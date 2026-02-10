春休み、子どもの感性を解き放つ“旅育”の舞台へ。山形の名湯「日本の宿古窯」、「あつみ温泉萬国屋」で、最大2名のお子様が無料で泊まれる「ファミリー応援プラン」をリリース。

株式会社古窯ホールディングス

株式会社旅館古窯（本社：山形県上山市、代表取締役社長：佐藤 太一）が運営する「日本の宿 古窯」と、株式会社萬国屋（本社：山形県鶴岡市、代表取締役社長：佐藤 太一）が運営する「あつみ温泉 萬国屋」は、2026年3月20日(金)から4月11日(土)までの期間中、小学6年生までのお子様最大2名様の宿泊料を無料とする「ファミリー応援プラン」をリリースいたします。

本プランは、春の進級・進学というお子様の大きな節目に合わせ、「最高の思い出」を届けるべく、宿泊料金・施設利用料を無料（1泊2食・布団付）とするほか、赤ちゃん連れへのサポートを強化。山形の豊かな自然と食、温泉を通じて、家族の絆を深める「旅育（たびいく）」をご提案いたします。

■ 背景：いま、家族旅行に求められるのは「心の豊かさ」と「旅育」

近年、旅行を通じて子どもの好奇心を育み、感性を豊かにする「旅育（たびいく）」への関心が高まっています。家族で過ごす良質な時間は、家庭全体のウェルビーイング（幸福度）を大きく向上させます。 古窯グループでは、五感を刺激するリアルな体験を、家族全員が心ゆくまで楽しめる環境を整えます。

1. 【日本の宿 古窯】春の彩りと家族の団らんを楽しむ（かみのやま温泉）

蔵王連峰を望む絶景と、美肌の湯が自慢の「古窯」では、伝統と創造性を育むひとときを提供します。

【本プラン限定特典】

・お子様最大2名まで無料： 小学6年生までのお子様（1部屋につき最大2名）の宿泊料・未就学児の施設利用料が無料。

・お食事・お布団付： 下記のメニューと寝具をご用意します。

・お食事サポート： 会場にてお子様用椅子・ゆりかごを完備。食事注文のない乳児・幼児へは白米を無料サービス。

◆ お食事 ～山形の旬と家族の笑顔が集う食卓～ ◆山形牛すき焼きイメージ【大人夕食】山形牛すき焼き会席

山形の味覚が詰まった四季折々の料理と、とろけるような山形牛すき焼きを古窯特製 胡麻味噌だれと温泉卵で堪能できる和食膳。

お子様ランチ全体イメージ【お子様夕食】特製お子様ランチ

ハンバーグやパイシチュー、デザートには名物「窯プリン」など、お子様の大好きが詰まったボリューム満点メニュー。

※備考： 大人と同じ夕食をご希望のお子様は、大人料金の70%で承ります。

朝食ビュッフェ会場イメージ【朝食】ビュッフェ

お子様連れでも気兼ねなく楽しめる、ビュッフェをご用意いたします。山形の郷土料理中心に、調理長が厳選した食材や契約農家で採れた旬の新鮮野菜などお好きなものをお好きなだけ。

【ファミリー向け体験コンテンツ】

・古窯名物「楽焼の絵付け体験」：好きな絵や文字を書き、世界に一つだけのお皿や貯金箱を制作。制作後、チェックアウト時にお持ち帰り可能です。（※別途体験料金）

・貸切露天風呂：プライベート空間で家族水入らずの温泉タイム。（※要予約・別途料金）

・アメニティステーション：大人用の色浴衣に加え、お子様用浴衣セットや歯ブラシ・タオル、植物資源を原料とした安心のアメニティを完備。

〈詳細〉

■宿泊対象期間：2026年3月20日(金)から4月11日(土)

※本プランは、日本の宿古窯公式サイトおよびお電話での直接予約プランとなります。

■料金：1名様あたり 20,900円～（1室2名様ご利用時／税込・入湯税別）

■3人目以降のお子様料金：小学生（大人料金の70％）、幼児・食事布団付（50％）、幼児・食事のみ（6,930円）、幼児・布団のみ（1,650円）、2歳以上・食事なし施設使用料（1,100円）

※備考： お部屋のご指定はできません。ご人数に合わせて当館にてご用意させていただきます。また、大人と同じ夕食をご希望のお子様は、大人料金の70%で承ります。

2. 【あつみ温泉 萬国屋】小さなお子様連れも安心の贅沢な休日（あつみ温泉）

日本の宿古窯 本プラン予約ページ :https://x.gd/BYi8h

萬国屋では、2023年末にリニューアルした名湯と、赤ちゃん連れでも安心して過ごせる徹底したホスピタリティを提供します。

【お子様連れに嬉しい「安心サービス」】

・お子様最大2名まで無料： 小学6年生までのお子様（1部屋につき最大2名）の宿泊料・未就学児の施設利用料が無料。

・お食事・お布団付： 下記のメニューと寝具をご用意します。

・ベビーケア： 授乳クッション、ベビーバス、哺乳瓶洗浄（電子レンジ消毒）、ミルトンセット貸出OK。※ご利用の際は、お気軽にフロントまたはスタッフまでお声がけください。

