坂ノ途中、国連開発計画（UNDP）スリランカ事務所とMOUを締結

株式会社坂ノ途中（本社：京都市、代表取締役：小野 邦彦）は、国連開発計画（UNDP）スリランカ事務所と、スリランカにおけるコーヒープロジェクトの形成に向けたMOU（覚書）を締結しました。

UNDPは、貧困の根絶や不平等の是正、持続可能な開発の促進を目的に、世界170か国以上で活動する国連機関です。今回のMOUの締結により、坂ノ途中の海ノ向こうコーヒー事業部とUNDPスリランカ事務所は、スリランカにおけるコーヒーを通じた地域振興を目指し、プロジェクト形成に向け協働していきます。

スリランカでは、中央山岳地帯を中心に紅茶栽培が長年行われてきましたが、近年は生産者の高齢化による人手不足等が深刻化し、耕作放棄地の増加が課題となっています。また、紅茶の生産コストが他国に比べて高いことから、国際市場における競争力の低下も指摘されています。

一方、スリランカは1870年ごろまでは世界有数のコーヒー生産地であり、コーヒー栽培に適した土壌を保有しています。加えて、昼夜の寒暖差が大きい山岳地帯の気候は、高品質なコーヒー生産に適した環境であり、将来的にスペシャルティコーヒーの新たな産地として発展する可能性を秘めています。

海ノ向こうコーヒーは、東南アジアを中心に、これまで9か国で産地における栽培サポートを手がけ、輸出、販売も含めた持続可能なサプライチェーンの構築を行い、コーヒー産地における森林保全と雇用創出に取り組んできました。今回の連携においても、こうした知見と実績を活かすことができると考えています。

公的セクターであるUNDPと民間セクターである坂ノ途中が連携することによって、開発支援の知見を活かした社会課題の解決につながるプロジェクトを、事業として持続可能な形でつくっていくことができます。両者はこの官民連携のもと、スリランカにおけるスペシャルティコーヒー生産の発展に取り組んでまいります。

海ノ向こうコーヒー事業部 概要

ラオスやミャンマーなどアジアのスペシャルティコーヒーを中心に、世界30か国、100種類以上のコーヒー豆を販売。日陰を好むコーヒーの特性を生かして森を守りながら農作物を育てる「アグロフォレストリー」という農法を推進し、資金や販路構築のサポートを通して、産地の森林保全と生産者の所得確保を両立し、持続可能な農業と暮らしに向けて取り組んでいます。

URL：https://uminomukou.com/

＜2025年度の取り組み＞

会部式会社坂ノ途中 概要

- ガラパゴス諸島の生物多様性保全と小規模農家の生計向上事業(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000050.000041621.html)- コーヒーサプライチェーンの脱炭素化のためのGXモデル構築調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000041621.html)- 書籍「世界のビジネスエリートが身につけているコーヒーの教養」を刊行(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000041621.html)

環境負荷の小さい農業の普及を目指し、国内では新規就農者、海外ではコーヒー生産者をパートナーに、持続可能なバリューチェーンの再構築に取り組んでいます。少量不安定な生産でも品質が高ければ適正な価格で販売できる仕組みを整え、農薬や化学肥料を使わずに栽培された農産物を販売。流通事業のみならず、自治体や大学、企業と連携してリサーチや事業開発も行っています。

- 代表者：小野 邦彦- 本社所在地：京都市南区上鳥羽高畠町56- 設立日：2009年7月21日- 資本金：50百万円- 会社URL：https://www.on-the-slope.com/corporate