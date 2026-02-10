淀屋橋odonaで開催の抽選会に「Lotlly S」を導入―株式会社PKBソリューションが提供するシリアルコード抽選システム

株式会社PKBソリューション

株式会社PKBソリューション（本社：滋賀県野洲市、代表取締役：山本浩史）は、同社が提供するシリアルコード抽選システム「Lotlly S(ロトリーエス)」が、2026年1月19日（月）より開催の「淀屋橋odona 冬の特選抽選会」(主催：淀屋橋odonaキャンペーン運営事務局)に採用されたことをお知らせします。

イベント概要

商業施設内の回遊や認知度向上を目的とした、購入者限定のシリアルコード抽選キャンペーンです。

淀屋橋odona 冬の特選抽選会

■実施期間：2026年1月19日（月）～2026年2月15日（日）

■開催場所：淀屋橋odona

■住所：大阪府大阪市中央区今橋4丁目1－1

■抽選概要：

キャンペーン期間中、カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み取り、専用サイトにアクセス。シリアルコードを入力すると抽選に参加でき、抽選結果に応じて賞品を受け取ることができます。

■賞品の受け取り方法：

・発送でのお受け取りの場合

当選賞品の発送先住所を専用フォームにご登録いただき、後日、登録住所へ賞品を発送します。

・店舗での引換の場合

画面上の「賞品引換」ボタンを操作し、引換画面を対象店舗で提示することで賞品を受け取れます。引換完了後は画面が「引換済」に切り替わります。

代理店担当者コメント

今回のLotlly S採用にあたり、選定および導入支援を行った代理店担当者に、導入の背景や決め手について伺いました。

◎テナントの魅力を“体験”で届ける新キャンペーンを展開

淀屋橋odonaは、御堂筋のランドマークとして多くのビジネスパーソンの皆様にご利用いただいています。

各店舗のこだわりを「知識」として知ってもらうだけでなく、実際に「体験」してもらうきっかけを作りたいと考え、今回のキャンペーンを企画しました。景品に「お店で受けられる上質なサービス」そのものを据えることで、お客様に新しい「お気に入り」を見つけるオドロキを楽しんでもらい、施設をもっと好きになってもらいたい、という想いを込めています。

◎初のデジタル抽選をスムーズに実現

私たちは商業施設の販促をサポートする代理店として、デジタル施策でも「お客様がスムーズに楽しめること」を何より大切にしています。今回、PKBソリューションさんにお願いした決め手は、他施設での確かな実績があり、スマホ一つで完結する「デジタル抽選（インスタントウィン）」のノウハウが豊富だったことです。

こちらの要望に対するレスポンスが驚くほど速く、的確だったのが本当に心強かったです。「これなら妥協せずに良いものが作れる！」と確信できましたし、無事に形にすることができて、非常に感謝しています。

◎淀屋橋odonaの“とっておきの体験”が当たるご褒美抽選会

今回の「冬の特選抽選会」では、スタッフ一同が「これ、自分が当てたい！」と思うような、odona自慢の「とっておきの体験」をたくさん用意しました。 予約困難な名店でのランチや、お仕事帰りにリフレッシュできるリラクゼーションなど、当たった瞬間から毎日がちょっと楽しくなるような特別なラインナップです。

お仕事の合間にお立ち寄りいただき、QRコードからパッと気軽に参加できるので、ぜひ「冬の自分へのご褒美」を狙ってみてくださいね。いつも通り過ぎているあの場所で、素敵な出会いが待っているはずです。odonaでしか味わえない、ちょっと贅沢な冬を一緒に楽しみましょう！

（株式会社アド・ウォーク 徳永様・角谷様）

PKBソリューション担当者コメント

本キャンペーンは、淀屋橋odonaのご要望を丁寧に伺いながら、想定されていた仕様を短期間で形にしました。

商業施設の販促施策として「デジタル抽選会を実施したい」とのご相談をいただき、当社デジタル抽選システム「Lotlly S」の導入をご検討いただきました。

過去の実施事例やイメージ図、抽選の流れなどを共有しながら、短期間で具体的な企画内容のすり合わせを行いました。

「景品ごとに引換数を管理したい」というご要望を受け、景品ごとに等級を設定する運用をご提案し、実際の運用に沿った形でシステムをご活用いただけた点が、採用の決め手の一つになったと感じています。

当初は基本仕様を前提に「9等＋はずれ」での運用を想定していましたが、企画進行の中で景品構成が変更となり、「14等＋はずれ」への拡張や、応募時の個人情報入力を外部サイトへ誘導したいというご要望もいただきました。標準仕様外の対応ではありましたが、社内で調整を重ね、スケジュールに間に合う形で柔軟に対応することができました。

特に外部サイトでの個人情報取得については、不正応募を防止する仕組みが課題となりましたが、当社システムで発行する「参加者番号」と当選結果を照合する運用を取り入れることで、セキュリティ面にも配慮した形での実施を実現しました。

今回の取り組みを通じて、多くの方に安心してご参加いただける抽選キャンペーンとなり、淀屋橋odona施設の来館促進や売上向上に少しでも貢献できていれば幸いです。

（PKBソリューション担当者）

Lotlly Sの特徴

「Lotlly S」は、シリアルコードを活用した抽選キャンペーンの実施・管理が可能なデジタル抽選システムです。

アプリのインストールは不要で、参加者はQRコードを読み取るだけでキャンペーンに参加できます。

賞品引換時には、スマートフォン画面上で消込（もぎり）操作を行うことができ、当選賞品に加え、はずれ時の残念賞なども含めた引換状況を一元管理できます。これにより、イベント運営の効率化に寄与します。

可変QRコード（※ユニークURLとして提供）にも対応しており、参加者はQRコードを読み取るだけでシリアルコードが自動入力されるため、入力ミスや入力作業の負担を軽減します。

さらに、ポイント付与、インスタントウィン抽選、全員プレゼント形式など、目的に応じたキャンペーンタイプを選択できます。利用シーンに合わせて最大7種類の抽選ゲームアニメーションの中から希望のアニメーションを選択でき、参加者に体験価値の高いキャンペーン演出を提供します。

●Lotlly S サービスサイト

https://lotlly-s.net/

●Lotlly S 無料デモ

https://lotlly-s.net/demo.html

お問合せ

●お問合せ・資料請求

https://lotlly-s.net/request.html

プレスリリース担当者 宛

電話：03-5577-7888（平日9:00～18:00／土日、休日は除く）

会社情報

会社名：株式会社PKBソリューション

所在地：〒520-2331 滋賀県野洲市小篠原１１１５番地の５

東京支店：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目16番地1 いちご神田錦町ビル９階

会社サイト：https://www.pkbsolution.co.jp/

※プライバシーマーク使用許諾認定 認定番号 第17002416号

※情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) 認証番号：MSA-IS-429

JIS Q27001:2025(ISO/IEC 27001:2022+Amd 1:2024)

※クラウドセキュリティ認証(ISMS-CL) 認証番号：MSA-IS-429-CL

JIS Q27017:2016(ISO/IEC 27017:2015)

（認証範囲）

AWSを利用した以下のモバイルキャンペーンプラットフォームの提供

・スタンプラリーシリーズ

・クーポンシリーズ

・抽選システムシリーズ

・健康アプリシリーズ

・入場制限シリーズ

（クラウドサービスの種類）

クラウドサービスプロバイダ／クラウドサービスカスタマ

※「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。