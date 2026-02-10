「エンジニア人生の再開発！」天使と悪魔がささやく脳内葛藤を実写化。Wealthy Design、全5話の連ドラ型採用CMを1月29日より順次公開
SESを主軸にシステム開発・インフラ構築を手がけるIT企業、Wealthy Design株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：堀越 誠一朗）は、2026年1月29日（木）より、エンジニアのキャリアに潜む葛藤を描いた採用CM「天使と悪魔」の放映を開始しました。
本CMは、エンジニアであれば一度は感じたことのある「このままでいいのか？」というキャリアの違和感を起点に、キャリアを“人生の要件定義”として捉え直す、IT企業ならではの視点で描いた作品です。
◆ CM概要
本CMは、ITエンジニアであれば誰もが一度は向き合う「人生」や「キャリア」に対する悩みや葛藤をテーマにした採用CMです。物語は、一人のエンジニアが自身のキャリアに違和感を抱き、答えの見えない問いに悩み続ける姿から始まります。
その心の内に現れるのが、天使役の 幸田あかり さんと、悪魔役の ルチコ さん。二人が耳元でささやく言葉によって、エンジニアの葛藤は次第に深まっていきます。「このままでいいのか」「割り切るべきか、それとも向き合うべきか」葛藤がピークに達したとき、エンジニアはどのような選択をし、どんな決断を下すのか。
本CMでは、その過程を通じてエンジニアが自分自身の人生と向き合う姿を描いています。キャリアに迷いを感じているエンジニアの方にとって、共感や気づきを得られる内容となっているほか、天使と悪魔という対照的な存在を演じる幸田あかりさんとルチコさんの表現も大きな見どころの一つです。
エンジニアの悩み、葛藤、そして選択と決断の行方に、ぜひご注目ください。
▼プレスリリース限定公開：CM「天使と悪魔」（横型特別版）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=A4xyFwyrbHg ]
※スマホ視聴に特化した縦型本編は各SNSで順次公開
◆ 公開・放映情報
本採用CMは、スマートフォンでの視聴に特化した「縦型ショートドラマ」形式を採用しており、2026年1月29日（木）より公開いたします。
YouTubeチャンネル「フルスタックエンジニア社長 ‐ 堀越誠一朗」 にて配信するほか、TikTok、Instagramを含む各種SNSにおいても公開いたします。
なお、本採用CMシリーズは、全5話構成の連ドラ型採用CMとなっており、2026年1月29日（木）の第1話公開を皮切りに、毎週木曜日19時より順次配信いたします。物語が進むにつれて深まるエンジニアの決断に、ぜひご注目ください。
▼ CM「天使と悪魔」（縦型通常版）
https://www.youtube.com/shorts/l9COfXwZkg0
▼ YoutubeチャンネルURL：
https://www.youtube.com/@seiichirohorikoshi
▼ TikTokチャンネルURL：
https://www.tiktok.com/@seiichirohorikoshi
▼ InstagramチャンネルURL：
https://www.instagram.com/seiichirohorikoshi/
◆ CMの制作背景
エンジニアとして経験を重ね、技術も実績も積み上げてきた。それでも、心のどこかで消えない違和感。
- 安定しているはずなのに、成長している実感がない。
- 評価や年収が、自分の納得感と噛み合っていない。
- 働き方や案件が、いつの間にか“自分で選んだもの”ではなく“選ばされているもの”になっている。
Wealthy Design株式会社は、こうした悩みを、個人の甘えや迷いではなく、「キャリア設計のズレ」だと捉えています。本CMでは、エンジニアの頭の中で繰り返される「天使と悪魔の囁き」という表現を通して、言葉にしづらいリアルな葛藤を可視化しました。案件、評価、年収、働き方。それらが気づかないうちに、“誰かが決めた設計”の上で動いてしまっていないか。
本CMを通して伝えたいのは、「エンジニア人生は、何度でも再設計できる」というメッセージです。自分を誤魔化すのをやめ、自分の意思でキャリアを再開発する。その選択肢の一つとして、SES × システム開発の会社であるWealthy Design株式会社の在り方を提示しています。
◆ 企業紹介
Wealthy Design株式会社は、クラウド（特にAWS）を軸に、ITシステム開発・インフラ構築、SES（常駐型技術支援）および技術コンサルティングを提供するIT企業です。
「豊かな創造で世界を巻き込む」をビジョンに掲げ、最新技術の追求と、現場で価値を発揮できる実践的な技術支援を重視しています。また、エンジニア一人ひとりの成長と働きやすさを大切にし、リモートワークを含む柔軟な働き方の整備や、技術教育・資格取得支援といった成長支援制度を積極的に推進しています。
経験が浅いエンジニアや、新たな技術領域に挑戦したいエンジニアであっても、着実にキャリアを形成できる環境づくりを重視し、技術力とチーム力を掛け合わせた価値提供を目指しています。
◆ 企業概要
会社名：Wealthy Design 株式会社
事業内容：
・ SES事業（常駐型技術支援）
・ ITシステム開発
・ AWSを中心としたクラウドインフラの設計・構築・運用
▼コーポレートサイト：
https://wealthy-design.com
※ 採用情報および採用応募は、上記コーポレートサイトにて受け付けております。
◆ 出演者・関係者情報
天使役
幸田あかり
10代でモデルとして活動をスタートし、映画やドラマへと活躍の場を広げてきた女優。ファッション誌の専属モデルや映画主演を経験し、2026年からは「幸田あかり」として活動。
[コメント]
是非たくさんの方に届きますように。よろしくお願いいたします。
https://www.instagram.com/akari_koda_/
▼公式X
https://x.com/akari_koda_
悪魔役
ルチコ
モデル、グラビアアイドル、コンカフェプロデューサー、雑誌各種掲載、舞台「獅子の如く」出演、ショートドラマ出演、ABEMA「給与明細」出演、各ポーカー大会MC、グラビアDVDリリース、アツ姫オーディショングランプリ、ポーカークイーン他
[コメント]
皆様を誘惑できるような悪魔になれていたでしょうか？(ハート)ルチコ
https://www.instagram.com/ruchiko1217
▼公式X
https://x.com/ruchikolle
Wealthy Design 株式会社代表取締役
堀越誠一朗
SESに対して、「成長できるか分からない」「現場ガチャが不安」
そう感じているエンジニアは少なくありません。
私たちはその不安から目を背けず、案件選定、現場フォロー、キャリア相談まで、一貫して向き合うことを大切にしています。
この採用動画では、SESという働き方の中で、どうすればエンジニアが前向きに成長できるのか、その考え方を率直にお伝えしました。
環境次第で、エンジニアの未来は大きく変わります。その選択肢の一つとして、私たちを知っていただけたら幸いです。
◆ 今後の展開
本CMはシリーズ化を予定しており、
2026年1月29日から毎週木曜日19時より、各種SNSにて5話公開予定です。
Wealthy Design株式会社では、今後も
エンジニアのキャリアと真剣に向き合う発信を通じて、
IT業界における新しい選択肢を提示していきます。