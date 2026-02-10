【福島県初進出・石川町】郡山・いわきから好アクセス。廃校等を活用した「1泊2日」合宿形式のドローン国家資格スクール、2月16日に新規開校

むげんのそら株式会社

全国各地の廃校等を活用し 、ドローン操縦の国家資格スクールを展開するむげんのそら株式会社（本社：福井県鯖江市、代表取締役社長：久森章裕）は 、2026年2月16日（月）、福島県石川郡石川町に国交省登録講習機関 「ドローンキャンパス 福島の空(https://drone-campus.jp/fukushima/)」を新規開校いたします。本校は福島県内では初の開校となります。

【開校日および第1回講習 詳細】

【開校日および第1回講習詳細】

開校初日となる2月16日より、受講生を迎えての講習を開始いたします 。

日時：2026年2月16日（月） 9:30～20:10

会場：沢田自治センター（福島県石川郡石川町大字沢井字上ノ原32番地）

対象：福島県在住者ほか

内容：ドローン国家資格 二等無人航空機操縦士 基本コース（1日目）

＜当日のタイムスケジュール（1日目）＞

09:30 オリエンテーション

09:50 基本 実技講習（昼食時間込み）

15:40 学科講習（夕食時間込み）

20:10 終了

■お申し込み方法

「ドローンキャンパス 福島の空(https://drone-campus.jp/fukushima/)」募集ページよりお申し込みください。

■郡山・いわき・栃木方面からも良好なアクセス。地域の施設を活用

実際の講習の様子

「ドローンキャンパス 福島の空」は、地域の拠点である「沢田自治センター」を講習会場として活用します 。廃校や遊休施設を利活用する当グループのノウハウを活かし 、広々とした環境でドローン操縦を学ぶことが可能です。

本スクールは、郡山市内から車で約50分、いわき市内から約80分という立地にあります。また、県外からの受講も想定し、宇都宮駅から最寄りの「泉崎駅」まで最短40分というアクセスの良さを活かした、会場までの無料送迎サービスも実施します。

「1泊2日」の短期集中合宿形式により 、効率的な国家資格取得をサポートするとともに、地域の安全や産業の発展に貢献する人材を育成してまいります 。

■オープニングスタッフ（ドローン講師）を同時募集

新規開校に伴い、共に地域の空を拓くインストラクターを募集します。 「JUIDA殿堂入り」の確かな指導ノウハウを習得できる研修制度により、講師未経験の方でも安心してスタート可能です。ドローンを通じて地域貢献したい方、成長企業の最前線で新たなキャリアに挑戦したい方のご応募をお待ちしております。

▼詳細・応募はこちら（採用リリース）

【全国拡大に伴う新たな教育体制】ドローンキャンパス 地域人材を活用した講師育成プログラムを開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000141585.html)

■スクールの特徴：圧倒的な合格率と手厚い指導

ドローンキャンパスの最大の魅力は、とにかく手厚く丁寧なレッスンと合格対策を行うことです。 これまで多数の合格者を輩出し、何度も表彰されてきた各スクールには、受講生の経験や世代にあわせた個別指導ノウハウがあります。初心者やシニアの方も安心して学んでいただけるように、合格につながる実技や口述審査の攻略ポイントをおさえ、修了審査の合格率はグループ全体で85.5％（2025年5月時点）という非常に高い実績を維持し続けています。

実際の講習の様子

グループを運営する「むげんのそら株式会社(旧社名：北陸の空株式会社)」は国内最大のドローン団体「JUIDA」のスクールアワードにおいて2021年度から3年連続で全国最高賞を受賞し、初の殿堂入りを果たした実績のあるスクールです。

※福井本校 アワードプラチナ賞受賞

『JUIDA SCHOOL AWARDS 2023』表彰校決定(https://uas-japan.org/information/information-30088/)

■スクール概要

スクール名：ドローンキャンパス 福島の空(https://drone-campus.jp/fukushima/)

