビッグソフトクッキー チャンクル

『ビッグソフトクッキー チャンクル』は金土日祝だけしか出会えないレアキャラ。毎日は出会えないのでぜひ狙って会いに来てくださいね。ミルクチョコ、キャラメルチョコ、ホワイトチョコ、3種のチョコレートチャンクがゴロゴロ！やわらか食感にこだわって焼きあげたバナナキャラメル味のビッグソフトクッキーです。

【価 格】3個入 1,080円(本体価格1,000円)

【日持ち】販売日含め3日間

キャラクターネーム：チャンクル

猫になりたい犬。

※金土日祝だけの限定販売です。

※1箱お買い上げごとにキャラクターステッカーが1枚ついてきます。

※シールの絵柄はランダムです。

お菓子を買うとばにゃ奈たちのステッカーがついてくる！

お菓子をご購入の方にキャラクターステッカーをプレゼント！

※スペシャルステッカー以外、柄はランダムとなりますのでお選びできません。

※時期により柄は、一部変更させていただく場合がございます。

グッズもフルラインナップで登場！

人気のぬいぐるみはもちろん、「ばにゃ奈」たちが暮らすNEKOTOKYOを描いたトートバッグ、トートバッグに“推しばにゃ奈”をつけて楽しめる全6種のピンバッジを取り揃えています。

東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈

手乗りするばにゃ奈自立するばにゃ奈パッケージを重ねるとまるでキャットタワー！

あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまった「ばにゃ奈」。性格は真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。そんな「ばにゃ奈」がぬいぐるみになりました。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。よーく見ると、目も東京ばな奈シルエット！しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です。

【価 格】1,561円(本体価格1,419円)

東京ばにゃ奈 トートバッグ

【価 格】1,381円(本体価格1,255円)

東京ばにゃ奈 ピンバッジ

【価 格】全6種 各601円(本体価格546円)

催事情報

【場 所】ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階イベントスポット

【期 間】2026年2月15日(日)～2月24日(火)

【営業時間】午前10時～午後8時 ※2026年2月16日(月)のみ午後6時閉店

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※配送は承っておりません。

「東京ばにゃ奈クッキーズ」とは

北海道産発酵バター、

旨みを引き出す小麦、

口どけの良い砂糖…、

厳選の素材から生まれた

クラフトクッキーブランドです。

CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。

公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/