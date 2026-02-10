オーシャンフロントに建つ「葉山別邸」Produced by 葉山うみのホテル 2026年3月完成予定！「うみの不動産」が販売

シマダグループ株式会社葉山別邸外観と街並み完成予想CG

シマダグループ（本社：東京都渋谷区、代表：島田成年）が手がける、海に面したセカンドハウス「葉山別邸」が、2026年3月に完成予定です。本物件の販売は、葉山・逗子・鎌倉エリアで不動産売買仲介・賃貸仲介を行う「うみの不動産」が担当します。

海と光がゆっくりと表情を変える葉山の特等席

「葉山別邸」は、シマダグループの一社であるシマダアセットパートナーズが手がけるオーシャンフロントに建つセカンドハウスとして、2026年3月に完成予定です。

販売は、うみの不動産が行います。

青く澄んだ海と豊かな自然に抱かれ、心ほどけるひとときを過ごせる海辺のリゾート・葉山。葉山マリーナにもほど近いこの地で、シマダグループが掲げる「いい時間（とき）をつくる」という理念のもと、葉山とうみ、そして人をつなげてきた「葉山うみのホテル」がプロデュースいたしました。

サウナやエレベーター、屋外シャワーなど、穏やかな時間を支える設備や工夫を随所に取り入れ、住まう方の心地よさを大切にした住空間を実現しています。

■上質な設備

暮らしの動線を整え、日常に上質な心地よさをもたらす設備を丁寧に選定しました。

プライベートサウナやホームエレベーター、屋外シャワーなど、セカンドハウスとしての非日常性と、長く快適に過ごせる住まいとしての実用性を両立しています。

中でも、使う人の五感を心地よく刺激するハイエンドなイタリアのキッチンブランド、Valcucineのキッチンは、暮らしに喜びをもたらします。

Valcucine製キッチン 参考写真■物件イメージリビング・ダイニング完成予想CG イタリア製Valcucineのラグジュアリーなキッチンを備えるベッドルーム完成予想CGルーフバルコニー完成予想CG■物件概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/301_1_4499aa0d925393cf45e7ea8396325bad.jpg?v=202602101051 ]

都心から車で約70分のアクセス

ホテルクオリティの清掃サービス

葉山別邸から徒歩7分の「葉山うみのホテル」が、清掃や設備状況の確認など、セカンドハウスの維持管理をサポートします。ホテル監修の定期清掃で、セカンドハウスを「いつでも洗練された場所」へと整えます。

■葉山うみのホテルについて

“うみにあいにいく”をコンセプトにしたライフスタイル型リゾートホテル。美しい水平線を一望できる客室や、グループで楽しめる「Bunk room」など、多彩な滞在スタイルをご用意しています。1階「SANDBAR」では地元食材を使った料理やカクテルを楽しめ、宿泊以外の方も利用可能。都心から約1時間で、海と夕日が織りなす特別なひとときをお届けします。

電 話 ： 046-854-7411

所 在 地 ： 〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内251-1

詳細を見る :https://www.umino-hotel.com/

地域に寄り添う「うみの不動産」

「うみの不動産」は、2025年4月に株式会社UMSリアルエステートより事業を引き継ぎ、シマダグループに参画しました。葉山・逗子・鎌倉エリアに根差した不動産売買仲介および賃貸仲介を行い、地域で培ってきた信頼と知見を活かした提案を行っています。

さらに、「葉山うみのホテル」や介護施設「葉山うみのホテルサービスレジデンス」と連携しながら、地域に根差した質の高いサービスを提供してまいります。

＜会社概要＞

社名：うみの不動産Co.Ltd

代表：丸山 俊介

所在地：神奈川県三浦郡葉山町堀内997-21 1階

TEL：046-884-8550

URL：https://umsresort.com/

シマダグループについて

シマダグループ株式会社は、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間（とき）」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

＜本社概要＞

社名：シマダグループ株式会社

代表： 代表取締役社長 島田 成年

本社所在地：東京都渋谷区代々木3丁目22－7新宿文化クイントビル 14F

URL：https://shimadahouse.co.jp/