開校日：2026年2月16日（月）

所在地：福島県石川郡石川町大字沢井字上ノ原32番地（沢田自治センター）

アクセス（およその所要時間）： 郡山市内から車で約50分 / いわき市内から車で約80分

宇都宮駅から最寄駅（泉崎駅）まで電車で約40分 ※泉崎駅から会場まで無料送迎あり

【ドローンキャンパス福島の空】のアクセスマップ

【拠点一覧】

ドローン学校【ドローンキャンパス 山形の空】(https://drone-campus.jp/yamagata/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 新潟の空】(https://drone-campus.jp/niigata/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 富山の空】(https://drone-campus.jp/toyama/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福井の空】(https://drone-campus.jp/fukui/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 静岡・伊豆の空】(https://drone-campus.jp/izu/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 兵庫の空】(https://drone-campus.jp/hyogo/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 広島の空】(https://drone-campus.jp/hiroshima/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福岡の空】(https://drone-campus.jp/fukuoka/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 熊本の空】(https://drone-campus.jp/kumamoto/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 山口の空】(https://drone-campus.jp/yamaguchi/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 長崎の空】(https://drone-campus.jp/nagasaki/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 長野の空】(https://drone-campus.jp/nagano/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 大分の空】(https://drone-campus.jp/oita/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 鹿児島の空】(https://drone-campus.jp/kagoshima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 徳島の空】(https://drone-campus.jp/tokushima/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 福島の空】(https://drone-campus.jp/fukushima/)

ドローン学校【ドローンキャンパス 岩手の空】(https://drone-campus.jp/iwate/) / ドローン学校【ドローンキャンパス 愛媛の空】(https://drone-campus.jp/ehime/)

むげんのそら株式会社について

【会社概要】

会社名：むげんのそら株式会社

所在地：福井県鯖江市日の出町二丁目1番

代表取締役：久森章裕

ドローンキャンパスHP(https://drone-campus.jp/)

【お問い合わせ】

担当：本田 雄大

電話(代表)：0778-78-9835

メール：info@mugennosora.com

【沿革】

2016年12月26日

法人設立。一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）の認定団体となる。

2017年4月

南越前町の公共施設を活用し、無人航空機（ドローン）のライセンス発行スクール「ドローンキャンパス【福井の空】」を開校。

2018年

国土交通省航空局ホームページ掲載の無人航空機の操縦者に対する講習等実施団体に認定される。

2021年6月

ドローンの知識や技能の指導者等を通じ、安全運航のできる人材育成や業界の安全な発展に貢献したスクールとして、JUIDA SCHOOL AWARDS 2021 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2022年3月

「ドローンキャンパス【福岡の空】」を福岡県田川市に開校。

2023年

「ドローンキャンプ九州の空」JUIDA SCHOOL AWARDS 2023 最高賞「ゴールド」を受賞。

（※北陸の空株式会社が運営しているドローン民間資格講習団体が受賞）

2023年12月

「ドローンキャンパス【伊豆の空】」を静岡県伊東市に開校。

2024年4月

「ドローンキャンパス【兵庫の空】」を兵庫県丹波市に開校。

2024年8月

「ドローンキャンパス【熊本の空】」を熊本県南阿蘇村に開校。

2024年9月

「ドローンキャンパス【広島の空】」を広島県江田島市に開校。

2025年7月

「ドローンキャンパス【富山の空】」を富山県魚津市に開校。

「ドローンキャンパス【新潟の空】」を新潟県弥彦村に開校。

2025年11月

「ドローンキャンパス【山形の空】」を山形県山形市に開校。

2025年12月

「北陸の空株式会社」から「むげんのそら株式会社」に社名変更。

「ドローンキャンパス【山口の空】」を山口県美祢市に開校。

「ドローンキャンパス【鹿児島の空】」を鹿児島県薩摩川内市に開校。

「ドローンキャンパス【長崎の空】」を長崎県東彼杵町に開校。

「ドローンキャンパス【長野の空】」を長野県飯綱町に開校。

「ドローンキャンパス【大分の空】」を大分県臼杵市に開校。