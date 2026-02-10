ワールドコーポレーション株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：原田 輝将）が運営するオンラインフラワーショップ「ビジネスフラワー®」（以下、本サービス）は、2026年2月10日（火）時点で、ご利用法人数が10万社を突破しました。

お祝い花と供花の通販サイトビジネスフラワー®公式 : https://www.biz-hana.com/





※2026年1月時点、自社調べ。注文フォーム内でお客様自身が名札の文字サイズ・文字色・文字配置を自由に調整できるサービスとして。

本サービスは「世界らん展 日本大賞受賞」や「農林水産大臣賞受賞」などの受賞歴を持つ全国の生産者より産地直送でお届けする商品や、お届け先付近のフラワーショップよりご注文から最短2時間以内にお届け可能な商品など、高品質で鮮度抜群のフラワーギフト等を提供するサービスです。

2025年7月からは、注文フォーム内でお客様自身が名札の文字サイズ・文字色・文字配置を自由に調整できる業界初（※）のサービス「名札オリジナル作成機能」を提供しており、好評をいただいております。

ビジネスマナーとして欠かせない名札の作成において、「差出人名は控えめに小さく書きたい」「コーポレートカラーに合わせたい」などより細かな要望に、柔軟に対応することが可能となりました。

プレビュー画面で可視化しながら作成できるため、旧字などの間違いやすい漢字の確認や、誤字・脱字のチェックも容易にできます。また、法人利用においては、同一形式の贈答を繰り返し行うケースが多く、表記ルールの統一、再利用のしやすさなどが求められています。上記の機能に加え、名札レイアウトを事前に作成・保存できる仕組みを設けることで、担当者の誤字・脱字確認の作業負担を軽減し、業務効率化も実現しました。

弊社は今後も、ビジネスフラワー®を単にお花をお届けするサービスでなく、様々なシーンにおける円滑なコミュニケーションを支援するプラットフォームであることを目指し、お客様一人ひとりの大切な想いやご要望に寄り添い、贈る方、受け取る方双方に心から喜ばれるサービスを追求してまいります。

「名札オリジナル作成機能」URL: https://www.biz-hana.com/kodawari/nameplate.html





「名札オリジナル作成機能」開発の背景

フラワーギフトにおいて、贈り主を示す「名札」を添えることは一般的な慣習です。

特にビジネス上の贈答においては、名札の表記内容や体裁を正すことは非常に重要なビジネスマナーとされています。そのため、誤字脱字の確認や文字バランスへの配慮から、事前に名札のレイアウトを確認したいという要望が多く、これまでお客様・弊社双方に確認や修正の手間が発生していました。

そうした背景から、注文フォーム内で、お客様ご自身が文字サイズ・文字色・文字配置を自由に調整し、複数フォントから選択して名札を作成できるサービスを開始しました。

直感的に理想的な名札を簡単に作成でき、プレビュー画面ですぐに可視化し、仕上がりイメージを確認することができるため、社内確認もスムーズに行うことが可能となります。

旧字などの間違いやすい漢字や、脱字のチェックにも便利です。さらに、会員登録を行うことで名札レイアウトを保存でき、次回以降の注文時も再利用できるため、誤字・脱字チェックの手間を大幅に軽減可能となり、名札作成担当者の業務負担軽減に貢献します。

「名札オリジナル作成機能」3つの革新性

1. 業界初のレイアウト自由度

本機能の最大の特徴は、従来のフラワーギフト業界にはなかった「作成自由度の圧倒的な高さ」です。文字サイズ・文字色・文字配置をミリ単位で自由に調整できるため、よりお客様の理想系に近い名札作成を叶えます。また、定型フォーマットでは対応が難しかった「お届け先様のコーポレートカラーで印字したい」「連名のバランスを細かく整えたい」「差出人名はあえて控えめに小さく書きたい」といった、法人贈答ならではの細かなこだわりやニーズにも柔軟に対応します。複数フォントからの選択も可能で、自社のブランドイメージを損なうことなく、品格のある立札をセルフ操作で即座に作成いただけます。

なお、「プロにレイアウトバランスをお任せしたい」というお客様のニーズも大切に考えております。そのため、従来のテキスト入力のみによる注文形式も継続しており、お客様にとって最適な注文方法をお選びいただけます。









2. 「即時プレビュー」で仕上がりをその場で確定

入力内容がその場でプレビューされるため、仕上がりイメージを即座に確認できます。旧字などの間違いやすい漢字の確認や、脱字等のチェックも簡単に行うことができます。作成した名札画像は注文完了メールに自動添付されるため、社内での共有もスムーズに行えます。









3. 贈答業務を効率化。「名札保存機能」でリピート注文の手間を大幅削減（会員限定）

一度作成したレイアウトはマイページに保存でき、次回以降の注文時にワンクリックで再利用が可能です。法人利用においては、同一形式の贈答を繰り返し行うケースが多く、注文作業の効率化や表記ルールの統一化が強く求められています。本機能はこうしたニーズに直結しており、毎回内容を入力・調整する手間を省くことで、多忙な手配担当者の業務負荷を劇的に軽減します。







