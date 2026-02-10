【転職動画サイト「体験入社」】株式会社丸亀製麺が「体験入社動画」を導入！

株式会社体験入社

株式会社体験入社（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：松本聖司）は、この度、讃岐うどん専門店を運営する株式会社丸亀製麺（以下、丸亀製麺）が、当社の提供する転職動画サイト「体験入社」の「体験入社動画」を導入したことをお知らせいたします。この導入は、「入社前には“入社後のリアル”が見えにくい不安」という課題を解消し、丸亀製麺が求める「自社にマッチした人材」の獲得をサポートいたします。

◎変革期を迎える飲食業界の採用課題

近年、飲食業界においては、労働人口の減少に伴う人手不足が深刻化しており、多くの企業が業務効率化のためにDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進しています。しかしその一方で、お客様は食事のおいしさだけでなく、店舗での体験や接客を通じた「人の温かみ」や「感動」を求める傾向も強まっており、効率化とホスピタリティの両立、あるいは独自の付加価値の創出が企業成長の鍵となっています。

このような背景の中、従来の転職サービスの文字だけの求人情報だけでは、「店舗の雰囲気」「研修制度」「1日のスケジュール・休日」といった“入社後のリアル”を求職者に伝えることは困難です。この情報ギャップが、求職者と求人企業の双方にとって「入社後のミスマッチ」を引き起こす原因となっていました。さらに、企業の独自のこだわりが伝わらないために、本来であれば理念に共感し活躍できたはずの人材を逃してしまう「採用機会の損失」も問題となっています。

◎「体験入社動画」の導入背景

丸亀製麺は、全店で粉から打つ「手づくり・できたて」にこだわり、国内860店舗以上（※2025年12月1日現在875店舗）、海外にも店舗を展開する世界的な讃岐うどん専門店です。丸亀製麺の成長を支える独自の「麺職人制度」や「心的資本経営」（※「心的資本経営」はトリドールHDが掲げる経営思想）といった企業文化、そして飲食業界のイメージを覆す働きやすさを、従来の転職サービスの文字だけの求人情報だけでは伝えきれませんでした。今回導入された「体験入社動画」では、「体験入社役のモデル」が実際に丸亀製麺に1日体験入社をして、”入社後のリアル”をお伝えします。構成は以下の通りです。

1. マネージャーが語る「会社・事業の強みと成長性」

体験入社モデルが、競合他社と比較した際の丸亀製麺の魅力についてマネージャーへインタビュー。「人との対話を重視した接客」「全店での店内製麺と麺職人制度」「英国や米国など海外展開を含む成長性」について、求職者と同じ目線で分かりやすく解説します。

2. こだわりの「製麺」を研修施設でリアルに体験

体験入社モデルが、丸亀製麺の根幹である「製麺」の研修を実際に体験。生地を「赤ちゃんの肌のように」扱う繊細な技術や、マニュアルだけではない職人技の奥深さを紹介します。また、実際につくったうどんを店長（麺職人）のものと食べ比べることで、未経験からプロを目指せる充実した研修体制の質を具体的に紹介します。

3. 現場社員の「本音」に迫る座談会

入社後のリアルな働き方について、体験入社モデルが店長とマネージャーの本音に迫ります。「飲食業界は休めない・帰れない」というイメージに対し、「勤務時間の実態」や「子供6人を育てながら活躍する店長の転職理由」、「家族行事への参加状況」など、求職者が本当に知りたいワークライフバランスの情報を率直にお伝えします。

「体験入社動画」により、求職者は入社後の具体的なイメージを持つことができます。”入社後のリアル”を動画で可視化することで、「飲食業界は仕事とプライベートの両立が難しいのではないか」「キャリアアップの道筋はあるのか」「未経験でも技術を習得できるのか」といった不安を解消し、より意欲と適性の高い人材の応募を促進します。また、今回の採用動画「体験入社動画」を通じて企業の魅力を透明性高く発信することは、採用動画を活用した採用ブランディングの好事例となります。

・体験入社動画の導入企業の一例

Amazon Japan様、トヨタコネクティッド様、Nicole BMW様、LUSH JAPAN様、小松製作所様、SmartHR様、リブセンス様

三井不動産リアルティ様、三菱地所ハウスネット様、住友林業ホームサービス様、住友林業緑化様、住友林業ホームテック様、レオパレス21様、大東建託様、東建コーポレーション様

