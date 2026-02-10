【神戸・垂水の勝田塾】春期講習2026受付開始。新学年の不安を「できる！」に変える春。新小6・中3・高3生には一足早い受験対策を！

株式会社勝田塾

個別授業の勝田塾（神戸市垂水区、代表：勝田 雅也）では、2026年度の新学年に向けた『春期講習2026』の受講生募集を開始いたします。

春休みは、これまでの学習の不安を解消し、次のステージへ飛び出すための大切な準備期間です。勝田塾では、講師が目の前でホワイトボードを使って解説する「オーダーメイドの個別授業」と、自分一人で勉強できる力を養う「自習サポート」を組み合わせ、お子様一人ひとりの目標に合わせた春の特別プランをご提案します。

◆ この春、お子様の「わからない」を「得意」に変える2つの柱

「塾に通っているけれど、本当に身についているのかしら？」「受験生になるけれど、何から始めたらいいの？」そんな保護者様の不安を、勝田塾独自の指導スタイルで解消します。

1. 講師が目の前で教える、本当の『個別授業』

勝田塾の授業は、ただ横に座って見守るだけの指導ではありません。一人の生徒のために時間をかけて準備した授業計画書に基づき、ホワイトボードを使って「なぜそうなるのか」ということを根本から丁寧に解説します。3学期の総復習はもちろん、苦手分野にまでさかのぼって、新学年の学習がスムーズに進む土台を作ります。

2. 迷わずに机に向かえる「自習の仕組みづくり」

春休みはどうしても生活リズムが乱れがちですが、勝田塾では「いつ、何を、どこまでやるか」を具体的に決める独自のPDCAサイクルを導入しています。自習室を活用し、講習期間中に「自分一人でも勉強できる習慣」を身につけていただけます。

◆ 【学年別】勝田塾の春期講習・重点プラン

特に「来年は受験生」という節目を迎えるお子様（現・小5、中2、高2）には、一足早いスタートダッシュをおすすめしています。

- 新小学6年生（現・小5）：中学受験・基礎固めプラン算数の割合や図形など、高学年でつまずきやすい単元を総点検。中学受験を控えたお子様には、基礎の穴を埋め、自信を持って最上級生になれるよう指導します。- 新中学3年生（現・中2）：高校入試・先取り戦略プラン中1・中2の全範囲から、入試に出やすいポイントを凝縮して復習。部活動と両立しながら、志望校合格に向けた「自分だけの学習ロードマップ」を一緒に作成します。

- 新高校3年生（現・高2）：大学受験・合格逆算プラン共通テストや志望校の傾向を分析し、今この春休みに「どの科目を、どこまで終わらせるべきか」を明確にします。1週間チェックリストを用いた緻密な管理で、受験生としての自覚と実力を養います。

《春期講習2026 実施概要》

- 期間： 2026年3月14日（土） ～ 4月7日（火）- 対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生- 形式： 1対1 または 1対2 の個別授業- 内容： 3学期の総復習、新学年の先取り学習、志望校別受験対策- 特典： 自習室は期間中、無制限で利用可能ですお問い合わせはこちら :https://katsudajuku.co.jp/inquiry/

◆ 代表 勝田 雅也のコメント

「『苦手を克服したいけど、どうしたらいいかわからない』。そんなお子様の背中をそっと押してあげるのが、春期講習の役割だと考えています。特に受験を控えた学年の皆さんは、この春休みの過ごし方ひとつで、1年後の景色が大きく変わります。勝田塾の『個別授業』で、解ける喜びを体験し、最高にワクワクする新学年を一緒にスタートさせましょう！」

《無料個別相談・体験授業を随時受付中》

講習の受講や、入塾をご検討中の方には、現在の学力を分析し、新学年へのアドバイスを行う「無料個別相談・体験授業」を実施しております。無理な勧誘はいたしませんので、お子さまの学習習慣でお悩みの方は、ぜひお気軽に教室までお越しください。

◆ 勝田塾 概要

塾名： 個別授業の勝田塾

所在地： 兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘7-14 2F

対象： 小学校3年生 ～ 高校3年生

事業内容： オーダーメイドカリキュラムによる個別授業、自習管理、受験指導

公式サイト： https://katsudajuku.co.jp/

◆ 本件に関するお問い合わせ・無料相談のお申し込み

株式会社 勝田塾

TEL： 078-742-6924（受付時間：平日 14:00～22:00）

MAIL：info@katsudajuku.co.jp または公式サイトのお問い合わせフォームより承ります