・お食事サポート：お子様用椅子・ゆりかごの貸出。お食事注文のない乳児・幼児のお子様へは、白米を無料サービスいたします。

◆ お食事 ～庄内の海山の恵みを味わう～ ◆米の娘ぶたしゃぶしゃぶ付和会席イメージ【大人夕食】米の娘ぶたしゃぶしゃぶ付和会席

山形県産のブランド豚「米の娘（こめのこ）ぶた」をメインに、日本海直送の旬魚を添えた贅沢な会席料理。特製の出汁にくぐらせるしゃぶしゃぶで提供することで、お肉の旨味を最大限に引き出します。

お子様ランチ全体イメージ【お子様夕食】特製お子様ランチ

エビフライやパイシチュー、デザートには名物「藻塩キャラメルプリン」など、お子様の大好きが詰まったボリューム満点メニュー。

※備考： 大人と同じ夕食をご希望のお子様は、大人料金の70%で承ります。

鯛めしイメージ【朝食】萬国屋名物の鯛茶漬けと山形味覚の和朝食膳

地場産食材をふんだんに使用したお料理に加え、

萬国屋こだわりの「鯛茶漬け」をご用意。

「そのまま」「刺身と共に」「出汁茶漬け」と、三通りの食べ方でお召し上がりいただけます。

※無料でご宿泊のお子様は和朝食膳ではなく、ランチ朝食のご提供になります。

〈詳細〉

■宿泊対象期間：2026年3月20日(金)から4月11日(土)

※本プランは、萬国屋公式サイトおよびお電話での直接予約プランとなります。

■料金：1名様あたり 20,900円～（1室2名様ご利用時／税込・入湯税別）

■3人目以降のお子様料金：小学生（大人料金の70％）、幼児・食事布団付（50％）、幼児・食事のみ（6,930円）、幼児・布団のみ（1,650円）、2歳以上・食事なし施設使用料（1,100円）

※備考： お部屋のご指定はできません。ご人数に合わせて当館にてご用意させていただきます。また、大人と同じ夕食をご希望のお子様は、大人料金の70%で承ります。

日本の宿古窯

あつみ温泉萬国屋 本プラン予約ページ :https://www.489pro-x.com/ja/s/bankokuya/planlist/?nights=1&plan=549&room=28&r_num=1&num=2&isPriceTotalPerson=true

山形・かみのやま温泉 日本の宿古窯は、蔵王連峰が一望できる緑豊かな高台に佇む、127室の客室を持つ老舗旅館。日本古来の歳時記や山形の里山の季節感を大切に、心を込めたおもてなしでお客様をお迎えする。みちのく最上級の「旨い」が揃う古窯の料理は、山形の素材を知り尽くした料理人が仕立てるこだわりのお料理となっている。

施設名 ： 日本の宿古窯

所在地 ： 山形県上山市葉山5-20

公式サイト： https://www.koyoga.com/

あつみ温泉 萬国屋

あつみ温泉 萬国屋は、山形県鶴岡市にある「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」40年連続入賞の老舗旅館。創業から350有余年間守り続けてきたおもてなしの心で、素敵な旅のひとときを演出する。萬国屋の料理は、山を楽しみ、水を楽しむ「楽山楽水」をテーマにしており、海・山・川全ての旬の素材を存分に楽しむという意味が込められている。日本海直送の旬のお魚料理、山形牛など極上のお肉、地元の旬の野菜など、目でも舌でも楽しめるお料理となっている。

施設名 ： あつみ温泉 萬国屋

所在地 ： 山形県鶴岡市湯温海丁1

公式サイト：https://www.bankokuya.jp/

古窯グループ

古窯グループは、山形県内4か所の旅館とグランピング施設に加え、山形県初のプリン専門店「山形プリン」を開業、2022年12月には東北初の日帰り温浴施設「おふろcafe yusa」と山形プリンの姉妹ブランドとなるフルーツアイスクリーム専門店「MOGY」をオープンするなど、山形のファンを作るための魅力作りや発信を積極的に行っている。その多角的な取り組みが認められ、「日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー」2023年のグランプリ（最優秀賞）を受賞。

さらなる観光価値の創造・強化に向けて、2025年に老舗和菓子・飲食企業である株式会社明友を事業継承。これは、120年以上の伝統を持つ明友の郷土の味と技術を承継し、両社の強みを融合させることで、山形の食を通じた観光価値をさらに創造・強化することを目的としている。



【会社概要】

商号：株式会社古窯ホールディングス

本社所在地：〒999-3292 山形県上山市葉山5-20