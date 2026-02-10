特集「今、見直しておきたい いざというときの行動と備え」／表紙＆インタビュー田中律子さん／情報誌『めりぃさん』vol.35 2月10日発刊

ては～とホールディングス株式会社

情報誌『めりぃさん』Vol.35はの特集は「防災」。いざというとき、あなた自身がどう行動すべきか、いまからできる備えをご紹介します。

【特集】もしもの時、「生き延びるために」どう行動すべき？

災害は、いつ・どこで起こるかわかりません。どこにいても冷静に避難できるように、命を守るための知識を持つことが重要です。災害の種類や状況別の避難行動を、防災の専門家 国崎信江さんに聞きました。

防災は日常とつながってる！ 災害を乗り切る"使える防災"とは？

「防災＝特別な備え」と思いがちですが、本当に役立つ備えは"日常の延長"にあります。無理なく続けられる"使える防災"こそが、自分と家族を守る力になります。防災を自然と日常に取り入れるヒントをお届けします。

報道ではわからない被災地の現実 もしものとき、大切なペットを守れますか？

災害時に大切なペットを守るための第一歩は、"もしものときのリアル"を知ること。被災地の視察をしてきた獣医師が、災害時に起こることを語ってくれました。持ち出しできる「ペット用の備え」もご紹介。本当に役立つ備えを一緒に考えていきましょう。

【注目企画】災害時にもおすすめ 缶詰・レトルト食品のアイデア料理

備蓄食品で味に飽きやすい「缶詰」「レトルト食品」を使ったアレンジレシピを紹介。鍋一つでつくれるので洗い物も少なく、忙しい日のごはんづくりにも大活躍です！

【注目企画】これからの季節を快適に過ごす 花粉対策でお部屋の空気改革！

2月上旬から飛び始める「花粉」。今年の春の花粉飛散量は、例年よりも多いと予想されています。そこで、お家の中に花粉を入れないための対策を専門家に教えてもらいました。

【スペシャルインタビュー】タレント・俳優 田中律子さん

その場がぱっと華やぐような笑顔が素敵な田中律子さん。現在、沖縄・東京・山の家の三拠点生活を満喫中です。軽やかでポジティブな生き方や、名ドラマ「101回目のプロポーズ」の続編撮影などについて伺いました。

情報誌『めりぃさん』について

「人生を陽気に楽しみ、心身ともに健やかに生きる」をテーマに、女性が抱えるお悩みや課題に対して、参考になる情報を隔月でお届け。記事は医師、看護師、栄養士、ケアマネジャーなどの専門家監修によるヘルスケアの記事を中心に、健康、美容、食、旅、生き方に関するテーマで役立つ情報を掲載しています。日々の生活を明るく、楽しく、豊かに過ごすためのヒントが盛りだくさんです。

誌名は「陽気に」「笑い」「楽しむ」などの意味を持つ「Merry（メリー）」が由来です。

ては～とホールディングス株式会社について

