バンコク、2026年2月10日 /PRNewswire/ -- Chulalongkorn Universityの研究者らは、シルクタンパク質を医療製品の汎用プラットフォームとして開発することで、タイシルクの役割を再定義している。その目的は、生体材料分野におけるタイの輸入への依存を緩和し、農家にとって持続可能な所得を創出することにある。



SilkLife：チュラの研究者たちがタイのシルクを医療イノベーションに変革



Faculty of EngineeringのJuthamas Ratanavaraporn准教授が率いる研究プロジェクト「SilkLife」 は、シルクタンパク質を痛み止めや睡眠導入パッチ、人工組織、注射可能な関節用ゲルなど、さまざまな医療用途に変換する。タイの医療業界はコラーゲンやヒアルロン酸といった原料の多くを輸入に頼っているのが現状で、この構想は急速に拡大する同業界が直面する重要な課題に対処するもの。

タイシルクは伝統的に文化遺産的な織物として評価されているが、独特の生物医学的特性を持っている。その主要タンパク質であるフィブロイン は、天然の強度を持ち、生体適合性に優れ、体内で安全にアミノ酸に分解される。他の国のシルクとは異なり、タイシルクは自然な黄金色をしており、疎水性の分子構造を持っているため、特定の薬物化合物と効果的に結合することができ、標的薬物送達システムに適している。

SilkLifeプロジェクト は、バリューチェーン全体にまたがる包括的なアプローチを採用している。研究チームは、タイの有機農業基準で認証されたラーチャブリー県の5ライ（8,000平米）の土地で、有機養蚕モデルを確立した。タイ農業規格8203の認証を受けた、管理されたクローズドシステムの飼育施設により、年間を通じて安定した品質が保証されている。契約農家は汚染を最小限に抑えるため、厳格な作業手順に従うよう訓練されている。

高品質の繭は、ISO13485製造基準とISO10993医療安全基準を満たすパイロットプラントで加工される。医療グレードのシルクタンパク質を実現するには、上流の養殖から中流の加工まで、3年から4年の開発期間を要する。

最初の製品は、最大8時間ハーブの鎮痛成分を放出するハイドロゲル皮膚パッチや、高用量経口投与の代替品としてデザインされたCBD睡眠パッチなど、安全性と市場の信頼を築くための外用に重点を置いている。より高度な用途としては、歯科や組織再生用の生分解性足場や、King Chulalongkorn Memorial Hospitalで初期段階の臨床試験が行われている注射用シルクベースの関節ゲルなどがある。

このプロジェクトは医療技術革新にとどまらず、経済効果ももたらしている。参加農家は、医療グレードの繭を従来の市場価格の数倍の価格で売ることができる。研究者たちは、Silklifeのプラットフォーム・アプローチによって、一つの素材を何十もの製品に発展させることができ、タイシルクが世界の医療市場において競争力のある国産の代替品として位置づけられると強調している。