サッポロライオン様、ワタミ様、鎌倉パスタ様、磯丸水産様、BuySell Technologies様、IDOM(Gulliver)様、バイク王＆カンパニー様、スタジオアリス様

日本交通様、流通サービス様、ダイセーロジスティクス様、アーク引越センター様、スタッフサービス・エンジニアリング様、コプロコンストラクション様 など

導入企業事例ページ：https://media.taikennyusha.com/movie/

・丸亀製麺の体験入社動画

■1分でわかる！ショート動画

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=S5hozZVLXaA ]

■フルバージョン動画

◎「文字情報だけの採用」からの脱却。転職動画サイト「体験入社」が目指すマッチング

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=o-s7b0UcCyc ]

～「文字だけで、決めないで！」動画で事実を確かめる、新しい転職のスタンダード～

従来の転職市場において当たり前とされてきた「文字だけの求人情報」は、実態が見えないがゆえに、求職者に「入社後のリアルが見えない不安」という大きな負担を強いてきました。 転職動画サイト「体験入社（https://media.taikennyusha.com/）」は、この課題を解決するために「動画による入社後のリアルの開示」を掲げた、新しい転職プラットフォームです。

最大の特徴は、文字だけの求人情報では伝えきれない、あるいは隠されてしまいがちな「入社後のリアル（事実）」を動画で可視化している点にあります。

具体的には、文字だけの求人情報だけでは判断しづらい「実際の仕事内容」「給与・年収のリアル」「残業・休日の実態」、「社員の人柄・社風」。これらを独自の「体験入社動画」として公開することで、求職者は応募前に企業のありのままの姿を確認できます。 なお、サイト内には「AI求人検索機能」を搭載しており、希望条件を入力するだけで、自分に合った「動画求人」をスムーズに検索・発見することが可能です。

「文字情報の限界」を動画による情報開示で突破する。 私たちは、すべての求職者が「入社後のリアル」を知った上で職業選択ができる、ミスマッチのない社会を実現します。

◎転職動画サイト「体験入社」第三者メディアによる評価

日本経済新聞社の日経電子版にて「転職支援サービス新興の体験入社、「AI採用」で差別防止の独自指針（2025年10月9日付）」、「求人動画と希望条件をAIで照合し、入社後のミスマッチ低減をめざす取り組み（2025年7月26日付）」として紹介されました。

加えて、J-WAVEのラジオ番組「STEP ONE」内「SAISON CARD ON THE EDGE」コーナー（2025年8月12日放送分）に出演いたしました。この放送では、株式会社体験入社 代表取締役社長の松本聖司がゲストとして招かれ、「動画とAIを活用した転職サポートの可能性」に焦点を当て、活況な転職市場の動向から「体験入社AI」の具体的な仕組みまで、多岐にわたるテーマでお話ししました。番組の最後には、転職は人生の大きな決断であり、入社前に求人企業の”入社後のリアル”を確かめることの重要性が語られ、当社サービスの信頼性と社会的な必要性が改めて示されました。

【参考情報】

・株式会社体験入社 プレスリリース/メディア掲載一覧

https://media.taikennyusha.com/news/

◎株式会社体験入社の今後の展望

当社は、「リアルを公開し、採用を変え、国を伸ばしていく。」というミッションのもと、求人動画とAIを組み合わせることで、従来の転職サービスでは実現できなかった”入社後のリアル”を可視化し、求職者と求人企業の双方にとって最適なマッチングを実現していきます。

◎会社概要

株式会社体験入社 代表取締役社長 松本聖司

会社名：株式会社体験入社（英表記：Taikennyusha, Inc.）

代表者：代表取締役社長 松本 聖司

本社所在地：〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 2F

横浜セールスセンター：〒220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-31-7

設立：2019年11月27日

資本金：5,000,000円

取引銀行：三菱UFJ銀行 鎌倉支店

顧問弁護士：松尾 剛行氏（桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士、一般社団法人AIリーガルテック協会 代表理事）

事業内容：転職動画サイト「体験入社」の開発・運営／『体験入社動画』を活用した採用マーケティング支援

有料職業紹介事業許可番号：14-ユ-301555

URL：https://media.taikennyusha.com/