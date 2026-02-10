特集「今、見直しておきたい いざというときの行動と備え」／表紙＆インタビュー田中律子さん／情報誌『めりぃさん』vol.35 2月10日発刊
情報誌『めりぃさん』Vol.35はの特集は「防災」。いざというとき、あなた自身がどう行動すべきか、いまからできる備えをご紹介します。
【特集】もしもの時、「生き延びるために」どう行動すべき？
災害は、いつ・どこで起こるかわかりません。どこにいても冷静に避難できるように、命を守るための知識を持つことが重要です。災害の種類や状況別の避難行動を、防災の専門家 国崎信江さんに聞きました。
防災は日常とつながってる！ 災害を乗り切る"使える防災"とは？
「防災＝特別な備え」と思いがちですが、本当に役立つ備えは"日常の延長"にあります。無理なく続けられる"使える防災"こそが、自分と家族を守る力になります。防災を自然と日常に取り入れるヒントをお届けします。
報道ではわからない被災地の現実 もしものとき、大切なペットを守れますか？
災害時に大切なペットを守るための第一歩は、"もしものときのリアル"を知ること。被災地の視察をしてきた獣医師が、災害時に起こることを語ってくれました。持ち出しできる「ペット用の備え」もご紹介。本当に役立つ備えを一緒に考えていきましょう。
【注目企画】災害時にもおすすめ 缶詰・レトルト食品のアイデア料理
備蓄食品で味に飽きやすい「缶詰」「レトルト食品」を使ったアレンジレシピを紹介。鍋一つでつくれるので洗い物も少なく、忙しい日のごはんづくりにも大活躍です！
【注目企画】これからの季節を快適に過ごす 花粉対策でお部屋の空気改革！
2月上旬から飛び始める「花粉」。今年の春の花粉飛散量は、例年よりも多いと予想されています。そこで、お家の中に花粉を入れないための対策を専門家に教えてもらいました。
【スペシャルインタビュー】タレント・俳優 田中律子さん
その場がぱっと華やぐような笑顔が素敵な田中律子さん。現在、沖縄・東京・山の家の三拠点生活を満喫中です。軽やかでポジティブな生き方や、名ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編撮影などについて伺いました。
公式LINEアカウントから 読者プレゼント＆電子版もチェック！
読者の皆様には毎号プレゼントをご用意。プレゼントの応募は『めりぃさん』公式LINEアカウントの友達追加＆アンケート回答で応募できます。
プレゼント応募＆定期郵送申し込みも公式LINEアカウントから可能
『めりぃさん』公式LINEアカウントの追加は下記の二次元コードを読み込むだけでOK。
プレゼント応募方法
(１)『めりぃさん』公式LINEアカウントのメニューを開いて「プレゼント応募」をタップ。
(２)希望する商品の写真下にある「このプレゼントに応募」をタップ。
(３)氏名、住所などの必要事項とアンケート回答で応募完了！
毎号、発刊日には『めりぃさん電子版』も配信中。
最新号はスマートフォンやタブレット、パソコンなどで無料で閲覧可能。
さらに無料の会員登録をしていただくと、過去のバックナンバーも無料で閲覧できます。
この機会にぜひ『めりぃさん』をお楽しみください！
めりぃさん電子版
https://merry.actibookone.com/(https://merry.actibookone.com/)
※一部権利の関係で電子版には掲載のないページもございます
※バックナンバーの公開は予告なく終了する場合があります。ご了承ください。
情報誌『めりぃさん』について
「人生を陽気に楽しみ、心身ともに健やかに生きる」をテーマに、女性が抱えるお悩みや課題に対して、参考になる情報を隔月でお届け。記事は医師、看護師、栄養士、ケアマネジャーなどの専門家監修によるヘルスケアの記事を中心に、健康、美容、食、旅、生き方に関するテーマで役立つ情報を掲載しています。日々の生活を明るく、楽しく、豊かに過ごすためのヒントが盛りだくさんです。
誌名は「陽気に」「笑い」「楽しむ」などの意味を持つ「Merry（メリー）」が由来です。
・媒体名：めりぃさん
・発行元：ては～とホールディングス株式会社
・発刊日：偶数月10日発行
・本体価格：無料
・発行部数：50000部
・チャネル：アプリから申し込みによる定期郵送/顧客への手配り
・発行人：後藤 康太
（ては～とホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 グループCEO）
・プロデューサー：松原 賢一郎
・編集人：黒澤 あすか
ては～とホールディングス株式会社について
会社名：ては～とホールディングス株式会社
代表者：代表取締役社長 兼 グループCEO 後藤 康太
東京オフィス：東京都千代田区紀尾井町4-1新紀尾井町ビル3階
事業内容：ホームケア事業／ウェルビーイング事業／IT・マーケティング事業
社員数：371名（グループ合計）
URL：https://www.te-heart.com/