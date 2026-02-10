ヨシダグループ創業120周年記念 第20回「DNA特別講演会」を8月2日に開催。サグラダ・ファミリアなどで著名な聖家族贖罪聖堂 彫刻家・外尾悦郎氏ら豪華講師陣が登壇
歯科医療機械の総合商社である株式会社ヨシダ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：山中一剛）は、2026年に創業120周年を迎えることを記念し、同年8月2日（日）東京国際フォーラムにて第20回「DNA（Dental Next Action）特別講演会」を開催いたします。
また、これに先立ち3月15日（日）には、最新のセンシング技術とデジタル技工をテーマとした第19回DNA特別懇談会を開催いたします。
第20回DNA特別講演会
DNA（Dental Next Action）特別講演会とは
「歯科医療の次の時代を創造する」をキャッチコピーに、毎回多岐にわたるテーマから歯科医療の新たな価値を提唱する特別講演会です。 これまで、予防医療、公衆衛生、食育、摂食嚥下、スポーツ、脳科学、マインドフルネスなど、歯科の枠に留まらない様々な分野のスペシャリストを講師に招き、延べ3,000名以上の医療従事者の皆様と共に歯科の可能性を探求してまいりました。
■ 第20回のテーマは「継承と共創 ～BEYOND DENTISTRY～」
記念すべき第20回大会では、「BEYOND DENTISTRY（歯科医療の枠を超えて）」を掲げ、120年の歴史を「継承」しつつ、多様な知との「共創」によって未来を描きます。本講演会では、臨学産官民の各分野をリードする豪華講師陣を招聘し、歯科医療が社会において果たすべき役割と、その未来像について語り合います。
■ 登壇講師・講演内容- 外尾 悦郎 氏（聖家族贖罪聖堂 彫刻家）
「完成なき感性 ガウディという未来」
- 柳沢 正史 氏（筑波大学 国際統合睡眠医科学研究機構 機構長・教授）
「睡眠の謎に挑む ～健やかな睡眠から始まるウェルネス～」
- 吉森 保 氏（大阪大学医学系研究科 特任教授）
「生命科学が拓く不老長寿の世界 ～オートファジーの基礎研究から社会貢献へ～」
- 高橋 英登 氏（公益社団法人日本歯科医師会 会長）
「歯科医療が日本を救う！」
■ 先駆けて開催される第19回では「センシング × デジタル」を深掘り
第20回への布石として開催される第19回DNA特別懇談会では、「体内時計」と「サーカディアンリズム（概日リズム）」をテーマに設定しています。 口腔内から得られる連続的な生体データを可視化するウェアラブルセンサー「オーラルサーモ（連続測定電子体温計）」の活用や、最新の3Dプリンター「SprintRay Pro2」を用いた革新的な製作プロセスなど、テクノロジーと臨床が融合する新しい歯科医療の姿を提案します。
第19回DNA特別懇談会
■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/129103/table/11_1_96d100f2efaacf0ddcb1686a53ca1353.jpg?v=202602101051 ]
https://lp.yoshida-dental.co.jp/dnaspecialseminar
私たちは「いい歯科医院を共に創り続け、人が集まる“いい会社”となる」ことを掲げています。歴史の重みを感じながらも、若き情熱や異業種の知見を交差させ、「一生つづく健倖を、口から」実現するための大きな一歩を、医療従事者の皆様と共に踏み出したいと考えております。
株式会社ヨシダ https://www.yoshida-dental.co.jp/
1906年創業のヨシダグループは、現存する日本最古の歯科機械メーカーとして、歯科医療の発展とともに歩んできました。
全国の歯科医院や大学・病院に向けて、製品とサービスを通じて「いい歯科医院を共に創る」ことを企業スローガンに掲げ、歯科医療従事者や患者さん、そして地域社会すべてのステークホルダーに貢献しています。
これからも「デンタルネクストアクション」を合言葉に、一人ひとりの気づきを次の行動へとつなげ、地域医療の未来を支えてまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ヨシダ G-PLUS事務局
Email：g-plus@yoshida-dental.co.jp
URL：https://www.yoshida-dental.co.jp/