【空き家問題を地元のプロ集団が解決】足立区の空き家に特化した「相談・片付け・活用・売買」サービスを提供開始。

株式会社skip

足立区を中心に遺品整理サービスを展開する株式会社skip（本社：東京都足立区、代表取締役：堀川 翔太、以下「skip」）は2026年2月1日(日)より、足立区および近郊エリアに特化した「空き家相談・片付け・活用・売買」のワンストップサービスを開始いたしました。

深刻化する空き家問題と、所有者が直面する「リスク」

サービス特設サイト :https://skip-service.com/

現在、足立区近郊でも深刻な社会課題となっているのが、空き家問題です。

物件の管理が行き届かず「特定空家」に指定されると、固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税負担が最大6倍に跳ね上がるリスクがあるほか、自治体からの指導や勧告、周囲への防犯・衛生上の影響など、空き家を放置することで所有者様に生じる金銭的・精神的負担は計り知れません。

こうした状況を受け、「地元の空き家問題を解決したい」という想いから、当社は空き家のご相談から片付け、売却まで一気通貫でサポートする本サービスの提供を開始いたしました。まずはぜひ一度、当社にご相談くださいませ。

足立区に特化したプロ集団が自社一貫対応！

本サービスでは、足立区や周辺のエリアを熟知した弊社スタッフがご相談から片付けまで一気通貫で対応いたします。

サービス内容

遺品整理・片付け

遺品整理士による、家財の仕分け・不用品回収を行います。所有者様の想いに寄り添い、丁寧に作業を進めます。

実際の物件における対応事例

特殊清掃・ハウスクリーニング

孤独死現場の清掃や、長期間放置された汚部屋の徹底清掃を、専門の薬剤と技術で行います。悪臭やカビ、害虫問題についても根本から解決いたします。

空き家管理代行

遠方にお住まいの方、ご高齢の方に代わり、空き家の状態を維持。定期的な巡回や通風、郵便物転送、緊急時の対応までお任せいただけます。

解体・リフォーム相談

解体後の土地活用まで見据え、適正価格での解体業者のご紹介、再活用に向けたリフォーム提案など最適なプランをご提案いたします。

不動産活用・売却相談

信頼できる不動産会社、司法書士、税理士の連携を含め、お客様のご意向に沿った最適な売却・賃貸活用をサポート。納得した形で物件の売却ができるよう、誠心誠意お手伝いいたします。

サービスの特長

私たちskipは、足立区で生まれ育ったメンバーだからこそできる、地域密着型のサービスをお届けします。

足立区育ちの専門家チームによる自社対応

対応にあたるのは、全員が足立区で生まれ育った地元出身のスタッフたち。行政書士（書類・法務）、遺品整理士（片付け）、宅建士（不動産売買）といった各分野のプロが密に連携しながら、空き家に関するお困りごとを解消へと導きます。当社には女性スタッフも在籍しており、丁寧で細やかな対応を徹底しています。

片付けから売買まで、窓口一つで完結

空き家の処分には、家財の整理から不動産登記、売却手続きまで多岐にわたる工程が必要です。本サービスでは、片付けのプロと不動産のプロがチームを組んで、ワンストップで空き家問題に対処します。最初から最後までお任せいただけるため、物件所有者様の煩雑な手間を大幅に削減できます。

金融機関や自治体からも選ばれる、信頼の実績

本サービスを運営する株式会社skipは、地元の信用金庫や行政機関からも日々ご相談をいただいている地域密着型の企業です。これまでに培った地域社会とのネットワークを活かし、ひとつひとつの空き家の状況を見ながら、最適な解決策をご提案します。



「どこに相談していいかわからない」という方は、まずはぜひ一度ご相談ください。

skipについて

詳細はこちら :https://skip-service.com/

遺品整理や生前整理といった「モノの整理」から、行政書士による「権利の整理」、そして宅建士による「不動産の活用」まで幅広く対応する、足立区に密着した会社です。足立区出身のメンバーが多数所属し、このたび開始する空き家関連サービスを含め、地域に根ざしたサービス展開を行っています。

【会社情報】

会社名：株式会社skip

代表取締役：堀川 翔太

本社所在地：東京都足立区北加平町21-30

本店所在地：東京都足立区綾瀬5-14-16 金子ビル102

事業内容：終活相談（終活、遺言書、不動産相続）

貴金属買取（金・プラチナ・ダイヤ・宝石・ブランド品・金券の買取）

遺品整理（遺品整理、生前整理、不用品回収、残置物回収、片付け後のリフォーム）